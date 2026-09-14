Transportul feroviar de marfă din UE a scăzut pentru al patrulea an consecutiv. Germania domină clasamentul

Transportul feroviar de marfă din Uniunea Europeană continuă să piardă teren, după patru ani consecutivi de scădere. În 2025, volumul transportat a coborât cu 1,8%, însă diferențele dintre state sunt considerabile. Germania domină clasamentul european, în timp ce Irlanda înregistrează cele mai mici valori atât la nivel general, cât și pe locuitor.

În 2025, volumul transportului feroviar de marfă din Uniunea Europeană (UE) a scăzut cu 1,8%, de la 375,1 miliarde de tone-kilometri (tkm) în 2024 la 368,2 miliarde tkm. Este al patrulea an consecutiv în care transportul feroviar de marfă în UE înregistrează un declin.

Germania a rămas, de departe, țara cu cea mai mare contribuție la volumul transportului feroviar de marfă din UE. Germania a reprezentat 33,5% din totalul UE, cu 123,5 miliarde tkm. Pe locul al doilea s-a situat Polonia, cu 14,7% din total, respectiv 54,3 miliarde tkm, urmată de Franța, cu 9,3%, echivalentul a 34,4 miliarde tkm.

Datele au fost publicate de Eurostat și fac parte din statisticile privind transportul feroviar de marfă. Informațiile prezentate reprezintă câteva dintre principalele concluzii incluse într-un material mai amplu disponibil în secțiunea „Statistics Explained”, dedicată transportului feroviar de marfă.

Comparativ cu 2024, volumul transportului feroviar de marfă, calculat în tone-kilometri, a scăzut în 16 țări din UE, în timp ce în alte opt țări a fost înregistrată o creștere.

Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Irlanda, unde volumul transportului feroviar de marfă a coborât cu 35,2%, urmată de Letonia, cu o scădere de 18,8%, și Estonia, cu 17,3%.

La polul opus, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Grecia, unde volumul transportului feroviar de marfă a avansat cu 9,3%. Portugalia a raportat o creștere de 8,4%, iar Franța, de 6,6%.

Raportat la populația fiecărei țări, volumul mărfurilor transportate pe calea ferată a variat semnificativ în UE.

Cele mai mari valori ale transportului feroviar de marfă pe cap de locuitor au fost înregistrate în Luxemburg, cu 10,7 tone, urmat de Austria, cu 10,5 tone, și Lituania, cu 8,5 tone.

La polul opus, cele mai mici volume au fost raportate în Irlanda, cu doar 0,03 tone de mărfuri transportate pe calea ferată pentru fiecare locuitor. Grecia a înregistrat 0,06 tone pe cap de locuitor, iar Spania, 0,5 tone.

Datele prezentate în acest articol includ doar principalii operatori feroviari. Pentru a îndeplini criteriul de încadrare în categoria principalilor operatori, un operator feroviar trebuie să realizeze un volum total de transport de mărfuri de cel puțin 200 de milioane de tone-kilometri sau o greutate totală de cel puțin 500 000 de tone. În Cipru și Malta nu există rețele feroviare.