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Frații Pavăl continuă extinderea afacerii Bebe Tei. În ce oraș va fi deschis un nou magazin

Frații Pavăl continuă extinderea afacerii Bebe Tei. În ce oraș va fi deschis un nou magazin

SURSĂ FOTO: Adevărul

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 14 septembrie 2026, 16:19
Din cuprinsul articolului

Bebe Tei, companie în care frații Pavăl dețin o participație de 30%, pregătește deschiderea primului magazin din Iași. Unitatea va funcționa în Iulius Mall. Rețeaua are în prezent 12 magazine fizice, iar în aprilie 2026 a inaugurat o unitate la Cluj-Napoca. Extinderea urmează unui an în care cifra de afaceri a companiei a depășit un miliard de lei.

Frații Pavăl sunt acționari în Bebe Tei, care se extinde la Iași

Frații Pavăl dețin o participație în Bebe Tei, rețeaua care urmează să intre pe piața din Iași prin deschiderea unui magazin în Iulius Mall. Potrivit Ziarului de Iași, noua unitate va ocupa un spațiu comercial de mari dimensiuni.

Până acum, compania și-a dezvoltat rețeaua fizică în București și în alte câteva orașe mari. Dintre cele 12 magazine existente, șase sunt în Capitală. Celelalte se află în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Pitești și zona Ploiești.

Prin viitoarea inaugurare, Bebe Tei își va extinde prezența într-o regiune în care nu a avut până în prezent un magazin fizic.

Proiectul din Iași vine la câteva luni după deschiderea unității din Iulius Mall Cluj-Napoca. Inaugurat în aprilie 2026, magazinul din Cluj ocupă peste 1.700 de metri pătrați.

Bebe Tei a raportat afaceri de 1,114 miliarde de lei în 2025

Bebetei Investments Group SRL, societatea care operează magazinele Bebe Tei, a înregistrat în 2025 creșteri atât ale cifrei de afaceri, cât și ale profitului net. Rezultatele financiare însoțesc dezvoltarea rețelei comerciale.

Cifra de afaceri a ajuns la 1,114 miliarde de lei, cu 18,9% peste valoarea din anul anterior. Profitul net s-a apropiat de 70,8 milioane de lei, ceea ce reprezintă un avans de 41,1% față de 2024. Totodată, numărul mediu de angajați a crescut la 804.

Bebe Tei
SURSA FOTO: Facebook – Bebe Tei

Oferta retailerului depășește categoria articolelor destinate bebelușilor. Magazinele comercializează produse pentru mamă și copil, cărucioare și alte articole de puericultură, dar și jucării, cosmetice, dermatocosmetice și produse de îngrijire personală. Sortimentul include, de asemenea, suplimente și alimente.

Compania își prezintă conceptul drept un „one-stop-shop”, reunind în același spațiu categorii diferite de produse pentru familii.

Frații Pavăl au cumpărat în 2022 o participație de 30% în grupul Tei

Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au devenit acționari în grupul Tei în 2022, prin intermediul Pavăl Holding. Investiția a vizat achiziția unei participații de 30% în Farmacia Tei și Bebe Tei, două afaceri antreprenoriale românești importante în segmentele în care activează.

Participația îi plasează pe cei doi antreprenori în rândul acționarilor importanți, fără ca aceștia să dețină integral Bebe Tei.

Dezvoltarea rețelei și proiectul din Iași se desfășoară în paralel cu extinderea investițiilor fraților Pavăl în comerțul din România, inclusiv pe segmentul alimentar.

Magazinele Carrefour preluate de frații Pavăl ar urma să primească o nouă identitate

Preluarea operațiunilor Carrefour din România reprezintă intrarea proprietarilor Dedeman pe piața retailului alimentar. Rețeaua cuprinde 478 de magazine, pentru care este pregătită o schimbare de identitate comercială.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, magazinele preluate ar urma să treacă printr-un proces de rebranding. Pentru dezvoltarea noii identități a fost contractată o agenție specializată în consultanță și design de brand.

Schimbarea siglei este așteptată anul viitor, după alegerea noului nume. Dedeman are deja înregistrată marca KORRA, inclusiv pentru activități asociate lanțurilor de magazine. Înregistrarea nu confirmă însă că aceasta va fi denumirea folosită pentru fosta rețea Carrefour.

În paralel, Bebe Tei își continuă investițiile în magazine fizice. Unitatea pregătită la Iași se adaugă acestei dezvoltări, după depășirea pragului de un miliard de lei al cifrei de afaceri și extinderea în centre comerciale din marile orașe.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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