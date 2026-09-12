Clopote de nuntă pentru Alexandru Nazare: „Sunt mai emoționat ca niciodată”. Cine este aleasa inimii sale

Alexandru Nazare se căsătorește sâmbătă, la București, cu interpreta de muzică populară Maria Mihali. Ceremonia religioasă este programată la Mănăstirea Cașin și se va desfășura într-un cadru restrâns. Înaintea evenimentului, ministrul interimar al Finanțelor a vorbit despre emoțiile cu care își așteaptă mireasa.

Alexandru Nazare și Maria Mihali își unesc destinele sâmbătă, în cadrul unei ceremonii religioase organizate la Mănăstirea Cașin din București, la care participă un număr restrâns de invitați. Aflat în fața bisericii și așteptând sosirea miresei, ministrul interimar al Finanțelor le-a mărturisit jurnaliștilor că trăiește emoții puternice.

„O aștept. Eu am fost foarte curios să văd rochia, dar am păstrat secretul. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”, a declarat Nazare jurnaliștilor.

Un rol important la nunta celor doi îi revine lui Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului, care este nașul cuplului. Oficialul elen ocupă o poziție relevantă în politica economică europeană.

Prietenia dintre Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis a început în urmă cu mai mulți ani. Cei doi se cunosc din 2020, perioadă în care politicianul grec conducea Ministerul Digitalizării.

„Cu nașul meu sunt coleg de mult timp, suntem foarte apropiați și suntem prieteni de foarte mulți ani. E o onoare pentru mine să-l am alături“, a mai precizat Alexandru Nazare despre nașul său.

Relația dintre ministrul Finanțelor și artista din Maramureș s-a desfășurat departe de expunerea publică, însă Maria Mihali a publicat în ultima perioadă mai multe fotografii în care apare alături de viitorul său soț. Primele lor apariții împreună au avut loc în 2024, iar logodna a urmat în 2025.

Între cei doi parteneri există o diferență de vârstă de aproape 16 ani. Alexandru Nazare s-a născut la 25 iunie 1980, în Onești, iar Maria Mihali, la 14 aprilie 1996, împlinind în acest an 30 de ani.

În timp ce Alexandru Nazare și-a construit cariera în politică, Maria Mihali a urmat un parcurs profesional în domeniul artistic. Interpreta s-a născut în Baia Mare și provine dintr-o familie legată de Maramureșul istoric, tatăl său fiind originar din zona Borșa.

Atașamentul față de locurile natale a rămas o componentă constantă a activității sale muzicale. Artista interpretează muzică populară, dar a inclus în repertoriu și pricesne, cântece religioase, folk creștin și colinde.

Un reper important al carierei sale a fost anul 2016, când a obținut Marele Premiu al Festivalului Național de Folclor „Lucreția Ciobanu”, desfășurat la Sibiu. Maria Mihali avea atunci 20 de ani, iar premiul i-a confirmat alegerea de a continua pe drumul muzicii.

„A fost o importantă ușă care s-a deschis atunci pentru mine, dar a însemnat în același timp și o confirmare că ceea ce fac e bine”, povestea Maria Mihali câțiva ani mai târziu despre acel moment.

Pregătirea viitoarei soții a lui Alexandru Nazare nu se limitează la activitatea artistică, aceasta urmând și studii universitare în domeniul economic. Maria Mihali a absolvit Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, după care a urmat un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor, finalizat în 2020.

În același timp, artista și-a continuat formarea muzicală. În 2017 a absolvit secția de canto popular a Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, iar ulterior a studiat la Universitatea Națională de Muzică din București.

În 2026, Maria Mihali a încheiat o nouă etapă universitară, alegând pentru lucrarea de licență o temă strâns legată de originile și activitatea sa artistică: „Muzică de nuntă din Maramureș: Săpânța, Borșa, Baia Mare”.

Artista explica la acel moment că lucrarea a presupus luni de documentare și muncă, iar principalul punct de plecare a fost legătura sa profundă cu Maramureșul.

„Nicio idee nu putea prinde contur dacă nu exista în inima mea iubirea pentru Maramureș, locul unde m-am născut, am cântat și care mi-a oferit cele mai frumoase valori, mai ales din punct de vedere muzical. Voi vorbi toată viața despre cât este de minunat și unic acest colț al României!”, spunea ea.

La numai câteva luni după finalizarea studiilor printr-o lucrare dedicată muzicii de nuntă din Maramureș, Maria Mihali se pregătește pentru propria ceremonie.

Credința are un rol important în viața Mariei Mihali și se regăsește inclusiv în piesele pe care aceasta le interpretează. Artista s-a născut la 14 aprilie 1996, chiar în Duminica Paștelui din acel an, coincidență despre care a vorbit de-a lungul timpului ca despre o binecuvântare.