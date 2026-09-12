Ratele la creditele în euro au crescut din nou. Cât plătesc românii după ce cursul a trecut de 5,25 lei?

Românii care au un credit în euro achită mai mult în lei după creșterea cursului valutar. La 7 septembrie 2026, cursul de referință al BNR a ajuns la 5,2508 lei pentru un euro. Majorarea afectează direct ratele plătite din venituri în lei. Calculele pentru rate de 300, 500 și 700 de euro arată diferențe lunare de până la aproape 197 de lei.

Un credit în euro exercită o presiune tot mai mare asupra bugetului unei familii atunci când moneda europeană se apreciază în raport cu leul. Menținerea cursului oficial peste pragul de 5,25 lei pentru un euro, la nivelul de 5,2508 lei/euro, majorează suma necesară în moneda națională pentru achitarea aceleiași rate.

O diferență de numai câțiva bani la cursul valutar poate părea redusă dacă este analizată pentru o singură lună. Efectul cumulat devine însă considerabil în cazul unui împrumut rambursat timp de 20 sau 30 de ani.

Rata lunară stabilită prin contract rămâne exprimată în euro, însă suma achitată efectiv în lei depinde de cursul folosit la conversie. Banca poate aplica fie cursul de referință al BNR din ziua respectivă, fie propriul curs comercial, care include frecvent o marjă suplimentară.

Pentru evaluarea creșterii au fost comparate cotația BNR din 7 septembrie 2026, de 5,2508 lei/euro, și nivelul de 4,97 lei/euro, în jurul căruia moneda națională s-a menținut în anii anteriori.

Simularea realizată la cursul de 5,2508 lei pentru un euro arată diferențe importante pentru debitorii care își încasează veniturile în lei. Calculele vizează trei valori frecvente ale ratelor lunare.

Pentru o rată de 300 de euro, întâlnită în cazul unor credite de nevoi personale de valoare ridicată sau al împrumuturilor pentru garsoniere, suma achitată lunar ajunge la 1.575,24 lei. Creșterea depășește 84 de lei față de perioadele în care cursul se menținea în jurul valorii de 4,97 lei/euro.

O rată de 500 de euro, asociată în exemplul prezentat unui apartament cu două camere cumpărat prin credit ipotecar, costă în prezent 2.625,40 lei. Diferența depășește 140 de lei la fiecare termen de plată.

Pentru o rată de 700 de euro, specifică unor împrumuturi imobiliare mai mari sau unor credite auto premium, suma necesară urcă la 3.675,56 lei. Costul suplimentar lunar se apropie de 197 de lei.

Raportate la un an, diferențele generate exclusiv de deprecierea leului față de euro pot conduce la cheltuieli suplimentare de peste 2.300 de lei.

Debitorii trebuie să verifice diferența dintre cursul oficial publicat de BNR și cursul de schimb practicat de banca la care este contractat împrumutul. Cotația BNR reprezintă un curs mediu de referință, în timp ce instituțiile bancare își stabilesc propriile marje pentru schimbul din lei în euro.

Dacă BNR afișează un curs de 5,2508 lei/euro, banca poate vinde moneda europeană cu 5,29 lei sau chiar cu 5,31 lei. În această situație, suma retrasă în lei din contul debitorului va fi mai mare decât valorile rezultate din simularea realizată la cursul oficial.

Persoanele ale căror rate în euro au devenit greu de susținut pot analiza mai multe măsuri pentru limitarea expunerii la fluctuațiile cursului. Opțiunile prezentate vizează refinanțarea, cumpărarea din timp a monedei europene și constituirea unei rezerve financiare.

Refinanțarea creditului în lei poate elimina riscul valutar pentru debitorii care își încasează integral veniturile în moneda națională. Alegerea unei dobânzi fixe pentru o anumită perioadă permite stabilirea mai clară a sumei care trebuie achitată în fiecare lună.

Euro poate fi cumpărat înainte de data scadenței, fără ca schimbul să fie efectuat automat de bancă în ziua plății. Debitorii pot urmări ofertele bancare de tip „happy hour”, în cadrul cărora unele aplicații permit schimbul valutar la cursul BNR, și pot alimenta anticipat contul în euro.

O altă măsură este constituirea unui fond de rezervă echivalent cu valoarea a trei până la șase rate lunare. Această sumă poate acoperi perioadele în care cursul valutar înregistrează creșteri bruște.

Creditele contractate în monedă străină rămân expuse variațiilor de pe piața valutară. Urmărirea cursului și pregătirea din timp a sumelor necesare pot limita diferențele suportate la fiecare scadență.