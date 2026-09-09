Curs valutar miercuri, 9 septembrie. Cât valorează euro, dolarul și lira sterlină. BNR a publicat noile cotații
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar miercuri, 9 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 9 septembrie 2026. Datele oficiale indică valorile de referință pentru principalele monede tranzacționate, precum și pentru alte valute internaționale și pentru gramul de aur.
Curs valutar miercuri, 9 septembrie. Cât valorează euro, dolarul și lira sterlină
Euro este cotat la 5,2542 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5194 lei. Lira sterlină ajunge la 6,1184 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,5768 lei, potrivit cifrelor publicate de BNR.
În cazul monedelor din regiune, 100 de forinți maghiari sunt evaluați la 1,4439 lei, zlotul polonez la 1,2174 lei, coroana cehă la 0,2168 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0448 lei. Leul moldovenesc are un curs de 0,2624 lei, în timp ce hrivna ucraineană este cotată la 0,1012 lei.
Dolarul canadian este cotat la 3,2794 lei, iar dolarul australian are valoarea de 3,2620 lei. Dolarul neo-zeelandez ajunge la 2,6395 lei, în timp ce dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5763 lei, iar dolarul singaporez la 3,5733 lei.
Cursul pentru coroana daneză este de 0,7030 lei, iar coroana norvegiană este cotată la 0,4905 lei. Coroana suedeză are o valoare de 0,4708 lei, în timp ce 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,7423 lei.
În cazul monedelor asiatice, 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 2,9428 lei, 100 de woni sud-coreeni la 0,3379 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,6738 lei. Rupia indiană are un curs de 0,0475 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1374 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1104 lei.
Pentru alte monede internaționale, lira egipteană are valoarea de 0,0882 lei, rubla rusească este cotată la 0,0529 lei, lira turcească la 0,0932 lei, randul sud-african la 0,2818 lei, iar realul brazilian la 0,8877 lei.
Peso-ul mexican este cotat la 0,2672 lei, dinarul sârbesc la 0,0448 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0723 lei. Shekelul israelian are un curs de 1,4953 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2306 lei, iar 100 de rupii indoneziene au valoarea de 0,0257 lei.
În ceea ce privește aurul, gramul de aur este cotat de BNR la 638,2649 lei. Totodată, DST-ul, unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, are o valoare de 6,2081 lei.
|Monedă
|Simbol
|Curs BNR (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,2620
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2794
|Francul elvețian
|CHF
|5,5768
|Coroana cehă
|CZK
|0,2168
|Coroana daneză
|DKK
|0,7030
|Lira egipteană
|EGP
|0,0882
|Euro
|EUR
|5,2542
|Lira sterlină
|GBP
|6,1184
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4439
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9428
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2624
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4905
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2174
|Rubla rusească
|RUB
|0,0529
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4708
|Lira turcească
|TRY
|0,0932
|Dolarul american
|USD
|4,5194
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2818
|Realul brazilian
|BRL
|0,8877
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6738
|Rupia indiană
|INR
|0,0475
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3379
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2672
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6395
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0448
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1012
|Dirhamul Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2306
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1374
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5763
|Shekelul israelian
|ILS
|1,4953
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0257
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0723
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,7423
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1104
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5733
|Gramul de aur
|XAU
|638,2649
|DST
|XDR
|6,2081
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
La 9 septembrie 2026, la ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au înregistrat o singură modificare față de ziua precedentă. Pentru scadența overnight (O/N), ROBID a crescut de la 5,35% la 5,36% pe an, iar ROBOR O/N a urcat tot de la 5,35% la 5,36% pe an.
Pentru scadența tomorrow/next (T/N), ROBID a ajuns la 5,36%, față de 5,35% pe 8 septembrie, în timp ce ROBOR T/N a crescut la 5,63%, de la 5,63% în ziua precedentă?
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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