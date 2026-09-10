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Curs valutar joi, 10 septembrie. Ce valoare au euro și dolarul american. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

Curs valutar joi, 10 septembrie. Ce valoare au euro și dolarul american. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 10 septembrie 2026, 13:16
Din cuprinsul articolului

Curs valutar joi, 10 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de joi, 10 septembrie 2026. Lista include principalele valute internaționale, dar și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Curs valutar joi, 10 septembrie. BNR a publicat noile cotații pentru euro și dolarul american

Euro este cotat la 5,2537 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5164 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1178 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,5707 lei. Dolarul australian are o valoare de 3,2561 lei, în timp ce dolarul canadian este cotat la 3,2701 lei, potrivit cifrelor publicate de BNR.

În cazul monedelor europene, coroana cehă este cotată la 0,2167 lei, coroana daneză la 0,7028 lei, coroana norvegiană la 0,4898 lei, iar coroana suedeză la 0,4704 lei. Zlotul polonez are o valoare de 1,2167 lei, în timp ce forintul maghiar, pentru 100 de unități, este cotat la 1,4449 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei.

Cursul valutelor din afara Europei

Lira egipteană este cotată la 0,0881 lei, iar rubla rusească are o valoare de 0,0537 lei. Lira turcească ajunge la 0,0929 lei, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2620 lei.

În cazul valutelor asiatice, 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9387 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au o valoare de 0,3365 lei.

Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6734 lei, rupia indiană la 0,0473 lei, iar peso-ul mexican la 0,2672 lei. Dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6387 lei, în timp ce realul brazilian este cotat la 0,8841 lei.

Dolarul din Hong Kong are o valoare de 0,5760 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,5695 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2297 lei, bahtul thailandez la 0,1371 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0722 lei.

Shekelul israelian are un curs de 1,4950 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0257 lei. 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,7526 lei, iar ringgitul malaysian are o valoare de 1,1110 lei. Hryvna ucraineană este cotată la 0,1013 lei.

BNR a publicat pentru joi, 10 septembrie, și valoarea gramului de aur. Acesta este cotat la 638,0876 lei. În același timp, un DST, respectiv dreptul special de tragere, are o valoare de 6,2052 lei.

Monedă Simbol Curs BNR
Dolar australian AUD 3,2561 lei
Dolar canadian CAD 3,2701 lei
Franc elvețian CHF 5,5707 lei
Coroană cehă CZK 0,2167 lei
Coroană daneză DKK 0,7028 lei
Liră egipteană EGP 0,0881 lei
Euro EUR 5,2537 lei
Liră sterlină GBP 6,1178 lei
100 forinți maghiari HUF 1,4449 lei
100 yeni japonezi JPY 2,9387 lei
Leu moldovenesc MDL 0,2620 lei
Coroană norvegiană NOK 0,4898 lei
Zlot polonez PLN 1,2167 lei
Rublă rusească RUB 0,0537 lei
Coroană suedeză SEK 0,4704 lei
Liră turcească TRY 0,0929 lei
Dolar american USD 4,5164 lei
Rand sud-african ZAR 0,2809 lei
Real brazilian BRL 0,8841 lei
Renminbi chinezesc CNY 0,6734 lei
Rupie indiană INR 0,0473 lei
100 woni sud-coreeni KRW 0,3365 lei
Peso mexican MXN 0,2672 lei
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6387 lei
Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei
Hryvna ucraineană UAH 0,1013 lei
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2297 lei
Baht thailandez THB 0,1371 lei
Dolar din Hong Kong HKD 0,5760 lei
Shekel israelian ILS 1,4950 lei
100 rupii indoneziene IDR 0,0257 lei
Peso filipinez PHP 0,0722 lei
100 coroane islandeze ISK 3,7526 lei
Ringgit malaysian MYR 1,1110 lei
Dolar singaporez SGD 3,5695 lei
Gramul de aur XAU 638,0876 lei
DST XDR 6,2052 lei

BNR a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru joi, 10 septembrie

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru 10 septembrie 2026, calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru perioadele O/N, T/N, 1W, 1M, 3M, 6M și 12M.

În cazul ROBID, rata dobânzii pentru 10 septembrie 2026 a fost de 5,35% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,59% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.

Pentru ROBOR, valorile au fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,63% pentru 1W, 5,69% pentru 1M, 5,73% pentru 3M, 5,84% pentru 6M, 5,92% pentru 12M și 5,98% pentru ultima perioadă indicată în datele publicate.

Cu o zi înainte, la 9 septembrie 2026, ROBID era de 5,36% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,59% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.

În aceeași zi, ROBOR a fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,63% pentru 1W, 5,70% pentru 1M, 5,73% pentru 3M, 5,84% pentru 6M, 5,92% pentru 12M și 5,98% pentru ultima perioadă indicată.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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