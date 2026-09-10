Curs valutar joi, 10 septembrie. Ce valoare au euro și dolarul american. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

Curs valutar joi, 10 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de joi, 10 septembrie 2026. Lista include principalele valute internaționale, dar și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Euro este cotat la 5,2537 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5164 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1178 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,5707 lei. Dolarul australian are o valoare de 3,2561 lei, în timp ce dolarul canadian este cotat la 3,2701 lei, potrivit cifrelor publicate de BNR.

În cazul monedelor europene, coroana cehă este cotată la 0,2167 lei, coroana daneză la 0,7028 lei, coroana norvegiană la 0,4898 lei, iar coroana suedeză la 0,4704 lei. Zlotul polonez are o valoare de 1,2167 lei, în timp ce forintul maghiar, pentru 100 de unități, este cotat la 1,4449 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei.

Lira egipteană este cotată la 0,0881 lei, iar rubla rusească are o valoare de 0,0537 lei. Lira turcească ajunge la 0,0929 lei, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2620 lei.

În cazul valutelor asiatice, 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9387 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au o valoare de 0,3365 lei.

Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6734 lei, rupia indiană la 0,0473 lei, iar peso-ul mexican la 0,2672 lei. Dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6387 lei, în timp ce realul brazilian este cotat la 0,8841 lei.

Dolarul din Hong Kong are o valoare de 0,5760 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,5695 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2297 lei, bahtul thailandez la 0,1371 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0722 lei.

Shekelul israelian are un curs de 1,4950 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0257 lei. 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,7526 lei, iar ringgitul malaysian are o valoare de 1,1110 lei. Hryvna ucraineană este cotată la 0,1013 lei.

BNR a publicat pentru joi, 10 septembrie, și valoarea gramului de aur. Acesta este cotat la 638,0876 lei. În același timp, un DST, respectiv dreptul special de tragere, are o valoare de 6,2052 lei.

Monedă Simbol Curs BNR Dolar australian AUD 3,2561 lei Dolar canadian CAD 3,2701 lei Franc elvețian CHF 5,5707 lei Coroană cehă CZK 0,2167 lei Coroană daneză DKK 0,7028 lei Liră egipteană EGP 0,0881 lei Euro EUR 5,2537 lei Liră sterlină GBP 6,1178 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4449 lei 100 yeni japonezi JPY 2,9387 lei Leu moldovenesc MDL 0,2620 lei Coroană norvegiană NOK 0,4898 lei Zlot polonez PLN 1,2167 lei Rublă rusească RUB 0,0537 lei Coroană suedeză SEK 0,4704 lei Liră turcească TRY 0,0929 lei Dolar american USD 4,5164 lei Rand sud-african ZAR 0,2809 lei Real brazilian BRL 0,8841 lei Renminbi chinezesc CNY 0,6734 lei Rupie indiană INR 0,0473 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3365 lei Peso mexican MXN 0,2672 lei Dolar neo-zeelandez NZD 2,6387 lei Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1013 lei Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2297 lei Baht thailandez THB 0,1371 lei Dolar din Hong Kong HKD 0,5760 lei Shekel israelian ILS 1,4950 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0257 lei Peso filipinez PHP 0,0722 lei 100 coroane islandeze ISK 3,7526 lei Ringgit malaysian MYR 1,1110 lei Dolar singaporez SGD 3,5695 lei Gramul de aur XAU 638,0876 lei DST XDR 6,2052 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru 10 septembrie 2026, calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru perioadele O/N, T/N, 1W, 1M, 3M, 6M și 12M.

În cazul ROBID, rata dobânzii pentru 10 septembrie 2026 a fost de 5,35% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,59% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.

Pentru ROBOR, valorile au fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,63% pentru 1W, 5,69% pentru 1M, 5,73% pentru 3M, 5,84% pentru 6M, 5,92% pentru 12M și 5,98% pentru ultima perioadă indicată în datele publicate.

Cu o zi înainte, la 9 septembrie 2026, ROBID era de 5,36% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,59% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.

În aceeași zi, ROBOR a fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,63% pentru 1W, 5,70% pentru 1M, 5,73% pentru 3M, 5,84% pentru 6M, 5,92% pentru 12M și 5,98% pentru ultima perioadă indicată.