Curs valutar joi, 10 septembrie. Ce valoare au euro și dolarul american. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar joi, 10 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de joi, 10 septembrie 2026. Lista include principalele valute internaționale, dar și prețul gramului de aur și valoarea DST.
Curs valutar joi, 10 septembrie. BNR a publicat noile cotații pentru euro și dolarul american
Euro este cotat la 5,2537 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5164 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1178 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,5707 lei. Dolarul australian are o valoare de 3,2561 lei, în timp ce dolarul canadian este cotat la 3,2701 lei, potrivit cifrelor publicate de BNR.
În cazul monedelor europene, coroana cehă este cotată la 0,2167 lei, coroana daneză la 0,7028 lei, coroana norvegiană la 0,4898 lei, iar coroana suedeză la 0,4704 lei. Zlotul polonez are o valoare de 1,2167 lei, în timp ce forintul maghiar, pentru 100 de unități, este cotat la 1,4449 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei.
Cursul valutelor din afara Europei
Lira egipteană este cotată la 0,0881 lei, iar rubla rusească are o valoare de 0,0537 lei. Lira turcească ajunge la 0,0929 lei, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2620 lei.
În cazul valutelor asiatice, 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9387 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au o valoare de 0,3365 lei.
Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6734 lei, rupia indiană la 0,0473 lei, iar peso-ul mexican la 0,2672 lei. Dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6387 lei, în timp ce realul brazilian este cotat la 0,8841 lei.
Dolarul din Hong Kong are o valoare de 0,5760 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,5695 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2297 lei, bahtul thailandez la 0,1371 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0722 lei.
Shekelul israelian are un curs de 1,4950 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0257 lei. 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,7526 lei, iar ringgitul malaysian are o valoare de 1,1110 lei. Hryvna ucraineană este cotată la 0,1013 lei.
BNR a publicat pentru joi, 10 septembrie, și valoarea gramului de aur. Acesta este cotat la 638,0876 lei. În același timp, un DST, respectiv dreptul special de tragere, are o valoare de 6,2052 lei.
|Monedă
|Simbol
|Curs BNR
|Dolar australian
|AUD
|3,2561 lei
|Dolar canadian
|CAD
|3,2701 lei
|Franc elvețian
|CHF
|5,5707 lei
|Coroană cehă
|CZK
|0,2167 lei
|Coroană daneză
|DKK
|0,7028 lei
|Liră egipteană
|EGP
|0,0881 lei
|Euro
|EUR
|5,2537 lei
|Liră sterlină
|GBP
|6,1178 lei
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4449 lei
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,9387 lei
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2620 lei
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4898 lei
|Zlot polonez
|PLN
|1,2167 lei
|Rublă rusească
|RUB
|0,0537 lei
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4704 lei
|Liră turcească
|TRY
|0,0929 lei
|Dolar american
|USD
|4,5164 lei
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2809 lei
|Real brazilian
|BRL
|0,8841 lei
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6734 lei
|Rupie indiană
|INR
|0,0473 lei
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3365 lei
|Peso mexican
|MXN
|0,2672 lei
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6387 lei
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0448 lei
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1013 lei
|Dirhamul Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2297 lei
|Baht thailandez
|THB
|0,1371 lei
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,5760 lei
|Shekel israelian
|ILS
|1,4950 lei
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0257 lei
|Peso filipinez
|PHP
|0,0722 lei
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,7526 lei
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1110 lei
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5695 lei
|Gramul de aur
|XAU
|638,0876 lei
|DST
|XDR
|6,2052 lei
BNR a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru joi, 10 septembrie
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru 10 septembrie 2026, calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru perioadele O/N, T/N, 1W, 1M, 3M, 6M și 12M.
În cazul ROBID, rata dobânzii pentru 10 septembrie 2026 a fost de 5,35% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,59% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.
Pentru ROBOR, valorile au fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,63% pentru 1W, 5,69% pentru 1M, 5,73% pentru 3M, 5,84% pentru 6M, 5,92% pentru 12M și 5,98% pentru ultima perioadă indicată în datele publicate.
Cu o zi înainte, la 9 septembrie 2026, ROBID era de 5,36% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,59% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.
În aceeași zi, ROBOR a fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,63% pentru 1W, 5,70% pentru 1M, 5,73% pentru 3M, 5,84% pentru 6M, 5,92% pentru 12M și 5,98% pentru ultima perioadă indicată.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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