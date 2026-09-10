Un mare nume al literaturii române a dispărut. Sorin Mărculescu, poet, istoric literar și traducător, a murit

Sorin Mărculescu, poet, istoric literar și traducător, a murit miercuri, la vârsta de 89 de ani. Reputatul hispanist urma să împlinească 90 de ani pe 19 noiembrie. Anunțul privind moartea sa a fost făcut de scriitoarea Denisa Comănescu, director general al Editurii Humanitas Fiction.

Denisa Comănescu a transmis un mesaj pe Facebook, în care a evocat activitatea literară a lui Sorin Mărculescu și pasiunea acestuia pentru T.S. Eliot. „A plecat Sorin Mărculescu, unul dintre marii traducători, hispanist renumit și poet doldora de carte și talent. Avea o pasiune pentru T.S. Eliot. R.I.P.!”, a scris aceasta.

La dispariția lui Sorin Mărculescu a reacționat și Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii și președintele Grupului de Dialog Social. Acesta a vorbit despre contribuția traducătorului la cultura română și la dezvoltarea hispanisticii românești, dar și despre relația personală pe care a avut-o cu acesta.

„S-a stins astăzi Sorin Mărculescu. Poet, istoric literar și traducător excepțional, unul dintre stâlpii pe care s-a construit hispanistica românească, Sorin a trăit în și prin literatură, cu o exigență care nu admitea aproximația și cu o libertate a spiritului pe care anii nu au împuținat-o. Cultura română îi datorează enorm: cărți, traduceri care au devenit ele însele opere ale limbii române și o viață întreagă pusă în slujba cuvântului exact. Prin traducerile sale din Cervantes, din Baltasar Gracian și din marii autori de limbă spaniolă, prin studiile și edițiile pe care le-a consacrat literaturii hispanice, Sorin Mărculescu a fost unul dintre cei care au întemeiat hispanistica românească modernă și i-au fixat standardele de rigoare. Dar astăzi îmi este greu să mă gândesc la toate acestea. Astăzi rămâne mai ales golul lăsat de omul pe care l-am avut atâția ani aproape: inteligența lui neobosită, umorul, curiozitatea, intransigențele lui, conversațiile care puteau porni de oriunde și ajunge foarte departe. Și acea familiaritate construită în timp, din zile obișnuite, din cărți, din vorbe și tăceri, despre care înțelegem abia când dispare cât de mult făcea parte din viața noastră. Sorin pleacă dintre noi lăsând în urmă o operă care va rămâne. Nouă ne rămâne însă absența lui, atât de greu de cuprins astăzi. Odihnească-se în pace!”, a transmis Alexandrescu.

Criticul literar Cosmin Ciotloș a transmis, la rândul său, un mesaj după moartea lui Sorin Mărculescu. Acesta a evidențiat atât activitatea de traducător a scriitorului, cât și valoarea poeziei sale, despre care a spus că a fost mai puțin citită și apreciată decât ar fi meritat.

„Aflu că s-a stins Sorin Mărculescu, admirabil intelectual, traducător de a cărui muncă benedictină mulți am avut de profitat enorm, uneori fără s-o știm (‘Cristul lui Velasquez’ de Unamuno e una dintre minunățiile lui recente), dar și un poet adevărat, din specia livreștilor rafinați, mult prea rar citit ca atare și prețuit cu prea multă discreție. Requiescat in pace”.

Criticul și istoricul literar Paul Cernat a descris moartea lui Sorin Mărculescu drept o „veste tristă”. El a amintit că poetul ar fi împlinit 90 de ani pe 19 noiembrie și a făcut referire atât la opera sa poetică, cât și la activitatea de traducător și eseist.

„O veste tristă. A murit la aproape 90 de ani (i-ar fi împlinit pe 19 noiembrie) Sorin Mărculescu, distins poet și eminent traducător. Subțiată de marea cultură a lumii și adîncită de reflecția spirituală, poezia sa vizionară și subtilă (Cartea nunților, Locul sîmburelui, Carte singură) e una dintre referințele majore, deși discrete, ale liricii postbelice, trecînd dincolo de limitările modernismului tîrziu. Preferata mea rămâne elegiaca Lumină de seară (2000). Hispanistul a dat traduceri de referință din Baltasar Gracian (pe care l-a tradus, din cîte știu, integral; a fost, pentru mine, o lectură fondatoare intelectual), Calderon de la Barca și Cervantes (Nuvele exemplare, noua versiune a lui Don Quijote), între altele. A fost și un eseist substanțial, din familia unui Petru Creția. Un cărturar umanist dintr-o specie pe cale de dispariție… Condoleanțe familiei îndoliate, Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Paul Cernat pe Facebook.

Profesorul Ștefan Colceriu, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan și Al. Rosetti” și co-fondator al Masteratului de Studii Religioase – Texte și Tradiții de la Universitatea din București, a vorbit despre influența pe care traducerile lui Sorin Mărculescu au avut-o asupra sa.

Colceriu a descris întâlnirea personală cu traducătorul drept un moment important și l-a caracterizat pe Sorin Mărculescu prin inteligență, discreție și fermitate.