Zéno Bianu, poet franco-român recunoscut pentru abordarea sa interdisciplinară a artei, a încetat din viață vineri, la vârsta de 75 de ani, la Paris. Născut pe 28 iulie 1950, dintr-o mamă franceză și un tată român refugiat politic, Bianu a lăsat în urmă o operă bogată, ce îmbină poezia, teatrul și muzica jazz.

Editura Gallimard, care a confirmat vestea, l-a descris pe Bianu drept un creator complex: poet, dramaturg, orientalist și traducător. În anii 1970, el a fost unul dintre semnatarii „Manifestului electric”, un document care a provocat o veritabilă revoluție în lumea poeziei franceze.

Textele sale, dense și pline de energie, au rezonat cu figuri marcante ale artei, de la Antonin Artaud și Yves Klein la Chet Baker și Pier Paolo Pasolini.

Festivalul literar Etonnants Voyageurs de la Saint-Malo l-a numit „unul dintre marii poeți contemporani de expresie franceză”.

Zéno Bianu a pus mereu accent pe oralitate, susținând că poezia se află „în totalitate în domeniul artelor vivante” și că revenirea la rostirea cuvântului este esențială pentru a-i păstra vitalitatea.

Numeroasele sale lecturi publice și adaptări teatrale, uneori acompaniate de muzică, au fost dovada acestei credințe.

„Oralitatea este cea care a salvat poezia. Întoarcerea la suflu, la dorinţa de a schimba prin cuvinte şi de a redescoperi bogăţia şi plăcerea textului. Este orice altceva decât o artă prăfuită”, credea el.

Opera sa cuprinde aproximativ 50 de volume, printre care colecțiile Infiniment proche și Pierrot solaire, dar și antologii precum Petit éloge du bleu.

Într-un interviu din 2015, Bianu se autodescria cu umor ca fiind parte din „bestsellerurile subterane”, referindu-se la succesul surprinzător al antologiei sale Haikus, publicată în 2003.