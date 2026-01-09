În România, legislația nu impune un număr maxim de animale de companie pe care o persoană îl poate deține într-un apartament. Totuși, asociațiile de proprietari au un rol important: ele pot stabili reguli interne, care să limiteze numărul de animale, să impună restricții legate de specii sau dimensiuni și să reglementeze folosirea spațiilor comune.

Deciziile se iau de obicei prin votul majorității proprietarilor, jumătate plus unu. Regulamentele interne se concentrează mai ales pe igiena și siguranța spațiilor comune. Proprietarii de câini trebuie să se asigure că animalele lor nu murdăresc holurile, scările sau lifturile, iar dacă se întâmplă acest lucru, sunt obligați să curețe.

În plus, unele asociații de bloc pot solicita o contribuție suplimentară la întreținere pentru animalele de companie, pentru a acoperi costurile suplimentare cu apă, căldură sau energie electrică.

Legea Protecției Animalelor (nr. 205/2004) obligă proprietarii să asigure condiții adecvate de trai pentru animale. Dacă numărul mare de animale afectează bunăstarea acestora, autoritățile pot interveni.

Normele de igienă publică permit autorităților locale sau Direcției de Sănătate Publică să ia măsuri dacă animalele creează probleme pentru ceilalți locatari.

Codul Civil prevede că proprietarii de animale nu trebuie să cauzeze prejudicii altor persoane sau proprietăți. Vecinii deranjați de zgomot sau mirosuri pot solicita soluții prin asociație sau instanță. Proprietarii de câini din rase considerate periculoase trebuie să folosească zgardă și botniță în spațiile comune, altfel riscă amenzi între 1.500 și 3.000 de lei.

Câți câini poți crește dacă stai la curte? Răspunsul este simplu: legea nu impune un număr maxim de câini pe care o persoană îl poate deține. În schimb, există reglementări clare care stabilesc condițiile în care aceștia trebuie ținuți pentru a asigura bunăstarea animalelor și pentru a respecta vecinii.

Un proiect de lege pus în dezbatere publică de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (ANSVSA) în anul 2024 stabilește, printre altele, suprafața minimă necesară pentru fiecare câine:

câini de talie mică (sub 30 cm la greabăn): minim 4 metri pătrați;

câini de talie medie (30–50 cm la greabăn): minim 5 metri pătrați;

câini de talie mare (peste 50 cm la greabăn): minim 6 metri pătrați.

Până la propunerea acestui act, legislația prevedea doar 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine.

Pe lângă suprafața necesară, proiectul de lege prevede și reguli privind amplasarea cuștilor. Din anul 2025, românii trebuie să amplaseze cuștile la cel puțin 60 cm de gardul vecinului. Nerespectarea acestei reguli poate atrage o amendă de 500 de lei.

Totodată, legea stabilește sancțiuni pentru cei care cresc câini pentru comercializare fără a fi înregistrați ca unități de tip canisă, cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice.

Legea care stabilea limite stricte pentru numărul de câini însoțitori a fost modificată în anul 2016 și a adus reguli mai flexibile pentru cei care au turme sau cirezi. Conform Legii nr. 242/2016, păstorii pot însoți turmele cu mai mulți câini, în funcție de zona în care se află:

zona de munte: până la 6 câini pentru maximum 300 de animale, cu posibilitatea de a adăuga câte un câine pentru fiecare 100 de animale în plus, dar nu mai mult de 10 câini.

zona de deal: 4 câini pentru 300 de animale, cu posibilitatea de a ajunge până la 7 câini.

zona de câmpie: 3 câini pentru 300 de animale, maxim 5 câini.

Pe lângă câinii însoțitori, turmele pot fi asistate de maximum 2 câini întorcători care au un semn distinctiv (crotaliu în ureche). Pentru paza stânelor, legea permite un număr nelimitat de câini, însă aceștia trebuie ținuți în țarc.

Potrivit Ordinului 1/2014, dacă ai un cățel nou, trebuie să-l identifici și să-l înregistrezi în RECS în 90 de zile de la naștere sau înainte să-l vinzi, dai cadou sau scoți în spații publice. Dacă ai un câine mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a regulilor, trebuie să-l înregistrezi până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vaccinarea anti-rabie, vânzare, donație sau scoaterea în public.

Pentru înregistrare, trebuie să faci câinelui un microcip electronic aprobat, să facă toate vaccinurile obligatorii și să obții carnetul de sănătate și, dacă e cazul, pașaportul. Trebuie să dai medicului veterinar toate documentele și informațiile despre câine.

Când ieși cu câinele în public, trebuie să ai carnetul de sănătate la tine, care arată că animalul este vaccinat și înregistrat. Dacă mergi în străinătate, ai nevoie și de pașaportul câinelui.

Dacă câinele se vinde, se dă cadou, se pierde, moare sau este furat, trebuie să anunți medicul veterinar în 7 zile. La decesul câinelui, medicul veterinar îl scoate din evidență și notează moartea în carnetul de sănătate. La vânzare sau donație, atât vechiul, cât și noul proprietar trebuie să actualizeze datele în RECS.

Proprietarul plătește pentru microcip, înregistrare și serviciile veterinarului.

Dacă găsești un câine pierdut, trebuie să anunți poliția sau serviciul local pentru câini fără stăpân, ca să fie găsit proprietarul.