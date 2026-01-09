Pensiile din luna ianuarie vor ajunge mai târziu la oameni, cu întârzieri de până la 7 zile. În plus, sumele primite nu vor include mărirea promisă de Executiv pentru a acoperi scumpirile.

Pensionarii care iau banii prin Poșta Română vor începe să îi primească abia de joi, 8 ianuarie, din cauza zilelor libere de la începutul anului. Poștașii trebuie să ducă pensiile la aproximativ 2,2 milioane de persoane până pe 15 ianuarie, termenul anunțat oficial.

Totuși, în unele zone mai greu accesibile, pensiile ar putea ajunge și mai târziu. Întârzierea este cauzată de faptul că sărbătorile legale s-au suprapus cu weekendurile, iar instituțiile implicate și-au reluat activitatea mai târziu.

Din acest motiv, programul normal de plată a pensiilor a fost dat peste cap încă de la începutul anului.

Nici cei care primesc pensia în cont bancar nu vor lua banii la timp. Majoritatea pensiilor vor fi virate pe 12 ianuarie, iar unii pensionari îi vor primi abia pe 13 ianuarie.

Asta înseamnă o întârziere de aproape o săptămână față de data obișnuită. Pe lângă această întârziere, pensionarii vor vedea că pensiile nu au fost mărite cu inflația, așa cum se promisese.

Punctul de referință rămâne la 81 de lei, nu la 87 de lei cum era anunțat. Din acest motiv, pensia medie rămâne la aproximativ 2.818 lei și nu trece de 3.000 de lei.

În urma acestei decizii, fiecare pensionar pierde, în medie, aproape 200 de lei pe lună.

La început de an, pensionarii au cheltuieli mai mari: facturi mai scumpe, alimente mai scumpe și medicamente care costă tot mai mult.

Pentru cei care trăiesc doar din pensie, o întârziere de o săptămână poate aduce probleme serioase cu banii. Situația este și mai dificilă pentru pensionarii care iau pensia prin poștă, mai ales dacă sunt nevoiți să meargă la oficii poștale aglomerate.

Până acum, autoritățile nu au anunțat nicio soluție, nici pentru întârzierile la plată, nici pentru faptul că pensiile nu au fost mărite.