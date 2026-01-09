Ordonanța de urgență nr. 89/2025, publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul anului 2025, aduce schimbări semnificative în sistemul fiscal românesc, cu efecte aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026, notează gruiadufaut.com.

Măsurile urmăresc să ofere mai multă predictibilitate fiscală, să corecteze efecte economice nedorite și să consolideze disciplina fiscală într-un context bugetar mai strict. Anul 2026 este configurat drept un an de tranziție, în care anumite regimuri fiscale vor fi menținute temporar, urmând să fie eliminate începând cu 2027.

Pentru companiile cu cifra de afaceri anuală de peste 50 milioane euro, cota IMCA scade de la 1% la 0,5% pentru 2026. Aplicarea acestui impozit este limitată până la sfârșitul anului fiscal 2026, iar începând din 2027, regimul va fi eliminat. În plus, firmele care scad din baza IMCA valoarea imobilizărilor în curs sau a activelor trebuie să păstreze aceste bunuri în patrimoniu pentru jumătate din durata lor economică, dar nu mai mult de cinci ani. Excepții există pentru active transferate prin reorganizare, distruse, pierdute, furate sau scoase din patrimoniu conform legii.

Acest impozit se menține pentru anul 2026, cu obligații similare celor din regimul IMCA privind păstrarea activelor și gestionarea costurilor suplimentare. Eliminarea sa este programată pentru 2027.

Regimul microîntreprinderilor se simplifică printr-o cotă unică de 1% pentru veniturile de până la 100.000 euro echivalent în lei. Sistemul anterior de cote diferențiate și condiții speciale în funcție de angajați sau coduri CAEN este eliminat. Depășirea plafonului anual determină trecerea automată la impozitul pe profit de 16%, fără recalcularea perioadelor anterioare.

Veniturile din bunuri și servicii acordate asociaților în folos personal vor fi impozitate cu 16% începând cu 2026, aliniind tratamentul fiscal cu cel al dividendelor.

Pentru angajații cu salariul minim pe economie, se menține o sumă neimpozabilă: 300 lei/lună în primele șase luni și 200 lei/lună în a doua jumătate a anului. Plata este condiționată de respectarea salariului minim și a plafonului legal de venit.

Pentru 2026, impozitul pe construcții rămâne la 0,5% pentru persoanele juridice și entitățile care dețin clădiri. Titlul X din Codul fiscal privind acest impozit va fi abrogat începând cu 2027.

Regimul accizelor va fi restructurat începând cu 1 martie 2026, cu centralizarea autorizărilor prin ANAF și garanții suplimentare pentru operatorii cu risc fiscal ridicat. Exportatorii de produse energetice trebuie să se înregistreze în prealabil la autoritatea vamală, iar nerespectarea regulilor poate duce la revocarea imediată a atestatului.

Obligația de raportare în RO e-Factura se extinde pentru facturile emise către persoanele impozabile nerezidente, cu termen de transmitere de 5 zile lucrătoare. În cazul RO e-TVA, contribuabilii care aplică TVA la încasare nu mai răspund la „Notificarea de conformare” până la 30 septembrie 2026.

Impozitul pe dividende crește la 16% pentru distribuțiile realizate începând cu 2026.

Veniturile din transferul de criptomonede și active digitale vor fi impozitate cu 16%, cu excepția câștigurilor mici (sub 200 lei/tranzacție, cu total anual sub 600 lei).

Creșterea cotei de impozitare pentru clădirile rezidențiale de mare valoare (peste 2,5 milioane lei) și autoturismele de lux (peste 375.000 lei) de la 0,3% la 0,9%.

Reducerea scutirilor pentru construcțiile agricole: impozitul se aplică în proporție de 50% pentru sere, solare, răsadnițe și silozuri, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat.

Salariații din România vor beneficia în 2026 de mai multe zile libere legale, stabilite de Codul muncii. Acestea includ sărbători naționale, religioase și internaționale, oferind ocazia de odihnă și petrecere a timpului cu familia.

Printre zilele libere recunoscute oficial în 2026 se numără:

Anul Nou: 1 și 2 ianuarie (joi și vineri)

Boboteaza și Sf. Ioan Botezătorul: 6 și 7 ianuarie (marți și miercuri)

Ziua Unirii Principatelor Române: 24 ianuarie (sâmbătă)

Paștele ortodox: 10 aprilie (vineri), 12 aprilie (duminică) și 13 aprilie (luni)

Ziua Muncii: 1 mai (vineri)

Rusaliile: 31 mai (duminică) și 1 iunie (luni)

Ziua Internațională a Copilului: 1 iunie (luni)

Adormirea Maicii Domnului (Sf. Maria): 15 august (sâmbătă)

Sf. Andrei, patronul României: 30 noiembrie (luni)

Ziua Națională a României: 1 decembrie (marți)

Crăciunul: 25 și 26 decembrie (vineri și sâmbătă)

Pentru angajații care trebuie să lucreze în aceste zile, cum ar fi cei din unități sanitare sau servicii de alimentație publică, legislația prevede acordarea unui timp liber compensatoriu plătit în termen de 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, angajatul are dreptul la indemnizație suplimentară de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în ziua sărbătorii.

Codul muncii prevede și facilități pentru salariații care aparțin de un cult religios legal:

Pentru creștini, Vinerea Mare, Paștele și Rusaliile se acordă conform datelor specifice fiecărui cult.

Persoanele aparținând altor culte religioase recunoscute legal beneficiază de câte două zile libere pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase importante anual.