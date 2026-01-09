Sistemul de pensii din Italia este bine structurat, oferind o gamă largă de servicii adaptate diverselor situații de viață ale lucrătorilor. De la pensia obișnuită de bătrânețe până la pensii de invaliditate, autoritățile italiene pun la dispoziția cetățenilor o listă clară de servicii, potrivit www.inps.it:

pensii de pensionare anticipată: toți lucrătorii care nu au împlinit încă vârsta necesară pentru pensionarea obișnuită, dar care îndeplinesc anumite cerințe, pot depune cereri de pensionare anticipată;

pensie obișnuită (de bătrânețe): toți lucrătorii care au împlinit vârsta de 67 de ani și au plătit cel puțin 20 de ani de contribuții pot depune cereri pentru pensii obișnuite de bătrânețe;

pensie pentru vechime în muncă: orice persoană care a atins o cotă prestabilită, obținută din suma vârstei minime necesare și a cel puțin 35 de ani de contribuții, poate solicita o pensie pentru vechime în muncă;

pensie de invaliditate: toți cetățenii cu dizabilități certificate sau care nu pot să își desfășoare activitatea profesională din motive care îndeplinesc cerințe specifice pot solicita o pensie de invaliditate;

pensii de sprijin: toate gospodăriile care îndeplinesc anumite cerințe economice, de cetățenie și de rezidență pot solicita sprijin financiar;

pensie și prestații pentru urmași: toți moștenitorii și/sau membrii familiei care au dreptul la pensie sau prestații pentru urmași în urma decesului pensionarului sau persoanei asigurate pot depune o cerere pentru pensie sau prestații pentru urmași;

pensii pentru cetățeni străini: toți lucrătorii străini cu vârsta de 66 de ani sau peste, care au plătit contribuții în Italia și care s-au întors în țara de origine, pot solicita prestații de pensie;

supliment de pensie: toți pensionarii care continuă să plătească contribuții pentru perioadele ulterioare începerii pensiei pot depune cereri pentru o majorare a pensiei.

În Italia, pensia pentru limită de vârstă este o prestație financiară plătită, la cerere, lucrătorilor care îndeplinesc cerințele de vârstă și contribuție prevăzute de lege.

Prestația este destinată tuturor angajaților și lucrătorilor independenți înscriși în asigurarea generală obligatorie AGO (fondul de pensii al angajaților FPLD și sistemele speciale pentru lucrătorii independenți: artizani, comercianți, fermieri, arendași și fermieri), celor înscriși în sistemul separat și lucrătorilor înscriși în sistemele de asigurare exclusive și substitutive ale AGO.

Pentru a avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă, trebuie să îndepliniți următoarele cerințe privind contribuțiile și cerințele personale. Atenție! Cerințele diferă dacă ați plătit contribuții înainte de 31 decembrie 1995 sau începând cu 1 ianuarie 1996.

Lucrătorii care pot solicita contribuții începând cu 31 decembrie 1995 și care, prin urmare, se încadrează în schema de remunerare cu plata pensiei în cadrul sistemului mixt, sunt eligibili pentru o pensie pentru limită de vârstă dacă îndeplinesc cerința de vârstă de 67 de ani, care va fi ajustată începând cu anul 2027 în funcție de creșterea speranței de viață.

În plus față de vârsta minimă, este necesară o perioadă de contribuție de cel puțin 20 de ani; în acest scop, se iau în considerare toate contribuțiile plătite sau creditate membrului din orice motiv (din muncă, răscumpărare, voluntare și fictive).

În conformitate cu Decretul legislativ 503/1992, ca excepție de la cerința de mai sus, este necesară o perioadă minimă de contribuție de 15 ani pentru următoarele categorii de lucrători:

angajații și lucrătorii independenți care, la 31 decembrie 1992, aveau acumulate 15 ani de contribuții;

angajații (cu excepția celor înscriși în sistemul exclusiv de gestionare) și lucrătorii independenți admiși la continuarea voluntară a contribuțiilor înainte de 31 decembrie 1992;

angajații (cu excepția celor înscriși în sistemul exclusiv) care pot revendica cel puțin 25 de ani de vechime în asigurări și au fost angajați timp de cel puțin zece ani, chiar dacă nu consecutiv, pentru perioade mai mici de 52 de săptămâni în anul calendaristic.

Angajații înscriși în AGO recunoscuți de INPS ca având un handicap egal sau mai mare de 80% păstrează cerința de vârstă în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Decretului legislativ 503/1992, și anume 55 de ani pentru femei și 60 de ani pentru bărbați, cu aplicarea creșterilor speranței de viață și a „ferestrei mobile” de 12 luni.

Prin urmare, acești lucrători vor putea să se pensioneze până în 2026 cu următoarea cerință de vârstă: 56 de ani pentru femei și 61 de ani pentru bărbați, care va fi ajustată începând cu 2027 în funcție de creșterea speranței de viață.

Pentru lucrătorii angajați în muncă grea sau deosebit de solicitantă și dificilă, astfel cum se menționează în Decretul legislativ 67/2011 (Circulara INPS nr. 126 din 28 decembrie 2018), dispozițiile privind ajustarea speranței de viață pentru perioada de doi ani 2019-2020 nu se aplică, cu condiția ca aceștia să aibă cel puțin 30 de ani de contribuții.

Prin urmare, acești lucrători vor putea să se pensioneze cu vârsta minimă de 66 de ani și 7 luni până la 31 decembrie 2026.

Lucrătorii pentru care primul credit de cotizare începe la 1 ianuarie 1996 au dreptul la o pensie pentru limită de vârstă dacă au împlinit 67 de ani (care va fi ajustată la speranța de viață începând cu 1 ianuarie 2027) și o perioadă minimă de contribuție de 20 de ani, cu condiția ca valoarea pensiei să fie egală cu valoarea alocației sociale.

Alternativ, acești lucrători pot fi eligibili, din 1 ianuarie 2019, la o pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 71 de ani (care va fi ajustată la speranța de viață începând cu 1 ianuarie 2027) cu cinci ani de contribuții efective (obligatorii, voluntare, de răscumpărare, dar excluzând contribuțiile creditate pe bază teoretică din orice motiv) și indiferent de cuantumul pensiei atins.

Cererea pentru pensia pentru limită de vârstă poate fi depusă online la INPS prin intermediul serviciului dedicat.

Alternativ, puteți depune cererea prin intermediul centrului de contact, sunând la 803 164 (apel gratuit de pe telefonul fix) sau 06 164 164 de pe telefonul mobil, sau prin intermediul organismelor de patronaj și intermediarilor Institutului, utilizând serviciile telematice pe care le oferă.