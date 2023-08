Actorul de pe Broadway, Clifton Oliver, cunoscut mai ales pentru rolul lui Simba din „Regele Leu”, a murit la 47 de ani. El a decedat miercuri dimineața devreme, potrivit lui Roxy Hall, sora sa.

„Partenerul său, Richard, îi cânta cântecul Psalmul 23 în timp ce își dădea ultima suflare în această dimineață, la ora 3:20”, a scris Hall pe Facebook.

Circumstanțele în care a murit Oliver nu sunt clare. El și-a petrecut ultimele șase săptămâni din viață în spital și în îngrijire la ospiciu, a scris Hall.

„A adus atâta lumină în această lume! El a adus atâta lumină în viața mea! El a avut un impact asupra vieților oamenilor din întreaga lume, deoarece și-a prezentat talentul său uimitor, sufletul său bun și spiritul său iubitor pentru TOȚI cei pe care i-a întâlnit! Ne va lipsi, dar nu va fi uitat niciodată! El trăiește în noi toți! Așa cum spune cântecul din unul dintre cele mai importante roluri ale sale, Simba din Regele Leu de pe Broadway, El trăiește în mine!”, a mai spus sora sa.

Spectacolul de pe Broadway l-a comemorat pe Oliver pe Instagram.

„Astăzi, mândria noastră se alătură în amintirea moștenirii regretatului Clifton Oliver, care și-a împărtășit talentul și lumina cu publicul de pe Broadway, din Las Vegas și din turneul nostru nord-american din 2000-2011”, se arată în postare.

Clifton Oliver a știut de tânăr că vrea să urmeze o carieră în domeniul artelor

Născut în 1975, Oliver a crescut în Jacksonville, Florida. A știut de timpuriu că vrea să urmeze o carieră în domeniul artelor și a ajuns să studieze la Douglas Anderson School of the Arts. Abia în 2010 s-a mutat la New York pentru a-și începe cariera de actor pe Broadway.

Printre proiectele sale notabile se numără Wicked, unde s-a alăturat ansamblului și a fost dublura lui Fiyero, și In the Heights, unde a preluat rolul lui Benny, alături de Jordin Sparks, potrivit Playbill. Oliver a jucat, de asemenea, rolul lui Simba în producția de pe Broadway a spectacolului The Lion King în 2011, precum și în producția din Las Vegas și în turneul național.

Clifton Oliver a jucat în mai multe producții

Actorul s-a alăturat, de asemenea, turneelor Dreamgirls și Motown the Musical și a jucat în producțiile off-Broadway Miracle Brothers și Bella: An American Tall Tale.

Contul de Instagram pentru The Lion King – Musical a împărtășit un omagiu adus actorului, citându-l pe Mufasa: „Privește stelele. Marii regi din trecut ne privesc de pe acele stele”.