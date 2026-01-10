Uniunea Scriitorilor din România a anunțat dispariția profesorului universitar emerit Andrei Ionescu, personalitate de prim rang a culturii române, recunoscut hispanist, traducător și eseist, care și-a dedicat întreaga viață studiului și valorificării literaturii de limbă spaniolă.

Cadru didactic al Universității din București, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Andrei Ionescu a format generații întregi de studenți, cercetători și traducători, insuflându-le rigoarea filologică și respectul pentru textul literar. Activitatea sa universitară a fost dublată de o operă de traducător de o importanță fundamentală pentru literatura română.

”Uniunea Scriitorilor din România anunță cu profundă tristețe încetarea din viață a profesorului universitar emerit Andrei Ionescu, eminent hispanist, traducător în limba Română al unor importante opere din literatura spaniolă și latino-americană. Profesorul Andrei Ionescu a semnat, de asemenea, numeroase studii și eseuri despre literatura de limbă spaniolă. A predat la Universitatea din București, Facultatea de limbi și literaturi străine”, se arată pe pagina de Facebook a Uniunii Scriitorilor din România.

Prin munca sa, cititorii români au avut acces la autori esențiali ai spațiului hispanic și latino-american. Printre numele traduse de Andrei Ionescu se numără Jorge Luis Borges, José Ortega y Gasset, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Pío Baroja, Jorge Guillén, Alfredo Bryce Echenique, Ezequiel Martínez Estrada și Javier Marías. Traducerile sale s-au remarcat prin acuratețe, eleganță stilistică și fidelitate față de spiritul originalului.

Pe lângă activitatea de traducere, Andrei Ionescu a publicat studii și eseuri dedicate literaturii spaniole și latino-americane, a semnat articole în reviste culturale de prestigiu din țară și din străinătate și a realizat prefețe și antologii devenite repere pentru cercetarea de specialitate.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, profesorul Andrei Ionescu a avut un rol activ în viața breslei, fiind implicat în conducerea Secției de Traduceri și în Consiliul USR. Pentru contribuțiile sale excepționale a fost recompensat, de-a lungul timpului, cu numeroase distincții, inclusiv Premiul Uniunii Scriitorilor din România și premii acordate de Filiala București – Traduceri Literare.

”A colaborat cu prestigioși scriitori spanioli și a semnat în importante reviste culturale române și străine, a prefațat ediții și antologii ce constituie un prețios intrument pentru cercetătorii literaturii spaniole”, arată Uniunea Scriitorilor din România.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de sâmbătă, 10 ianuarie, ora 14.00, la capela Cimitirului Sfânta Vineri. Înmormântarea va avea loc luni, 12 ianuarie, la Cimitirul Bobâlna din Câmpina.