A murit profesorul universitar emerit Andrei Ionescu
Uniunea Scriitorilor din România a anunțat dispariția profesorului universitar emerit Andrei Ionescu, personalitate de prim rang a culturii române, recunoscut hispanist, traducător și eseist, care și-a dedicat întreaga viață studiului și valorificării literaturii de limbă spaniolă.
Cadru didactic al Universității din București, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Andrei Ionescu a format generații întregi de studenți, cercetători și traducători, insuflându-le rigoarea filologică și respectul pentru textul literar. Activitatea sa universitară a fost dublată de o operă de traducător de o importanță fundamentală pentru literatura română.
”Uniunea Scriitorilor din România anunță cu profundă tristețe încetarea din viață a profesorului universitar emerit Andrei Ionescu, eminent hispanist, traducător în limba Română al unor importante opere din literatura spaniolă și latino-americană. Profesorul Andrei Ionescu a semnat, de asemenea, numeroase studii și eseuri despre literatura de limbă spaniolă. A predat la Universitatea din București, Facultatea de limbi și literaturi străine”, se arată pe pagina de Facebook a Uniunii Scriitorilor din România.
Autorii la care cititorii români au avut acces mulțumită lui Andrei Ionescu
Prin munca sa, cititorii români au avut acces la autori esențiali ai spațiului hispanic și latino-american. Printre numele traduse de Andrei Ionescu se numără Jorge Luis Borges, José Ortega y Gasset, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Pío Baroja, Jorge Guillén, Alfredo Bryce Echenique, Ezequiel Martínez Estrada și Javier Marías. Traducerile sale s-au remarcat prin acuratețe, eleganță stilistică și fidelitate față de spiritul originalului.
Pe lângă activitatea de traducere, Andrei Ionescu a publicat studii și eseuri dedicate literaturii spaniole și latino-americane, a semnat articole în reviste culturale de prestigiu din țară și din străinătate și a realizat prefețe și antologii devenite repere pentru cercetarea de specialitate.
Andrei Ionescu va fi înmormântat luni, 12 ianuarie
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, profesorul Andrei Ionescu a avut un rol activ în viața breslei, fiind implicat în conducerea Secției de Traduceri și în Consiliul USR. Pentru contribuțiile sale excepționale a fost recompensat, de-a lungul timpului, cu numeroase distincții, inclusiv Premiul Uniunii Scriitorilor din România și premii acordate de Filiala București – Traduceri Literare.
”A colaborat cu prestigioși scriitori spanioli și a semnat în importante reviste culturale române și străine, a prefațat ediții și antologii ce constituie un prețios intrument pentru cercetătorii literaturii spaniole”, arată Uniunea Scriitorilor din România.
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de sâmbătă, 10 ianuarie, ora 14.00, la capela Cimitirului Sfânta Vineri. Înmormântarea va avea loc luni, 12 ianuarie, la Cimitirul Bobâlna din Câmpina.
”Prin încetarea din viață a profesorului Andrei Ionescu, literatura noastră, studiile hispanice, învățământul românesc de limbi străine în general suferă o ireparabilă pierdere”, se mai arată în mesajul de pe pagina de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.