Actorul John Cunningham a încetat din viață marți dimineață, în casa sa victoriană din Rye, situată lângă terenul de golf al clubului Rye Golf Club, un loc care i-a fost cămin timp de mai multe decenii.

Stabilit în această comunitate din 1969, Cunningham a fost nu doar un locuitor respectat, ci și o prezență constantă în viața culturală locală, fiind recunoscut drept un actor activ și dedicat până la vârste înaintate.

Familia sa a confirmat decesul, precizând că actorul s-a stins liniștit, în locuința pe care o iubea. Vestea morții sale a fost preluată de agenția EFE, care a subliniat impactul pe care John Cunningham l-a avut asupra teatrului și industriei de divertisment din Statele Unite.

Cu o carieră care s-a întins pe aproape 70 de ani, Cunningham a fost considerat un actor deosebit de dedicat, apreciat pentru seriozitatea și constanța sa profesională.

De-a lungul carierei sale, John Cunningham a acumulat 15 credite pe Broadway, interpretând roluri variate în unele dintre cele mai importante producții ale teatrului american. Printre acestea se numără Nikos în „Zorba”, Robert și Peter în „Company”, Clifford Bradshaw în „Cabaret”, Nicholas Pym în „The Sisters Rosensweig”, John Adams în „1776” și căpitanul E.J. Smith în „Titanic”.

Actorul vorbea deschis despre relația sa cu scena și despre modul în care teatrul îi oferea șansa de a evolua constant. Într-un interviu acordat revistei Playbill în 1997, John Cunningham explica modul în care repetiția și reflecția personală făceau parte din procesul său artistic:

„În teatru ai ocazia să o faci din nou, și din nou, și din nou. Cea mai mare plăcere a mea este să încerc să mă perfecționez. Așadar, ritualul meu este să-mi iau timp pentru mine, să trec în revistă ceea ce s-a petrecut, să mă pregătesc astfel încât inspirația să vină în momentul în care sunt pe scenă. Să fiu pregătit să fiu viu.”

Această viziune asupra meseriei a contribuit la reputația sa de actor riguros, mereu disponibil și apreciat de colegi și regizori.

În cinematografie, John Cunningham a fost distribuit frecvent în roluri secundare, adesea interpretând tați rigizi sau directori corporatiști. A jucat rolul domnului Windsor, tatăl personajelor interpretate de Adam Storke și Matt Damon, în filmul „Mystic Pizza” din 1988, regizat de Donald Petrie, și l-a interpretat pe tatăl personajului lui Ethan Hawke în „Dead Poets Society” din 1989, în regia lui Peter Weir.

Pe lângă aparițiile sale pe ecran, Cunningham a fost apreciat și pentru contribuțiile sale vocale. În afara scenei, a stârnit reacții pozitive cu vocea sa de pe caseta motivațională „How to Be a Man”, ascultată de personajul profesor de literatură engleză interpretat de Kevin Kline în filmul „In & Out” al lui Frank Oz. Tot în 1997, vocea lui a fost auzită ca narator al jurnalului de știri Fed Net în filmul „Starship Troopers”, regizat de Paul Verhoeven.

Activitatea sa în televiziune a inclus numeroase apariții în seriale de succes, precum „Law & Order”, unde a fost invitat de opt ori între 1991 și 2008, dar și în producții ca „30 Rock”, „The Good Wife”, „Damages” și „Blue Bloods”. De asemenea, a jucat în telenovele americane precum „The Secret Storm”, „The Doctors”, „Search for Tomorrow”, „One Life to Live” și „Loving”.

Născut la 22 iunie 1932, în New Paltz, statul New York, John Cunningham a fost fiul unui director de liceu. A absolvit Dartmouth College, după care s-a alăturat armatei americane, unde a jucat pentru trupele staționate în Germania de Vest și Franța, în spectacole precum „The Caine Mutiny Court Martial” și „The Rainmaker”.

După serviciul militar, și-a obținut diploma de master la Yale Drama School și s-a mutat la New York pentru a-și construi cariera, alături de colegul său de clasă și prieten apropiat, Dick Cavett. Selectat după o audiție cu Moss Hart, înainte chiar de a avea un agent, Cunningham avea 27 de ani în 1960 când a interpretat rolul foneticianului maghiar Zoltan și a fost rezerva lui Edward Mulhare pentru rolul Henry Higgins, timp de peste doi ani, în turneele naționale și internaționale ale musicalului „My Fair Lady”.

Debutul său pe Broadway a avut loc în 1963, în musicalul „Hot Spot”, alături de Judy Holliday, iar ultima sa apariție pe scenă a fost în 2012, într-o producție off-Broadway, „Painting Churches”.

În 1986, The New York Times îi dedica un articol în care John Cunningham era descris drept „mereu de încredere și mereu angajat” și „un actor al actorilor”, o caracterizare care a rămas reprezentativă pentru întreaga sa carieră.

Dincolo de activitatea artistică, John Cunningham a fost implicat activ în viața comunității din Rye. Împreună cu prietena și colega sa de breaslă Frances Sternhagen, a inițiat și coordonat, începând din 1989, o serie de spectacole caritabile intitulată „Playwrights and Players”, organizată la Rye High School Performing Arts Center.

Proiectul a adus în fața publicului dramaturgi importanți precum Wendy Wasserstein, A.R. Gurney, Romulus Linney, Robert Anderson și John Guare.

Actorul este supraviețuit de soția sa, Carolyn Cotton Cunningham, cu care a fost căsătorit aproape 70 de ani și care a fost membră a Consiliului Local din Rye, de cei trei copii ai lor, Christopher, Catherine și Laura, de șase nepoți și de doi strănepoți.