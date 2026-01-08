Dan-Mircea Cheţa, personalitate recunoscută a medicinii românești și fost președinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă o moștenire profesională amplă și durabilă.

Anunțul a fost făcut de Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, organizație pe care a condus-o și în cadrul căreia a avut un rol determinant în definirea direcțiilor științifice și profesionale ale specialității.

Reprezentanții societății profesionale au transmis un mesaj oficial în care au subliniat contribuția profesorului la dezvoltarea diabetologiei românești și la formarea mai multor generații de medici. Instituția a evidențiat faptul că dispariția lui Dan-Mircea Cheţa nu reprezintă doar pierderea unui fost lider, ci și a unui reper profesional pentru întreaga comunitate medicală.

De-a lungul activității sale, Dan-Mircea Cheţa a fost asociat constant cu rigoarea academică, cu dialogul științific și cu promovarea standardelor profesionale înalte, fiind recunoscut atât în mediul universitar, cât și în cel clinic.

Dan-Mircea Cheţa a avut o carieră universitară solidă, construită în jurul cercetării, predării și practicii medicale, fiind considerat un model profesional de către numeroși specialiști formați sub îndrumarea sa. Din anul 1999, a ocupat funcția de profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, una dintre cele mai importante instituții de învățământ medical din țară.

Începând cu anul 2007, profesorul Dan-Mircea Cheţa a fost director de Cercetare-Dezvoltare în cadrul Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.C. Paulescu”, unde a coordonat proiecte științifice relevante pentru înțelegerea mecanismelor metabolice și imunologice ale diabetului. Activitatea sa a contribuit la consolidarea cercetării românești în acest domeniu și la creșterea vizibilității internaționale a institutului.

Pe lângă activitatea didactică și de cercetare, Dan-Mircea Cheţa a fost un autor prolific, semnând sau co-semnând 18 volume de specialitate și peste 550 de lucrări științifice, comunicate și articole publicate în reviste de specialitate din România și din străinătate. Aceste lucrări au abordat teme esențiale din diabetologie, imunologie și tulburări metabolice, fiind utilizate ca referințe în formarea medicală.

Rolul său de clinician a completat activitatea academică, fiind apreciat pentru abordarea riguroasă și pentru relația constantă cu pacienții, aspect considerat definitoriu de colegii săi.

Contribuțiile lui Dan-Mircea Cheţa au fost recunoscute prin numeroase distincții și premii acordate de instituții academice și profesionale de prestigiu. Printre acestea se numără Premiul „Victor Babeș” al Academiei Române, acordat pentru rezultate științifice în domeniul imunologiei și imunochimiei diabetului și al altor tulburări metabolice.

De asemenea, a primit Premiul „Ion Pavel” al Academiei de Științe Medicale din România, pentru studii în imunologia diabetului, precum și Medalia „Nicolae Paulescu”, oferită în cadrul Congresului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Aceste distincții reflectă impactul constant al activității sale asupra cercetării și practicii medicale.

În perioada în care a deținut mandatul de președinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, între anii 2003 și 2006, Dan-Mircea Cheţa a susținut dezvoltarea profesională a membrilor, schimbul de idei științifice și consolidarea prestigiului specialității la nivel național. Inițiativele promovate în acea perioadă au contribuit la întărirea rolului societății ca platformă de dialog și cooperare medicală.

Prin activitatea sa constantă, prin implicarea în formarea tinerilor specialiști și prin dedicarea față de pacienți, Dan-Mircea Cheţa a lăsat o amprentă durabilă asupra comunității medicale românești.

Reprezentanții Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice au anunțat că, în cursul dimineții, au discutat cu soția profesorului Dan-Mircea Cheţa pentru a transmite public informațiile legate de ceremoniile funerare. Conform acestora, trupul neînsuflețit va fi depus joi, 8 ianuarie, la Biserica Adormirea Maicii Domnului – Dichiu, situată pe Strada Icoanei, nr. 72, din București.

Slujba de înmormântare este programată pentru sâmbătă, 10 ianuarie, iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Reînvierea, un spațiu cunoscut pentru personalitățile care își dorm somnul de veci aici.

În mesajul transmis public, Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a formulat un apel de solidaritate cu familia și cu cei apropiați profesorului, păstrând un ton sobru și respectuos.