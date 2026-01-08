OpenAI a introdus în ChatGPT o nouă platformă destinată sănătăţii, care promite să ofere utilizatorilor răspunsuri personalizate la întrebări medicale și să le faciliteze gestionarea propriilor date de sănătate.

OpenAI a anunţat lansarea ChatGPT Health, un instrument conceput pentru a ajuta utilizatorii să înţeleagă mai bine informaţiile medicale și să integreze aplicații de monitorizare a stilului de viață sănătos, precum Apple Health și MyFitnessPal, transmite Reuters.

Platforma funcționează ca un spațiu separat în interiorul ChatGPT, dedicat exclusiv subiectelor medicale și de wellness, oferind utilizatorilor un mediu securizat pentru gestionarea datelor sensibile.

Potrivit companiei, sănătatea și bunăstarea sunt deja printre cele mai frecvente motive pentru care utilizatorii apelează la ChatGPT. Se estimează că peste 230 de milioane de persoane din întreaga lume folosesc platforma săptămânal pentru întrebări legate de sănătate sau stil de viață sănătos, motivând dezvoltarea unei aplicații dedicate acestui tip de conținut.

Reprezentanții OpenAI au precizat că ChatGPT Health protejează confidențialitatea datelor, iar conversațiile din această zonă nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor principale de inteligență artificială.

„Pentru a vă proteja și securiza informațiile medicale, ChatGPT Health funcționează ca un spațiu separat, cu confidențialitate sporită pentru a proteja datele sensibile. Conversațiile din Health nu sunt folosite pentru a antrena modelele noastre fundamentale”, au transmit reprezentanții OpenAI.

Noua platformă poate fi folosită pentru o gamă largă de activități, de la înțelegerea rezultatelor analizelor medicale și pregătirea pentru consultații, până la obținerea de sfaturi privind alimentația, exercițiile fizice și evaluarea opțiunilor de asigurare medicală.

Funcționalitatea permite utilizatorilor să încarce documente medicale personale și să urmărească modul în care stilul lor de viață influențează starea de sănătate, într-un context sigur și privat.

Lansarea survine într-un moment în care autoritățile americane de reglementare, inclusiv Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), reevaluează supravegherea tehnologiilor din domeniul sănătății.

Marty Makary, șeful FDA, a afirmat că intenționează să reducă reglementarea pentru dispozitivele portabile și aplicațiile software dedicate stilului de viață sănătos, subliniind că astfel de produse ar trebui încurajate, dar evaluarea problemelor de siguranță rămâne esențială.

În perioada următoare, OpenAI va extinde accesul la ChatGPT Health și intenționează să îl facă disponibil tuturor utilizatorilor pe web și iOS.

În prezent, aplicația este testată de un grup restrâns de utilizatori cu abonamente ChatGPT Free, Go, Plus și Pro, din afara Spațiului Economic European, Elveției și Regatului Unit, înainte de lansarea pe scară largă. Compania subliniază că protecția datelor personale reprezintă un element central al noii platforme, iar utilizatorii beneficiază de un nivel suplimentar de confidențialitate.