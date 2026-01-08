Format la Leeds United, Yorath a evoluat pentru club între anii 1967 și 1976, perioadă în care a cucerit o serie de trofee în fotbalul englez. Printre performanțele sale se numără două Cupe ale Orașelor Târguri (1968 și 1971), două titluri de campion (1969 și 1974), Cupa Angliei (1972), Cupa Ligii (1968) și Charity Shield (1969).

După despărțirea de Leeds, mijlocașul galez a mai evoluat la Coventry City (1976–1979), Tottenham Hotspur (1979–1981) — unde a obținut a doua Cupă a Angliei din carieră —, Vancouver Whitecaps (Canada, 1981–1982), Bradford City (1982–1985), iar ultima apariție din carieră a fost în tricoul lui Swansea City, în 1986.

Pe plan internațional, Yorath a adunat 59 de selecții pentru naționala galeză între 1970 și 1981, purtând de 42 de ori banderola de căpitan.

Moartea lui Terry Yorath a fost anunțată de familie, care a transmis un mesaj plin de emoție:

„Pentru majoritatea, era un erou al fotbalului venerat, dar pentru noi era tatăl nostru; un om discret, amabil şi blând. Suntem îndureraţi, dar ne consolează gândul că se va reuni cu fratele nostru, Daniel”, au declarat copiii fostului fotbalist.

Yorath a avut patru copii: Gabby (prezentatoare BBC Sport), Daniel, Louise și Jordan. Tragedia a lovit familia în 1992, când Daniel a murit la doar 15 ani, după ce a suferit o cardiomiopatie hipertrofică în timp ce se juca fotbal alături de tatăl său.

După retragerea din activitate, Terry Yorath a devenit antrenor și a pregătit, printre altele:

Swansea City (1986–1989, apoi 1990–1991)

reprezentativa Țării Galilor (1988–1993)

Bradford City (1989–1990)

Cardiff City (1994–1995)

Liban (1995–1997)

Sheffield Wednesday (2001–2002)

Margate (2008–2009)

Sub comanda sa, Swansea a promovat în Prima Divizie în 1988, iar cu naționala Țării Galilor a fost extrem de aproape de o calificare istorică la Cupa Mondială din 1994. Galezii au ratat turneul final după un eșec cu 2–1 în fața României, într-un meci decisiv disputat la Cardiff.

Un nume cu impact în fotbalul galez

Terry Yorath rămâne o figură semnificativă pentru fotbalul din Țara Galilor, atât prin performanțele sale ca jucător, cât și prin rezultatele obținute ca selecționer. Decesul său a provocat numeroase reacții în mediul sportiv, fiind amintit ca un profesionist respectat, un lider apreciat în vestiar și o prezență importantă în istoria lui Leeds United.