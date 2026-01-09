Letonia și lumea sportului au pierdut miercuri una dintre cele mai remarcabile personalități ale baschetului feminin. Uljana Semjonova, jucătoare emblematică de 2,10 metri, a decedat la vârsta de 73 de ani, a anunțat Federația Letonă de Baschet.

Recunoscută pentru impactul său extraordinar pe teren, Semjonova a fost inclusă în Hall of Fame în 1993 și mai târziu în Hall of Fame al FIBA, în 2007. Cariera sa internațională a fost impresionantă: două medalii de aur olimpice câștigate cu echipa URSS, în 1976 și 1980, trei titluri mondiale și zece titluri europene cu echipa națională.

Majoritatea anilor de activitate i-a dedicat echipei TTT Riga, între 1967 și 1987, înainte de a continua cariera în cluburi din Spania și Franța, inclusiv US Orchies.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a transmis un mesaj de condoleanțe pe X, amintind de personalitatea caldă și deschisă a sportivei și de moștenirea sa în baschetul olimpic, mondial și european:

„Letonia a suferit o altă mare pierdere: trecerea în nefiinţă a legendei sportive Uljana Semjonova. Fata de aur a baschetului olimpic, mondial şi european, o persoană foarte caldă şi înţelegătoare. Condoleanţe sincere familiei, colegilor şi fanilor Ulianei”, a notat preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, într-un mesaj pe X.

Născută pe 9 martie 1952, în Zarasai, pe atunci parte a Republicii Sovietice Socialiste Lituaniene, Semjonova a devenit un simbol al baschetului, nu doar în Letonia, ci la nivel internațional.

Semjonova și-a dedicat cea mai mare parte a carierei clubului TTT Riga, unde a evoluat între 1968 și 1987, câștigând 15 titluri naționale sovietice și 11 Cupe ale Campionilor Europeni. Ulterior, a mai jucat pentru echipe din Spania și Franța, continuând să impresioneze prin talentul și dedicarea sa.

La nivel internațional, Semjonova a reprezentat Uniunea Sovietică timp de 18 ani, perioadă în care echipele sale nu au pierdut niciun meci oficial.

Chiar după retragerea din activitatea competițională în 1989, Uljana Semjonova a continuat să contribuie la comunitatea sportivă, conducând Fondul Social Olimpic Latvian și sprijinind veteranii sportului prin diverse programe de asistență.

În ultimii ani, Uljana Semjonova s-a confruntat cu probleme medicale grave, inclusiv o intervenție cardiacă în 2017 și o amputare de membru inferior în 2022, trăind cu o dizabilitate de clasa a doua.