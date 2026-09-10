Noua hartă a refugiaților ucraineni din Europa. România, printre țările cu cea mai mare creștere

La 31 iulie 2026, aproximativ 4,43 milioane de cetățeni din afara Uniunii Europene care au fugit din Ucraina beneficiau de statut de protecție temporară în statele UE. Numărul acestora a crescut cu 19 945 de persoane față de sfârșitul lunii iunie 2026, ceea ce reprezintă o majorare de 0,5%.

Germania a înregistrat cel mai mare număr de persoane din Ucraina aflate sub protecție temporară, cu 1.290.225 de beneficiari, echivalentul a 29,1% din totalul raportat la nivelul Uniunii Europene. Polonia se afla pe locul al doilea, cu 953.060 de persoane, respectiv 21,5% din total.

Pe a treia poziție s-a situat Cehia, care găzduia 395.225 de beneficiari ai protecției temporare, reprezentând 8,9% din totalul UE. Astfel, Germania, Polonia și Cehia concentrau cele mai mari efective de persoane care beneficiau de acest statut la sfârșitul lunii iulie 2026.

Comparativ cu luna precedentă, numărul beneficiarilor a crescut în 23 dintre cele 26 de state membre pentru care erau disponibile date. Cele mai importante creșteri absolute au fost raportate în Cehia, România și Germania.

În Cehia, numărul persoanelor aflate sub protecție temporară a crescut cu 4 415, respectiv 1,1%, față de sfârșitul lunii iunie. România a raportat o majorare de 4 055 de persoane, ceea ce înseamnă o creștere de 1,9%.

În Germania, creșterea a fost de 3 995 de persoane, echivalentul unei majorări de 0,3% într-o singură lună. Acestea au fost cele mai mari trei creșteri absolute raportate între statele UE pentru care au fost disponibile date.

Trei țări au înregistrat însă scăderi ale numărului de beneficiari ai protecției temporare. Cea mai mare reducere a fost raportată în Polonia, unde numărul persoanelor a scăzut cu 8 110, adică 0,8%.

Franța a înregistrat o diminuare de 475 de persoane, respectiv 1,0%, în timp ce în Cipru numărul beneficiarilor a scăzut cu 110 persoane, echivalentul unei reduceri de 0,4%. În celelalte state pentru care sunt disponibile date, evoluția a fost una de creștere.

Raportat la populația fiecărei țări, cele mai ridicate valori ale numărului de beneficiari ai protecției temporare au fost consemnate în Cehia, Slovacia și Cipru.

Cehia a avut un raport de 36,2 beneficiari ai protecției temporare la mia de persoane. Slovacia a înregistrat 27,5 beneficiari la mia de persoane, iar Cipru 26,7.

La nivelul întregii Uniuni Europene, raportul era de 9,8 beneficiari ai protecției temporare la mia de persoane la 31 iulie 2026. Diferențele dintre state reflectă numărul persoanelor aflate sub protecție temporară raportat la populația fiecărei țări.

Majoritatea covârșitoare a beneficiarilor aveau cetățenie ucraineană. La sfârșitul lunii iulie, cetățenii ucraineni reprezentau peste 98,5% dintre persoanele care beneficiau de protecție temporară în Uniunea Europeană.

Din totalul beneficiarilor, femeile adulte reprezentau 43,4%, iar bărbații adulți 27,1%. Minorii reprezentau aproape o treime din total, respectiv 29,4% dintre persoanele aflate sub protecție temporară.

Datele se referă la persoanele cărora le-a fost acordat statutul de protecție temporară în baza Deciziei de punere în aplicare 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022. Decizia recunoaște existența unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina ca urmare a războiului de agresiune rus împotriva Ucrainei și introduce măsuri de protecție temporară pentru acestea.

Mecanismul permite acordarea unei forme de protecție persoanelor strămutate din Ucraina, fără ca acestea să fie nevoite să parcurgă procedura individuală de solicitare a azilului pentru a beneficia de drepturile prevăzute de acest statut.

La 13 iunie 2025, Consiliul European a adoptat decizia privind prelungirea protecției temporare pentru persoanele vizate. Perioada de aplicare a fost extinsă de la 4 martie 2026 până la 4 martie 2027.

La 31 iulie 2026, în statele membre ale Uniunii Europene se aflau astfel 4,43 milioane de persoane din afara UE care fugiseră din Ucraina și beneficiau de protecție temporară, cu 19 945 mai multe decât la sfârșitul lunii iunie.