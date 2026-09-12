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RO-Alert emis în Botoșani. Oamenilor li se cere să se adăpostească imediat

RO-Alert emis în Botoșani. Oamenilor li se cere să se adăpostească imediat

SURSA FOTO: news.ro/Dronă

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 12 septembrie 2026, 17:20
Din cuprinsul articolului

Un mesaj RO-Alert privind o „posibilă incursiune de drone” a fost transmis sâmbătă după-amiază în județul Botoșani. Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să se refugieze în spații protejate. Avertizarea a ajuns pe telefoanele locuitorilor în jurul orei 16:20.

RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone în Botoșani

Mesajul RO-Alert primit sâmbătă după-amiază de locuitorii județului Botoșani semnala riscul unei „posibile incursiuni de drone” și conținea instrucțiuni clare pentru protejarea populației.

Avertizarea a fost transmisă în jurul orei 16:20. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le-a cerut oamenilor să nu intre în panică și să se îndrepte către spații sigure:

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”.

Ce trebuie să facă persoanele care nu au un adăpost în apropiere

Autoritățile au transmis recomandări și pentru persoanele care nu au acces rapid la un beci sau la un adăpost de protecție civilă. Acestea sunt sfătuite să rămână în interiorul locuințelor și să evite zonele expuse.

Oamenii trebuie să stea cât mai departe de ferestre și de pereții exteriori ai clădirilor, pentru a reduce riscul de a fi răniți în eventualitatea producerii unui incident.

Mesajul de avertizare a fost transmis și în limba engleză

Pentru ca instrucțiunile de siguranță să ajungă și la persoanele străine aflate în județul Botoșani, mesajul RO-Alert a fost transmis inclusiv în limba engleză.

SURSA FOTO: Captură – Mesajul RO-Alert pentru Botoșani, 12.09.2026

O altă dronă a survolat recent județul Botoșani

Noua avertizare a fost emisă la numai câteva zile după un incident similar produs în aceeași zonă. O altă dronă a survolat atunci județul Botoșani, însă s-a prăbușit ulterior pe teritoriul Republicii Moldova.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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