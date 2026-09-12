RO-Alert emis în Botoșani. Oamenilor li se cere să se adăpostească imediat

Un mesaj RO-Alert privind o „posibilă incursiune de drone” a fost transmis sâmbătă după-amiază în județul Botoșani. Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să se refugieze în spații protejate. Avertizarea a ajuns pe telefoanele locuitorilor în jurul orei 16:20.

Mesajul RO-Alert primit sâmbătă după-amiază de locuitorii județului Botoșani semnala riscul unei „posibile incursiuni de drone” și conținea instrucțiuni clare pentru protejarea populației.

Avertizarea a fost transmisă în jurul orei 16:20. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le-a cerut oamenilor să nu intre în panică și să se îndrepte către spații sigure:

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”.

Autoritățile au transmis recomandări și pentru persoanele care nu au acces rapid la un beci sau la un adăpost de protecție civilă. Acestea sunt sfătuite să rămână în interiorul locuințelor și să evite zonele expuse.

Oamenii trebuie să stea cât mai departe de ferestre și de pereții exteriori ai clădirilor, pentru a reduce riscul de a fi răniți în eventualitatea producerii unui incident.

Pentru ca instrucțiunile de siguranță să ajungă și la persoanele străine aflate în județul Botoșani, mesajul RO-Alert a fost transmis inclusiv în limba engleză.

Noua avertizare a fost emisă la numai câteva zile după un incident similar produs în aceeași zonă. O altă dronă a survolat atunci județul Botoșani, însă s-a prăbușit ulterior pe teritoriul Republicii Moldova.