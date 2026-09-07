Un nou RO-Alert în Tulcea, dis-de-dimineață. Mesajul transmis populației

Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit, luni dimineață, în jurul orei 6:55, un nou mesaj RO-Alert prin care autoritățile au avertizat asupra posibilității ca drone sau fragmente provenite de la acestea să cadă pe teritoriul României. Alerta a fost transmisă pe fondul războiului din Ucraina și al atacurilor desfășurate în apropierea graniței.

Mesajul a fost emis în prima parte a dimineții, în prima zi de școală, iar persoanele aflate în zona vizată au fost îndemnate să trateze avertizarea cu atenție. Autoritățile au precizat că există posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente de drone.

Alerta transmisă populației a fost încadrată la nivelul de alertă extremă. Oamenilor li s-a recomandat să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru o perioadă de 90 de minute.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori” – se precizează în mesajul RO-ALERT al ISU Tulcea.

Zona de nord a județului Tulcea este situată în apropierea frontierei cu Ucraina, iar evoluția atacurilor rusești asupra infrastructurii din regiunea Odesa determină transmiterea periodică a unor avertizări către populația din localitățile aflate în apropierea graniței.

În astfel de situații, autoritățile române informează populația cu privire la posibilitatea ca dronele utilizate în atacuri sau fragmente provenite din acestea să ajungă pe teritoriul României. Mesajele RO-Alert au rolul de a transmite rapid informațiile către persoanele aflate în zonele considerate expuse.

Avertizarea de luni dimineață a fost transmisă în jurul orei 6:55, iar recomandarea principală adresată populației a fost de adăpostire în spații sigure. Pentru persoanele care nu au acces la un adăpost, autoritățile au indicat rămânerea în interiorul locuințelor, la distanță de ferestre și de pereții exteriori.

Recomandările au fost valabile pentru următoarele 90 de minute de la transmiterea mesajului. Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să respecte indicațiile transmise prin sistemul de alertare.

Mesajul transmis luni este unul dintre avertismentele emise pentru nordul județului Tulcea ca urmare a situației de securitate din apropierea frontierei. Regiunea se află în proximitatea zonei în care au avut loc atacuri rusești asupra infrastructurii din regiunea Odesa.

În acest context, autoritățile române au transmis în repetate rânduri avertizări referitoare la riscul ca drone sau componente ale acestora să ajungă pe teritoriul național. Populația din județul Tulcea a fost astfel informată periodic atunci când situația a impus emiterea unor mesaje de avertizare.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență populației din județul Tulcea a depășit numărul alertelor extreme transmise la nivel național din aceeași cauză în perioada 2023-2025.

Noua alertă a fost transmisă luni dimineață, în jurul orei 6:55, către populația din zona de nord a județului Tulcea, cu recomandarea de adăpostire și de evitare a ferestrelor și a pereților exteriori în lipsa unui adăpost.