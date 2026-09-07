Decizie importantă la Cotroceni. Ce subiect va fi analizat luni de CSAT

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, 7 septembrie 2026, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Reuniunea este programată să înceapă la ora 15:00 și va avea loc la Palatul Cotroceni.

Pe agenda ședinței se află mai multe teme referitoare la apărarea și securitatea națională. Printre acestea se numără Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036 și Programul „Armata României 2044”.

Membrii CSAT urmează să analizeze și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE de înzestrare a armatei. Documentul a fost aprobat în ședința de lucru interinstituțională din 13 august 2026.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial convocarea reuniunii și principalele subiecte înscrise pe ordinea de zi.

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

-Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036;

-Programul Armata României 2044;

Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13.08.2026;

Termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României”, se arată în comunicatul trasmis de Administrația prezidențială.

Pe agenda reuniunii sunt astfel incluse atât planurile privind înzestrarea armatei, cât și evaluarea implementării programului SAFE. Documentul referitor la SAFE a fost aprobat în urma unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate la 13 august 2026.

Un alt punct menționat de Administrația Prezidențială vizează revizuirea posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Tema este legată de analiza efectuată la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite.

Totodată, agenda CSAT include consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Subiectul este menționat distinct în comunicatul transmis înaintea reuniunii de la Palatul Cotroceni.

Membrii Consiliului vor analiza termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii Forțelor americane și a locațiilor de dislocare din Europa.

Pe agenda ședinței se află, astfel, și tema prezenței militare americane în Europa, cu accent pe consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul României.

Un alt punct important îl reprezintă documentul de evaluare referitor la implementarea programului SAFE. Acesta a fost aprobat în ședința de lucru interinstituțională din 13 august 2026 și urmează să fie analizat de membrii Consiliului.

Administrația Prezidențială a precizat că reuniunea nu se limitează la temele enumerate în comunicatul privind ordinea de zi.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării este convocată pentru luni, 7 septembrie 2026, la ora 15:00. Reuniunea va avea loc la Palatul Cotroceni, sub conducerea președintelui Nicușor Dan.

Printre temele anunțate se află Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036 și Programul „Armata României 2044”. La acestea se adaugă documentul privind implementarea programului SAFE.

CSAT va analiza, de asemenea, termenii de referință referitori la revizuirea posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

Ordinea de zi include și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.