Nicușor Dan urcă pentru prima dată la tribuna ONU. Vizita de la New York are o miză majoră pentru România

Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfășurat la New York. Aceasta va fi prima sa participare la reuniunea anuală a liderilor mondiali în calitate de șef al statului. Discursul României este programat pentru 23 septembrie 2026. Vizita va fi folosită și pentru promovarea candidaturii lui Dacian Cioloș la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

Nicușor Dan va susține de la tribuna Adunării Generale a ONU poziția României asupra principalelor amenințări internaționale și asupra schimbărilor necesare pentru eficientizarea organizației. Intervenția națională este programată miercuri, 23 septembrie 2026, în cadrul segmentului dedicat șefilor de stat și de guvern.

Tema centrală a celei de-a 81-a sesiuni este „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”.

Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului va prezenta eforturile depuse de România pentru reformarea ONU, precum și contribuția țării la menținerea păcii, securității și ordinii internaționale întemeiate pe reguli și norme.

Mesajul va fi transmis într-un context internațional dominat de conflicte armate, intensificarea competiției dintre marile puteri și presiunile tot mai puternice exercitate asupra instituțiilor multilaterale. Aceste evoluții au readus în centrul dezbaterilor capacitatea ONU de a interveni eficient în gestionarea crizelor internaționale.

Participarea din septembrie va reprezenta prima prezență a lui Nicușor Dan la Adunarea Generală a ONU după preluarea mandatului de președinte. La cea de-a 80-a sesiune, organizată în 2025, delegația României a fost condusă de ministrul Afacerilor Externe.

Deplasarea îi va permite șefului statului să se adreseze principalului forum politic mondial și să poarte discuții directe cu liderii țărilor alături de care România urmărește aprofundarea cooperării.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va participa și la evenimentele organizate în marja segmentului la nivel înalt. Totodată, președintele va avea reuniuni bilaterale cu mai mulți șefi de stat și de guvern.

Lista întrevederilor nu a fost încă stabilită definitiv. Aceasta va fi făcută publică înaintea reuniunii de la New York, după încheierea negocierilor diplomatice privind programul bilateral.

Una dintre prioritățile discuțiilor bilaterale va fi obținerea sprijinului internațional pentru candidatul propus de România la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Bucureștiul l-a nominalizat oficial pe Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al OIF, pentru mandatul 2027–2030.

Candidatul României se află în competiție cu reprezentanții Republicii Democratice Congo, Mauritaniei și Rwandei. Potrivit calendarului comunicat de OIF, viitorul secretar general va fi ales la 16 noiembrie 2026.

Votul va avea loc în cadrul celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei, programat la Phnom Penh, în Cambodgia. Întâlnirile de la New York le oferă reprezentanților României posibilitatea de a solicita susținerea politică a statelor membre înaintea scrutinului din noiembrie.

Programul final al deplasării se află în continuare în proces de definitivare, iar Administrația Prezidențială urmează să anunțe lista reuniunilor bilaterale și a evenimentelor la care va participa șeful statului în marja segmentului la nivel înalt.

Până în prezent, principalul punct confirmat al agendei rămâne intervenția națională din 23 septembrie. Nicușor Dan va prezenta atunci poziția României privind reformarea ONU, protejarea securității internaționale și apărarea ordinii mondiale bazate pe reguli.