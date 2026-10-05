Din cuprinsul articolului Centrul european de învățare a statisticii, noua platformă pentru cei care vor să înțeleagă mai bine datele

Comunitatea europeană are acum un nou spațiu dedicat celor care vor să înțeleagă mai ușor statisticile. Centrul european de învățare a statisticii reunește resurse educaționale, articole, videoclipuri, webinare și podcasturi, disponibile online. Platforma a fost reînnoită pentru a face informațiile statistice mai accesibile, indiferent nivelul de cunoștințe.

Statistica poate deschide calea către descoperirea unor informații noi și către dobândirea unor competențe utile, iar pentru a face învățarea mai accesibilă, secțiunea dedicată educației a fost reînnoită. Noua platformă, denumită Centrul european de învățare a statisticii, este concepută pentru utilizatori de toate vârstele, indiferent de parcursul profesional sau de nivelul de cunoștințe statistice.

Cei care vor să învețe statistica într-un mod simplu au la dispoziție o serie de resurse menite să îi ajute să înțeleagă conceptele-cheie și să folosească datele cu mai multă încredere. Printre acestea se numără articolele din categoria „Statistică pentru începători”, care explică noțiuni statistice fundamentale, inclusiv PIB-ul și inflația.

Platforma pune la dispoziție și materiale video, un glosar de termeni și concepte statistice, precum și acces direct la publicațiile „Cifre-cheie”. Pentru cei care au deja cunoștințe și vor să aprofundeze anumite subiecte, există posibilitatea de a explora statisticile pe domenii tematice.

Sunt disponibile nouă domenii, de la agricultură, pescuit și silvicultură până la transporturi, știință, tehnologie și societate digitală. Fiecare dintre acestea reunește materiale de lectură, vizualizări de date, webinare și podcasturi, astfel încât resursele să poată fi accesate cu ușurință dintr-un singur loc.

Centrul european de învățare a statisticii include și un spațiu dedicat Competiției Europene de Statistică, care a ajuns acum la cea de-a zecea ediție. Platforma oferă, de asemenea, acces la buletinul informativ statistic și la linkuri către materiale educaționale furnizate de institutele naționale de statistică din întreaga Europă.

Cei interesați să urmărească noile resurse disponibile pe platforma europeană de învățare în domeniul statisticii se pot abona la buletinul informativ.

Resursele se adresează unui public larg. Cetățenii, studenții, cadrele didactice, jurnaliștii și factorii de decizie pot găsi aici instrumente pentru a înțelege mai bine statisticile și informațiile pe care acestea le transmit despre lumea din jur. Statisticile sunt prezente în numeroase domenii ale vieții de zi cu zi, iar noua platformă își propune să ofere un punct de acces către înțelegerea lor mai ușoară.