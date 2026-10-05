HiSky lansează reduceri la biletele de avion. Cât costă zborurile spre destinațiile din Europa și SUA

HiSky lansează, în perioada 5-15 octombrie 2026, o campanie de reduceri la biletele de avion pentru sezonul de iarnă 2026-2027. Tarifele promoționale sunt valabile pentru călătorii programate între 12 octombrie 2026 și 27 martie 2027. Oferta acoperă rute interne și internaționale cu plecare din București, Chișinău, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași și Baia Mare. Cele mai mici tarife pornesc de la 24,99 euro pentru un segment de zbor.

Campania HiSky pentru bilete de avion se desfășoară timp de 11 zile și vizează călătoriile din sezonul rece, inclusiv perioada sărbătorilor de iarnă și primele luni din 2027. Pasagerii pot cumpăra bilete la tarife reduse pentru zborurile efectuate în intervalul 12 octombrie 2026 – 27 martie 2027.

Promoția include atât curse interne și europene, cât și legături spre Orientul Mijlociu și ruta transatlantică directă dintre București și New York. Cel mai mic tarif anunțat de companie este de 24,99 euro pe segment și este disponibil pentru ruta Chișinău-București.

Pentru pasagerii care pleacă de pe aeroportul din București, compania a stabilit tarife promoționale diferite în funcție de destinație. Oferta cuprinde atât curse interne, cât și zboruri internaționale și transatlantice.

Biletele către Chișinău pornesc de la 35,99 euro, iar zborurile interne spre Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara au tarife începând de la 45,99 euro.

Pentru Bruxelles, Paris – Charles de Gaulle, Dublin și Tel Aviv, prețurile pornesc de la 59,99 euro. Ruta directă București-New York, cu aterizare pe aeroportul JFK, este inclusă la rândul său în campanie, cu bilete disponibile de la 249,99 euro.

Oferta HiSky cu plecare din Chișinău include mai multe destinații europene și internaționale, iar cel mai mic preț din întreaga campanie este disponibil pentru cursa spre București. Tarifele diferă în funcție de ruta aleasă.

Pentru Chișinău-București, biletele pornesc de la 24,99 euro. Cursele către Istanbul, Veneția și Milano Bergamo sunt disponibile de la 39,99 euro.

Pentru Paris, Londra, Düsseldorf, Frankfurt și Hamburg, tarifele încep de la 59,99 euro, în timp ce biletele către Dublin și Tel Aviv pornesc de la 84,99 euro.

Campania include și curse operate de pe alte aeroporturi din România, fiind disponibile tarife promoționale pentru zboruri interne și internaționale. Oferta diferă în funcție de orașul de plecare și destinație.

Din Oradea, biletele către București pornesc de la 45,99 euro. Pentru zborurile Cluj-Napoca-Dublin și Iași-Dublin, prețurile încep de la 59,99 euro.

Pasagerii care pleacă din Baia Mare pot cumpăra bilete pentru ruta directă către Paris Beauvais la tarife începând de la 49,99 euro.

Tarifele din cadrul campaniei sunt disponibile pentru rezervările efectuate în perioada 5-15 octombrie 2026, în limita locurilor disponibile. Biletele pot fi cumpărate prin platforma online a companiei, pentru zborurile eligibile programate până la 27 martie 2027.

În ultimii ani, HiSky și-a extins rețeaua de curse regulate operate din România și Republica Moldova. Bucureștiul a devenit principala bază operațională a companiei, de unde sunt asigurate zboruri interne, europene și cursa transatlantică directă spre New York-JFK.

Rețeaua companiei este completată de curse cu plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași, Baia Mare și Chișinău.

Flota HiSky este alcătuită exclusiv din aeronave Airbus. Compania utilizează avioane din familia A320 pentru cursele pe distanțe scurte și medii, în timp ce aeronavele Airbus A330 sunt folosite pentru operațiunile pe distanțe lungi.

Extinderea flotei a făcut posibilă dezvoltarea simultană a rețelei regulate europene și a curselor directe pe distanțe lungi.

În 2024, HiSky a inaugurat ruta București-New York, restabilind legătura aeriană directă dintre România și Statele Unite după o întrerupere de peste două decenii.

Pe lângă cursele regulate, HiSky operează zboruri charter în colaborare cu agențiile de turism, către destinații din Europa, Asia și Africa. Începând din 2023, compania s-a menținut între principalii operatori aerieni activi pe aeroporturile din România în funcție de numărul pasagerilor transportați.

În 2025, HiSky s-a apropiat de pragul cumulat de șase milioane de pasageri transportați de la lansarea operațiunilor. Cursa directă București-New York s-a numărat printre rutele importante ale companiei.

Numai pe parcursul anului 2025, operatorul aerian a transportat peste 1,8 milioane de pasageri și a efectuat mai mult de 14.000 de zboruri. Aeronavele companiei au acumulat peste 33.000 de ore de zbor, în condițiile menținerii frecvențelor programate pe rutele din rețea.

HiSky a fost înființată în 2020 în Republica Moldova. Compania aeriană low-cost este certificată ca operator aerian și în România.