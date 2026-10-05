UE alocă încă 130 de milioane de euro pentru sisteme antidrone. Finanțarea totală depășește jumătate de miliard de euro

Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro pentru îmbunătățirea capacităților statelor membre de a detecta și contracara dronele. Banii vor fi acordați prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize și vor fi folosiți pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și pentru combaterea activităților neautorizate sau ostile ale dronelor.

Noua finanțare ridică la peste jumătate de miliard de euro suma pusă la dispoziție prin fondurile pentru afaceri interne pentru tehnologii de supraveghere și sisteme antidrone. Decizia face parte dintr-un efort mai amplu al UE de a răspunde amenințărilor de securitate generate de utilizarea dronelor.

Noua finanțare, în valoare de 130 de milioane de euro, este acordată prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (IMFV).

Decizia fusese anunțată în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 1 octombrie și urmărește consolidarea supravegherii frontierelor și îmbunătățirea capacității statelor membre de a răspunde noilor amenințări de securitate.

Potrivit Comisiei Europene, banii vor permite statelor membre să își dezvolte capacitatea de a monitoriza și înțelege situația de la frontiere, să protejeze mai bine frontierele externe ale UE și să răspundă riscurilor provocate de dronele utilizate fără autorizație sau în scopuri ostile.

Finanțarea face parte din obiectivul Comisiei de a oferi autorităților naționale instrumente moderne pentru protejarea frontierelor externe și consolidarea securității interne.

Cele 130 de milioane de euro se adaugă altor finanțări acordate în ultimele luni pentru dezvoltarea capacităților de supraveghere și combatere a dronelor.

În decembrie 2025, Comisia Europeană a anunțat o alocare inițială de 250 de milioane de euro.

La începutul acestui an au fost puse la dispoziție alte 169 de milioane de euro pentru finanțarea dronelor de supraveghere și a echipamentelor conexe. Acestea urmează să fie utilizate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) și de statele membre.

Prin adăugarea noii alocări, finanțarea disponibilă pentru tehnologiile de supraveghere și antidrone prin fondurile din domeniul afacerilor interne depășește jumătate de miliard de euro.

Comisia Europeană a lansat în februarie Planul de acțiune al UE privind securitatea în materie de drone și soluții antidrone. Inițiativa urmărește protejarea spațiului aerian și a infrastructurilor critice împotriva amenințărilor generate de dronele ostile.

Planul include și înființarea unui Centru de excelență care să sprijine inovarea în domeniul sistemelor antidrone.

Noua alocare de 130 de milioane de euro completează și finanțările deja disponibile statelor membre prin Fondul european de apărare pentru dezvoltarea unor tehnologii avansate destinate dronelor și sistemelor de contracarare a acestora.

În paralel, prin programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), statele membre s-au angajat să facă achiziții comune de drone și sisteme antidrone.

Comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, a atras atenția asupra celor două laturi ale dezvoltării rapide a tehnologiei dronelor.

Aceste aparate pot fi folosite pentru protejarea frontierelor și infrastructurii critice, pentru asigurarea securității la evenimente sau pentru operațiuni de căutare a persoanelor dispărute.

În același timp, utilizarea lor în scopuri ilegale reprezintă o amenințare în creștere.