Prețurile producătorilor industriali au crescut puternic în România. Avans de 12,5% într-un singur an

Prețurile producătorilor industriali au continuat să crească în România în luna august 2026, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. România a înregistrat un avans de 2,6% față de luna precedentă, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut creșterea a ajuns la 12,5%.

În august 2026, comparativ cu iulie, prețurile producătorilor industriali din România au crescut cu 2,6%. Evoluția a fost peste media înregistrată atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro, unde avansul lunar a fost de 1,9%.

La nivelul UE, prețurile producătorilor industriali au crescut în toate statele membre pentru care au fost disponibile date. Cele mai mari creșteri lunare au fost consemnate în Bulgaria și Estonia, ambele cu 3,3%, urmate de Italia, cu 3,1%, și Danemarca, cu 3%.

România, cu o creștere de 2,6%, s-a situat astfel peste media europeană.

Diferența este și mai importantă în comparația anuală. Prețurile producătorilor industriali din România au fost în august 2026 cu 12,5% mai mari decât în august 2025.

La nivelul întregii Uniuni Europene, creșterea anuală a fost de 8%, iar în zona euro prețurile au avansat cu 8,2%.

Cele mai mari creșteri anuale din UE au fost înregistrate în Irlanda, de 17,1%, Bulgaria, de 16,8%, și Lituania, de 14,6%. Luxemburg a fost singurul stat membru în care s-a consemnat o scădere, de 7,9%.

Datele Eurostat arată că energia a avut cea mai mare contribuție la avansul prețurilor industriale la nivel european. În august, comparativ cu luna precedentă, prețurile energiei au crescut cu 5,5% în Uniunea Europeană.

În comparație cu august 2025, creșterea prețurilor energiei a ajuns la 20,7% în UE. Bunurile intermediare s-au scumpit cu 6,5%, bunurile de consum durabile cu 3,2%, iar bunurile de capital cu 2,4%. În schimb, prețurile bunurilor de consum nedurabile au scăzut cu 0,7%.

Dacă energia este exclusă din calcul, prețurile din industrie au crescut cu 3,3% într-un an la nivelul Uniunii Europene.

Indicele prețurilor producătorilor industriali măsoară modificarea prețurilor de vânzare la poarta fabricii pentru produsele comercializate pe piața internă, fără a include importurile.