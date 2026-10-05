Nicușor Dan a dat undă verde noilor reguli. Ce se întâmplă cu urșii periculoși
SURSA FOTO: Dreamstime - Ursul brun
Președintele Nicușor Dan a promulgat luni legea care modifică regulile aplicate în cazul intervențiilor împotriva urșilor bruni care reprezintă un pericol pentru populație sau bunuri. Actul normativ modifică și completează OUG nr. 81/2021 și stabilește cadrul pentru intervențiile imediate. Pentru 2026 sunt prevăzute cote mai mari atât pentru prevenție, cât și pentru intervenție.
Nicușor Dan a promulgat legea care modifică regulile de intervenție în cazul urșilor
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a legii prin care sunt modificate și completate prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2021. Schimbările urmăresc eficientizarea intervențiilor imediate în situațiile în care urșii bruni pun în pericol populația sau provoacă pagube materiale.
Actul normativ a fost înregistrat la Camera Deputaților sub numărul PL-x 218/2026. Promulgarea legii a fost anunțată de Administrația Prezidențială.
Cotele stabilite pentru 2026 sunt de două ori mai mari decât cele din 2024
Pentru anul 2026, actul normativ stabilește un nivel de prevenție de 859 de urși bruni, în timp ce nivelul de intervenție este stabilit la 110 exemplare. Cotele sunt de două ori mai mari comparativ cu cele prevăzute pentru anul 2024.
În urmă cu doi ani, nivelul de prevenție era stabilit la 426 de exemplare, iar cel de intervenție la 55 de urși bruni.
Președintele a contestat anterior legea la Curtea Constituțională
Promulgarea vine după ce Nicușor Dan a formulat anterior obiecții față de unele dintre prevederile actului normativ. În luna mai, președintele a sesizat Curtea Constituțională, argumentând că mecanismele de reglementare și monitorizare prevăzute de lege sunt incomplete și că unele dispoziții ar putea intra în conflict cu Directiva Habitate.
Curtea Constituțională a respins obiecția în luna iunie. Ulterior, șeful statului a solicitat Parlamentului reexaminarea legii.
Senatul a respins obiecțiile și a menținut forma legii trimisă la promulgare
Procedura parlamentară a continuat după solicitarea de reexaminare formulată de președinte, iar Senatul a decis, pe 26 august, să respingă obiecțiile și să păstreze forma actului normativ trimisă pentru promulgare.
În plen, legea a primit 103 voturi „pentru” și cinci voturi „împotrivă”, în timp ce 15 senatori s-au abținut.
Recoltarea urșilor din cota de prevenție rămâne interzisă în anumite zone
Noua lege menține o restricție privind aplicarea cotei de prevenție în zonele în care activitatea de vânătoare nu este permisă. Astfel, urșii incluși în cota de prevenție nu pot fi recoltați pe teritoriile în care vânătoarea este interzisă.
Potrivit datelor Ministerului Mediului, populația de urs brun din pădurile României este estimată la aproape 12.800 de exemplare.
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