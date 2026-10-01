Aproape 5.000 de dosare de pensii au ajuns la CCR. Primul termen de judecată este programat pe 26 octombrie
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Numărul dosarelor de pensii care au ajuns la Curtea Constituțională a României (CCR) cu excepții de neconstituționalitate se apropie de 5.000. Este vorba despre dosare care vizează prevederi din noua lege a pensiilor, iar primul termen de judecată va avea loc în luna octombrie.
Aproape 5.000 de dosare de pensii au ajuns la CCR
Numărul cauzelor a fost contabilizat de specialistul în pensii Sorin Nemeș. Potrivit datelor prezentate, 4.865 de dosare sunt înregistrate oficial împotriva noii legi a pensiilor, Legea nr. 360/2023, numărul fiind în creștere față de luna precedentă.
În aceste cauze, 5.627 de pensionari își apără în mod direct principiul contributivității și pe cel al predictibilității.
Pe lângă miile de cauze individuale, există și trei dosare colective de amploare, care reunesc sute de persoane ce contestă prevederi ale noii legi a pensiilor.
În doar o lună, numărul dosarelor de pensii ajunse pe masa CCR a crescut cu 100
În doar o lună, numărul dosarelor de pensii ajunse pe masa CCR a crescut cu 100. În urma acestor sesizări și dosare, Curtea Constituțională va trebui să stabilească dacă anumite articole din legea pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, sunt sau nu conforme cu prevederile Constituției.
Deciziile CCR sunt obligatorii și nu mai pot fi atacate.
Până în acest moment, niciunul dintre dosarele menționate nu a fost judecat, deși noua lege a pensiilor este în vigoare de doi ani.
Primul dosar de pensie, judecat pe 26 octombrie
În luna octombrie este programat primul termen într-un dosar de pensii ajuns la CCR. Curtea Constituțională va judeca pe 26 octombrie primul dosar de pensie.
Textul menționează două dosare care vizează excepții de neconstituționalitate privind mai multe articole din noua lege a pensiilor.
În cazul primului dosar, obiectul îl reprezintă prevederile din Legea nr. 360/2023, respectiv articolul 144 alineatele 1, 2 și 6, articolul 83 alineatul 1, articolul 84 alineatul 1, articolul 85 alineatul 3 și articolul 88 alineatul 1 litera b.
Cel de-al doilea dosar vizează articolul 85, articolul 127 și articolul 144 din Legea nr. 360/2023.
Ce prevederi din legea pensiilor sunt contestate
Printre articolele pentru care se va analiza dacă sunt încălcate prevederile Constituției se află articolele 83 și 85, care se referă la noua formulă de recalculare a pensiilor. Articolul 84 stabilește valoarea punctului de referință. Articolul 144 se referă la pensiile anticipate.
De asemenea, este contestat și articolul 127 din Legea nr. 360/2023. Acesta prevede că deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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