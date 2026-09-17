Milioane de pensionari, afectați de recalculare. Explicația sindicatului după raportul Curții de Conturi

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM) reacționează după constatările Curții de Conturi referitoare la modul în care au fost calculate și recalculată pensiile. Sindicatul angajaților din casele teritoriale de pensii susține că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili pentru diferențele identificate în urma auditului.

Potrivit datelor prezentate în urma verificărilor, aproximativ 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele cuvenite la recalcularea pensiilor. FNSSM atrage însă atenția că această cifră nu trebuie interpretată ca reprezentând tot atâtea erori confirmate în dosarele pensionarilor.

Federația, afiliată Blocului Național Sindical, reprezintă funcționarii publici și personalul contractual din sistemul caselor teritoriale de pensii. Reprezentanții organizației sindicale spun că fiecare situație trebuie verificată separat înainte de stabilirea unei eventuale răspunderi.

„FNSSM subliniază că această cifră trebuie tratată cu rigoarea necesară, întrucât reprezintă o estimare rezultată din procedurile și extrapolările utilizate în cadrul auditului, iar existența unei erori trebuie verificată concret în fiecare dosar”, au transmis sindicaliștii.

FNSSM susține că amploarea eventualelor diferențe trebuie analizată în raport cu modul în care a funcționat întregul sistem de calcul și recalculare. Sindicaliștii afirmă că, în cazul în care verificările ulterioare vor confirma existența unui număr ridicat de situații în care pensiile au fost stabilite incorect, cauzele nu pot fi atribuite automat unor greșeli individuale.

„Dacă verificările ulterioare confirmă existența unui număr atât de mare de situații în care drepturile au fost calculate incorect, o asemenea amploare nu poate fi explicată prin presupuse greșeli individuale și independente ale funcționarilor publici și personalului contractual din casele teritoriale de pensii”, afirmă FNSSM.

Organizația sindicală susține că o problemă identificată la o asemenea scară trebuie analizată inclusiv din perspectiva modului în care au funcționat procedurile administrative și instrumentele informatice folosite la recalculare.

„O problemă care se manifestă la o asemenea scară trebuie analizată, înainte de toate, din perspectiva funcționării sistemului administrativ și informatic în ansamblul său”, arată sindicatele.

Din informațiile prezentate public de sindicat reiese că raportul Curții de Conturi a indicat și deficiențe asociate sistemului informatic utilizat pentru recalcularea pensiilor. Printre situațiile menționate se află cazuri în care anumite date existente anterior recalculării nu ar fi fost preluate integral.

Totodată, au fost semnalate dificultăți legate de delimitarea unor stagii de cotizare necesare pentru stabilirea punctelor de stabilitate. FNSSM consideră că asemenea elemente trebuie luate în calcul atunci când sunt analizate cauzele diferențelor apărute în urma recalculării.

„Nu poate fi imputată unui funcționar public sau unui membru al personalului contractual o eroare care își are cauza în nepreluarea unor date, în funcționarea necorespunzătoare a unei aplicații informatice ori într-o deficiență a procesului administrativ pe care persoana respectivă nu o putea controla”, explică sindicaliștii.

FNSSM indică, pe lângă problemele informatice, și volumul ridicat de activitate înregistrat în perioada recalculării pensiilor. Angajații caselor teritoriale de pensii au avut de procesat milioane de dosare, în paralel cu activitățile curente ale instituțiilor.

Federația afirmă că a semnalat în repetate rânduri dificultățile legate de funcționarea sistemului, volumul de muncă și deficitul de personal. Sindicaliștii spun că aceste aspecte trebuie avute în vedere atunci când sunt analizate condițiile în care s-a desfășurat procesul de recalculare.

„Implementarea Legii nr. 360/2023 a reprezentat una dintre cele mai ample operațiuni administrative derulate vreodată în sistemul public de pensii, fiind necesară recalcularea a aproximativ 5 milioane de pensii. Această activitate nu s-a desfășurat separat de atribuțiile curente ale caselor teritoriale de pensii”, se mai arată în comunicat.

Potrivit FNSSM, dimensiunea operațiunii trebuie raportată și la responsabilitățile obișnuite ale caselor teritoriale de pensii. Sindicatul susține că recalcularea nu a înlocuit activitățile curente ale angajaților, ci s-a desfășurat simultan cu acestea.

Federația respinge astfel ideea unei răspunderi colective a personalului pentru diferențele constatate în urma auditului. În opinia sindicaliștilor, pentru fiecare situație trebuie stabilit concret de unde provine diferența și dacă există o persoană căreia îi poate fi atribuită o eventuală eroare.

„Ceea ce Federația respinge este prezumarea unei culpe colective a personalului din casele teritoriale de pensii numai pentru că auditul identifică diferențe sau disfuncționalități într-un număr foarte mare de dosare”, au transmis reprezentanții angajaților din casele de pensii.

Sindicaliștii enumeră mai multe cauze care, în funcție de situație, ar putea explica diferențele identificate. Printre acestea se află erorile de operare, existența unor date incomplete, migrarea defectuoasă a informațiilor și eventualele probleme ale aplicației informatice.

În aceeași categorie sunt menționate instrucțiunile primite de angajați și procedurile stabilite la nivel instituțional. FNSSM susține că numai după clarificarea cauzei concrete poate fi stabilită eventuală răspundere individuală.

„Răspunderea individuală trebuie dovedită. Ea nu poate fi dedusă automat din existența unei deficiențe administrative”, spun sindicaliștii.

Federația susține că verificarea diferențelor trebuie să urmărească atât modul în care au fost introduse și preluate datele, cât și procesele prin care acestea au fost utilizate pentru stabilirea drepturilor de pensie. În acest fel, susțin reprezentanții angajaților, poate fi determinată natura fiecărei situații semnalate.

Sindicaliștii nu contestă necesitatea verificării cazurilor în care pensionarii ar fi primit drepturi mai mici decât cele prevăzute de lege. Aceștia susțin însă că remedierea eventualelor diferențe trebuie făcută distinct de stabilirea răspunderii persoanelor care au lucrat la dosarele respective. În acest context, FNSSM afirmă că funcționarii nu trebuie considerați automat responsabili pentru probleme care ar putea avea legătură cu sistemele informatice, datele existente sau procedurile administrative.

Sindicatul precizează că este de acord cu verificarea situațiilor în care drepturile de pensie ar fi fost calculate la un nivel mai mic decât cel prevăzut de lege. Organizația cere însă ca eventualele responsabilități să fie stabilite pe baza verificărilor efectuate pentru fiecare caz.

Reprezentanții FNSSM susțin că existența unor diferențe într-un număr mare de dosare nu este suficientă pentru a demonstra automat culpa individuală a angajaților caselor teritoriale de pensii. În opinia lor, trebuie analizate toate elementele care au contribuit la calcularea și recalcularea drepturilor.

Federația face, de asemenea, referire la modul în care a fost concepută și pusă în aplicare reforma legislativă care a presupus recalcularea unui număr de aproximativ 5 milioane de pensii. Sindicatul afirmă că angajații au avut responsabilitatea de a aplica procedurile și instrumentele puse la dispoziție.