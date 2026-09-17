UPDATE: Viitorul Guvern, negociat la Cotroceni. Ce soluții au fost puse pe masa președintelui

Președintele Nicușor Dan cheamă joi la consultări liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, în încercarea de a pune capăt crizei politice care durează deja de mai bine de patru luni. Consultările au ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, iar prima întâlnire este programată la ora 09:00.

,,Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a spus șeful statului într-o apariție publică de la începutul acestei săptămâni.

Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a declarat joi, după consultările de la Cotroceni, că actuala criză politică s-ar putea apropia de final.

„Experienţa, ce am trăit până acum îmi spune că ne putem apropia de un final, nu ştiu dacă apoteotic, dar un final al acestei crize”, a declarat Pambuccian.

Întrebat despre varianta unui premier tehnocrat, acesta a spus că esențială este formarea unei majorități parlamentare.

„Cheia nu este în cine-i prim-ministru, ce tip de guvern e. Cheia este în existenţa unei majorităţi parlamentare care să susţină ceva”, a afirmat acesta.

Despre o eventuală cooptare a AUR la guvernare, Pambuccian a precizat: „Orice formulă care dă stabilitate şi care permite deblocarea crizei ăsteia cred că este o formulă funcţională”.

Președintele Nicușor Dan l-a întrebat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, în timpul consultărilor de joi, dacă formațiunea ar susține un guvern tehnocrat. Kelemen Hunor a precizat că un eventual sprijin ar depinde atât de persoana desemnată premier, cât și de componența Cabinetului.

„Da, m-a întrebat și am răspuns. Depinde de premier și depinde de miniștrii tehnocrați”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că în cadrul întâlnirii cu președintele nu a fost discutat niciun nume pentru funcția de premier.

Întrebat despre Alexandru Nazare, liderul UDMR a declarat: „Eu am o părere bună despre Alexandru Nazare, deci nu s-a schimbat nimic față de ultima noastră discuție”.

În ceea ce îl privește pe Eugen Tomac, Kelemen Hunor a spus că acesta este „un om angajat mult mai mult politic” și a amintit că și-a depus anterior mandatul de premier desemnat după ce nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară. Liderul UDMR a apreciat că nu crede că acesta ar avea acum mai multe șanse.

Delegația S.O.S. România nu va participa joi la consultările cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, au anunțat reprezentanții formațiunii.

Partidul explică absența prin faptul că, potrivit statutului, delegațiile oficiale pot fi conduse numai de președintele formațiunii, iar Diana Iovanovici-Șoșoacă se află la Strasbourg. S.O.S. România susține că ar putea participa la consultări săptămâna viitoare.

„Având în vedere că în conformitate cu prevederile statutare numai preşedintele partidului poate conduce delegaţiile oficiale, dată fiind invitaţia de la o zi la alta şi faptul că doamna preşedinte avocat eurodeputat Diana Iovanovici-Şoşoacă este la Strasbourg, raportat la dispoziţiile statutare, suntem în imposibilitate de participare, dar putem să participăm săptămâna următoare, când doamna preşedinte este în ţară”, au transmis reprezentanții S.O.S. România.

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că partidul își menține propunerea ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie desemnat premier. USR este însă deschis să discute și o altă nominalizare făcută de șeful statului, dacă nu se ajunge la o soluție în privința propunerilor Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu.

„Am venit cu frustările oamenilor, cu îngrijorările cetăţenilor din România că blocajul în care ne-au aruncat PSD şi AUR cu votul lor iresponsbil nu se mai termină. E un blocaj resimţit de întrega societate. USR vrea să facă din parte din soluţii. Am pus pe masă din nou care este poziţia noastră. Am făcut o propunere împreună cu PNL şi UDMR, în persoane lui Siegfried Mureşan pe care o menţinem. Dacă domnul preşedinte nu doreşte să îl nominalizeze pe Siegfried Muresan şi nici propunerea PSD-ului suntem deschişi să discutăm o altă nominalizare a domnului preşedinte”, a afirmat Dominic Fritz.

Dominic Fritz a precizat că USR își menține și propunerea privind două guverne minoritare succesive. Primul ar urma să fie format din PNL, USR și UDMR, iar cel de-al doilea ar fi un guvern minoritar al PSD.

Potrivit variantei prezentate de liderul USR, cele două formule de guvernare ar urma să funcționeze succesiv, sub conducerea aceluiași premier tehnocrat.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că viitorul Executiv trebuie să aibă un premier credibil, miniștri competenți și un program adaptat situației economice.

„România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și de un program care ține cont de realitățile economiei noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a precizat că aceste condiții ar trebui respectate „indiferent cine va fi nominalizat” pentru funcția de prim-ministru.

Bolojan a susținut că una dintre principalele provocări ale viitorului Executiv va fi menținerea sub control a finanțelor publice, inclusiv a datoriei și deficitelor. În același timp, acesta a pledat pentru continuarea reducerii cheltuielilor statului și a reformei administrației.

Președintele PNL a afirmat că dezvoltarea economică ar trebui să se bazeze într-o măsură mai mare pe investiții, muncă și productivitate, nu în principal pe credit și consum.

„O economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creșterea productivității”, a afirmat Bolojan.

Printre prioritățile enumerate de liderul liberal se află și proiectele din sectorul energetic, astfel încât prețurile energiei să scadă în următorii ani atât pentru populație, cât și pentru companii.

„Este nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor”, a spus acesta.

Bolojan a menționat, de asemenea, continuarea reformelor în administrație, inclusiv prin debirocratizare, descentralizare și reducerea cheltuielilor.

Ilie Bolojan a precizat că liberalii vor purta negocieri cu persoana desemnată pentru funcția de premier și vor analiza atât programul de guvernare, cât și componența echipei propuse.

„În condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a mai susținut că este necesară încheierea perioadei de provizorat și păstrarea credibilității României în raport cu piețele internaționale.

La finalul declarațiilor, liderul PNL a criticat decizia PSD de a retrage sprijinul pentru Guvern, pe care a calificat-o drept „iresponsabilă”, susținând că aceasta a contribuit la actuala situație de provizorat.

George Simion a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că AUR este pregătit să intre la guvernare și l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că ține formațiunea departe de Executiv.

„Sunt aproape trei luni de când Nicuşor Dan ţine ţara-n blocaj. E vinovat pentru că ţine AUR departe de guvernare. AUR îşi asumă guvernarea”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a precizat că formațiunea nu va susține în Parlament un Executiv din care nu face parte.

„Nu votează niciun guvern din care nu face parte”, a subliniat Simion referindu-se la poziția AUR.

George Simion a mai afirmat că i-a prezentat președintelui soluțiile partidului și a cerut încetarea, în opinia sa, a „diabolizării” AUR.

„I-am pus lui Nicuşor Dan solutiile pe masă şi i-am spus că nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească şi el, şi Sorin Grindeanu şi alţii, din a diaboliza formaţiunea noastră. Pozitia noastră e de neclintit, nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Milioanele de români care-şi pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentaţi in structurile de conducere din România. Parcă trăim un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiţei”, a mai spus liderul AUR.

George Simion a ironizat joi atmosfera de la consultările politice desfășurate la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier, făcând o trimitere la ritualul prin care este anunțată alegerea unui nou Papă.

„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea, într-adevăr, fum alb”, a spus George Simion după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan.

Înaintea declarațiilor, George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu și-au făcut semnul crucii.

Liderul AUR a vorbit și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, după care a abordat situația contractelor part-time.

George Simion a susținut că un proiect de lege care ar fi modificat regimul fiscal aplicabil contractelor part-time a fost retras de pe ordinea de zi a Parlamentului și i-a criticat pe reprezentanții PNL și PSD pentru această decizie.

„Foarte mulți români sunt afectați de aceste contracte part-time”, a afirmat Simion.

Sorin Grindeanu a susținut că, în perioadele în care PSD a condus Guvernul, România a înregistrat creștere economică, în timp ce alte guvernări au dus țara spre crize și scădere economică.

„De fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social-Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a declarat că România se află într-o situație dificilă și are nevoie de un Guvern stabil și de un act de guvernare coerent. Liderul PSD a atribuit situația actuală modului în care Ilie Bolojan a condus Executivul în ultimul an.

„Faptul că am ajuns în această situație este din cauza modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a apărat decizia partidului de a părăsi coaliția de guvernare, afirmând că direcția urmată de Executiv era greșită.

„Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată”, a spus Sorin Grindeanu.

El a reiterat că PSD este pregătit să intre în viitorul Executiv și să preia conducerea Guvernului.

„Suntem gata să facem parte din guvern, să conducem Guvernul României, fiind îndreptățiți să facem acest lucru”, a declarat președintele PSD.

Poziția exprimată de Grindeanu este în linie cu anunțurile anterioare ale PSD, potrivit cărora social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea, inclusiv funcția de premier.

Prima întâlnire este programată la ora 09:00, cu reprezentanții PSD, potrivit anunțului Administrației Prezidențiale. La 09:30 este programată delegația AUR, iar la 10:00 vor veni reprezentanții PNL.

PSD va participa cu o delegație formată din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Ionuț Pucheanu, Bogdan Ivan, Silvia Mihacea și Diana Tușa.

Delegația PNL va fi formată din Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

La 10:30 sunt programate consultările cu USR, urmate, la 11:00, de întâlnirea cu UDMR. La 11:30, președintele se va întâlni cu reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Delegația USR va fi formată din Dominic Fritz, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Cynthia Păun, Adrian Echert și Cezar Dragoescu.

Programul continuă la 12:00 cu SOS România, iar la 12:30 cu POT. La 13:00 sunt programate consultările cu Grupul parlamentar Uniți pentru România, iar la 13:30 cele cu Grupul parlamentar PACE – Întâi România.

Delegația grupului parlamentar PACE – Întâi România va fi formată din senatorii Cosmina Cerva, Ninel Peia, Ioan Rusu, Clement Sava, Ionel Carp și Cristian Bem.

Ultima rundă de consultări este programată la 14:00, cu parlamentarii neafiliați.

Potrivit informațiilor publicate de Administrația Prezidențială, consultările au ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Discuțiile de la Cotroceni au loc într-un Parlament fragmentat, în care formarea unei majorități stabile presupune negocieri între mai multe partide și grupuri parlamentare.

PSD, PNL, USR și UDMR au avut discuții privind formule de guvernare, însă pozițiile formațiunilor au fost diferite în ceea ce privește componența viitorului Executiv, programul de guvernare și împărțirea responsabilităților.

În paralel, AUR și celelalte formațiuni din opoziție au contestat diferite variante discutate de partidele pro-europene și au transmis propriile condiții pentru eventuale negocieri.

În acest context, consultările de joi reprezintă etapa în care președintele urmează să discute oficial cu fiecare formațiune parlamentară înainte de desemnarea premierului.

După desemnare, candidatul la funcția de prim-ministru va trebui să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Pentru învestire este necesară obținerea majorității deputaților și senatorilor. Miza negocierilor este, astfel, identificarea unei formule de guvernare care să poată strânge suficiente voturi în Parlament.

În cazul în care negocierile nu duc la formarea unei majorități, procedura constituțională poate continua prin noi desemnări și consultări.