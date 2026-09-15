Dragoș Benea vorbește despre un posibil guvern PSD-AUR: Nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist

Europarlamentarul și vicepreședintele PSD Dragoș Benea susține că AUR nu mai poate fi considerat un partid „pur extremist” și consideră că politicienii români ar trebui să renunțe la ceea ce el numește logica cordonului sanitar. Social-democratul a vorbit și despre posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, precizând că are o poziție diferită de cea a conducerii partidului, dar care, în opinia sa, este împărtășită de mai mulți colegi.

Dragoș Benea a făcut declarațiile într-un interviu acordat publicației Cotidianul, în contextul unei discuții despre relația dintre PSD și AUR și despre posibilitatea unei colaborări politice între cele două formațiuni.

Europarlamentarul a explicat că poziția sa referitoare la această problemă diferă posibil de cea a conducerii PSD, însă consideră că aceasta este împărtășită de foarte mulți colegi. El a făcut referire și la situația din Parlamentul European, unde problema cordonului sanitar ar fi fost nuanțată.

„Aţi ridicat o problemă unde eu o să am o poziţie poate mai diferită de conducerea partidului, dar care rezonează cu foarte mulţi colegi. Am mai auzit asta şi până la urmă suntem în Parlamentul European unde această problemă a cordonului sanitar a fost puţin nuanţată”, a declarat europarlamentarul PSD.

În opinia lui Dragoș Benea, actuala situație politică impune o reevaluare a modului în care este privit AUR. Vicepreședintele PSD consideră că AUR nu mai poate fi descris drept un partid „pur extremist” și susține că politicienii ar trebui să iasă din logica pe care o consideră păguboasă a cordonului sanitar.

Social-democratul a făcut referire la poziția PNL față de AUR. El a amintit că liberalii i-au acuzat pe reprezentanții AUR că sunt „extremiști” atunci când aceștia au votat moțiunea de cenzură prin care a fost înlăturat guvernul condus de Ilie Bolojan.

În același timp, Benea a remarcat că, în prezent, când au loc negocieri pentru diferite formule politice, inclusiv în legătură cu alegerile anticipate sau suspendarea președintelui, aceeași etichetă nu mai este utilizată în același mod.

„Deci nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Şi atunci ar trebui să ieşim puţin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Cei de la PNL i-au acuzat pe cei de la AUR când au votat moţiunea de cenzură prin care a căzut guvernul Bolojan, i-au făcut extremişti. Acum, când negociază pe sub masă fel de fel de formule, ba anticipate, ba suspendarea preşedintelui, nu mai sunt extremişti”, a mai spus acesta.

În ceea ce privește posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, Dragoș Benea consideră că principala problemă este legată de încrederea dintre cele două formațiuni.

Europarlamentarul PSD apreciază că un asemenea guvern nu ar fi ceva tragic sau dramatic. În opinia sa, în spatele faptului că o astfel de variantă nu este pusă în practică ar putea exista fie o lipsă de încredere, fie un calcul politic.

Benea vorbește despre posibilitatea unui calcul pe care îl atribuie celor care ar prefera alegeri anticipate sau care ar putea aștepta până în 2028 pentru a obține un anumit scor electoral.

Europarlamentarul susține, de asemenea, că AUR contribuie în prezent la menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului.

Potrivit lui Benea, Ilie Bolojan ocupă în prezent funcția de premier interimar în principal datorită poziționării AUR. Europarlamentarul a arătat că formațiunea condusă de George Simion a votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă nu și-a dus până la capăt demersul de îndepărtare a lui Ilie Bolojan din această poziție.

„N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic (n.red. un guvern PSD-AUR) , dar aici sigur există o probabil o lipsă de încredere sau există un calcul cinic. Există un calcul cinic, care spune noi vrem anticipate sau aşteptăm 2028 ca să avem un scor nu ştiu de care. (…) Astăzi Ilie Bolojan este premier interimar în principal datorită poziţionării AUR. AUR totuşi nu şi-a dus până la capăt demersul de a scăpa România de Bolojan. Au votat moţiunea de cenzură, dar n-au avut o consecvenţă în a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din această postură”, a declarat Benea.

Europarlamentarul PSD a abordat și scenariul organizării unor alegeri anticipate. În opinia sa, acestea nu reprezintă o soluție pentru România în actualul context.

Dragoș Benea nu crede că în România vor fi organizate alegeri anticipate, deși acest scenariu este vehiculat în prezent. În cazul în care acestea ar avea totuși loc, social-democratul consideră că efectele ar fi dezastruoase.