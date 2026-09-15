Ce șanse are România să intre în Visa Waiver în următorii doi ani. Andrei Muraru: Păstrez speranța sinceră

România nu are în acest moment semnale că Statele Unite ar urma să revină asupra deciziei privind Visa Waiver. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, spune că păstrează speranța, dar există motive serioase să creadă că actuala administrație americană nu intenționează să extindă programul.

Andrei Muraru a reamintit că România a primit în ianuarie 2025 decizia privind includerea în Visa Waiver, înainte ca administrația Biden să părăsească Casa Albă.

Potrivit ambasadorului, România ajunsese în acel punct după un proces lung și îndeplinise toate cerințele prevăzute de legislația americană.

„România a primit în ianuarie 2025, dacă vă aduceți aminte, înainte ca administrația Biden să părăsească Casa Albă, decizia de includere în Visa Waiver. Era o decizie normală, venită la capătul unui traseu foarte complicat și foarte lung”, a declarat Muraru potrivit Observator News.

Intrarea efectivă în program era programată pentru luna martie, după perioada necesară pentru implementarea tehnică și punerea în acord a bazelor de date.

Situația s-a schimbat însă după instalarea noii administrații americane. Cu doar câteva zile înainte de debutul programului pentru România, Washingtonul a anunțat suspendarea deciziei.

Ambasadorul susține că situația a fost fără precedent în istoria Visa Waiver.

„A fost o premieră, pentru că niciodată în istoria programului, din 1986 încoace, o țară să fie exclusă înainte să intre în program”, a afirmat acesta.

Andrei Muraru a amintit cazul Argentinei, care fusese acceptată în program, dar ulterior exclusă pe fondul unei crize economice care a determinat creșterea migrației către Statele Unite.

În cazul României, problema este complicată și de rata de refuz a vizelor. Potrivit ambasadorului, aceasta a ajuns anul trecut la 8,41%, mult peste pragul de 3% necesar.

Andrei Muraru spune că nici în prezent nu există un răspuns clar privind pașii pe care România ar trebui să îi parcurgă pentru a reveni în program.

„Nimeni nu poate răspunde dacă trebuie să reluăm procedura de la zero. România a îndeplinit criteriile. E adevărat, în 2025 nu a mai fost așa. Este un vid legislativ în SUA”, a explicat ambasadorul sursei citate.

Acesta spune că a consultat experți americani care consideră că administrația SUA ar putea folosi desemnarea deja obținută, având în vedere că România îndeplinise criteriile în momentul în care aceasta a fost acordată.

Perspectivele pentru perioada următoare rămân însă reduse. Muraru spune că nu există indicii că actuala administrație intenționează să accepte noi state în Visa Waiver.

„Eu, care am fost implicat în acest proiect, păstrez speranța sinceră, deși există motive serioase să cred că actuala administrație nu are în vedere extinderea programului Visa Waiver pe durata mandatului său”, a declarat Andrei Muraru.

Ambasadorul a precizat că situația nu privește exclusiv România. El a indicat și Cipru, despre care spune că a îndeplinit criteriile, dar nu a primit desemnarea, precum și Bulgaria, aflată într-o situație similară.