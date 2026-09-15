Fermierii europeni pierd teren în fața marilor retaileri. Sprijinul de peste un miliard de euro nu rezolvă problema

Organizațiile de producători de fructe și legume din Uniunea Europeană continuă să aibă dificultăți în negocierea cu marile lanțuri de retail, în ciuda finanțărilor europene importante. Un raport al Curții de Conturi Europene arată că numărul fermierilor membri ai acestor organizații a scăzut cu 39% între 2012 și 2023.

Organizațiile de producători sunt concepute pentru a le permite fermierilor să își unească forțele. Aceștia pot comercializa împreună produsele, pot investi în echipamente și infrastructură și pot negocia condiții mai bune cu marile companii care le cumpără marfa.

Uniunea Europeană a acordat acestor organizații un sprijin de 1,06 miliarde de euro în 2023. Banii au fost utilizați pentru modernizarea echipamentelor, automatizarea producției, reducerea consumului de apă și energie, îmbunătățirea ambalării și logisticii și obținerea certificărilor de calitate.

Finanțarea este legată de valoarea producției comercializate, ceea ce încurajează organizațiile să își crească cifra de afaceri și să adapteze producția la cererea de pe piață.

Cu toate acestea, auditorii europeni constată că organizațiile continuă să fie într-o poziție defavorabilă față de marile lanțuri de retail.

Dimensiunea organizațiilor este una dintre probleme. Structurile mai mari pot furniza cantități importante și o gamă mai diversificată de produse, ceea ce le oferă o poziție mai bună la masa negocierilor.

În majoritatea statelor UE, organizațiile nu au însă suficientă dimensiune sau influență pentru a negocia de pe poziții de forță. Belgia și Țările de Jos sunt singurele țări în care acestea au o importanță economică semnificativă.

În același timp, numărul fermierilor care fac parte din astfel de structuri a scăzut cu 39% între 2012 și 2023.

„Pentru ca organizațiile de producători să îi ajute pe fermieri să țină piept marilor cumpărători și să le ofere consumatorilor o gamă variată de fructe și legume europene, regulile trebuie simplificate, sprijinul național trebuie să fie mai coerent, iar aderarea la aceste organizații trebuie să devină mai atractivă”, a declarat Keit Pentus-Rosimannus, membra Curții responsabilă de audit.

Raportul arată și discrepanțe importante între țări. În unele state membre nu există nicio organizație de producători recunoscută. În celelalte, ponderea producției comercializate prin astfel de structuri variază de la numai 0,8% în Slovenia până la 86% în Danemarca.

Curtea de Conturi Europeană arată că diferențele nu sunt explicate doar prin factori istorici și culturali. Politicile naționale au, de asemenea, un rol important.

Unele autorități oferă consiliere activă și permit finanțarea unei game extinse de acțiuni, în timp ce altele aplică reguli de eligibilitate mai stricte sau acordă mai puțin sprijin. Auditorii consideră că rezultatul este apariția unor condiții inegale de concurență în cadrul pieței unice.

Comisia Europeană a identificat o parte dintre aceste probleme, dar, potrivit raportului, nu a făcut suficient pentru rezolvarea lor și pentru a ajuta statele membre să își compare și să își armonizeze practicile.

Sectorul fructelor și legumelor are o pondere importantă în agricultura europeană. Aproximativ două milioane de ferme produc fructe și legume proaspete, cu o valoare de circa 80 de miliarde de euro.

În total, agricultura a generat în 2024 aproximativ 532 de miliarde de euro, echivalentul a 1,2% din produsul intern brut al Uniunii Europene, și asigură locuri de muncă pentru 30 de milioane de persoane.

Potrivit Comisiei Europene, în 2024 existau 1.488 de organizații de producători recunoscute în sectorul fructelor și legumelor, cu 187.372 de membri. La nivelul UE erau recunoscute și 69 de asociații ale acestor organizații.

Pentru realizarea auditului, Curtea de Conturi Europeană a analizat programele a 57 de organizații și cinci asociații și a vizitat 19 organizații din Spania, Franța, Italia și Polonia.