Chef Vlad Tănasie, primul român campion mondial la World Sushi Cup Japan 2026: „Mi-am împlinit un vis pentru care am muncit 12 ani

Un român a ajuns în vârful lumii sushi, după 12 ani de muncă și un drum început aproape întâmplător. Vlad Tănasie a câștigat competiția mondială de la Tokio, învingând 27 de concurenți din 14 țări. Povestea sa pornește însă de la fotbal, trece prin Politehnică și ajunge la o pasiune transformată în carieră.

Chef Vlad Tănasie a devenit campion mondial la World Sushi Cup Japan 2026, după ce a obținut locul I atât la proba Edomae, cât și la Creative Sushi. Cu cel mai mare punctaj în clasamentul general, el s-a impus în competiția desfășurată la Tokio, în perioada 19–21 august.

Performanța îl consacră drept cel mai bun chef de sushi străin din lume în 2026. Totodată, Vlad Tănasie stabilește o premieră pentru România, devenind primul român care ocupă locul I la World Sushi Cup Japan.

Competiția este susținută de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Pescuitului din Japonia din 2014.

În prima zi a competiției, Vlad Tănasie a avut de trecut prin patru probe importante: tranșarea peștelui, tăierea legumelor în stil tradițional pentru sushi, pregătirea sashimi și realizarea unui platou tradițional creativ. Chef-ul clujean a concurat alături de alți 27 de participanți din 14 țări, printre care Polonia, Benelux, Italia, Bulgaria, Brazilia, Australia, Thailanda, SUA, Franța, Lituania, Norvegia, Cehia, Sri Lanka și Ucraina.

La finalul primei zile, 14 participanți s-au calificat în etapa finală. Aceștia au continuat competiția în cea de-a doua zi, când au susținut două probe: una de degustare în fața juriului și o probă în care au fost punctați inclusiv pentru creativitate. Vlad a pregătit un platou pe care l-a intitulat „Dracula meets Japan”, realizând aranjamente într-un stil gotic, cu influențe transilvănene.

Chef-ul clujean s-a înscris pentru prima dată la această competiție în 2024, după ce a câștigat locul I la Romanian Sushi Cup, rezultat care i-a oferit posibilitatea de a participa la competiția din Japonia. În urmă cu doi ani, Vlad nu a reușit să se califice în finală, însă experiența l-a ambiționat să se pregătească și mai mult pentru următoarea participare.

În 2025, Vlad Tănasie a obținut locul al doilea la European Sushi Championship și a continuat să învețe și să se perfecționeze pentru revenirea în Japonia. În 2026, a concurat cu numărul 12 și și-a împlinit visul după 12 ani.

Prima zi a competiției nu a fost însă lipsită de emoții, mai ales la proba de tranșare a peștelui, unde Vlad avusese probleme în trecut. La World Sushi Cup Japan 2026, el a concurat alături de alți doi români, Cristian Mălai, fost coleg și prieten, și Sorin Zaharia, câștigătorul locului al doilea la ediția mondială din 2025.

Revenirea în Japonia i-a oferit lui Vlad și ocazia de a participa la noi cursuri de specializare, dar și de a descoperi mai mult din cultura țării. El a vizitat Tokio și Osaka și a fost impresionat în mod special de politețea oamenilor și de disponibilitatea acestora de a-i ajuta pe cei din jur.

„Mi-am împlinit visul pe care l-am avut încă din 2014, de când am început să lucrez cu sushi. Pentru acest vis m-am mutat din Timișoara la Cluj și am muncit încontinuu să devin din ce în ce mai bun. Mi-am dorit încă de atunci să văd Japonia, să ajung acolo, să cunosc maeștrii bucătari și să particip la această competiție, poate chiar să și câștig. Am reușit după 12 ani și sunt foarte fericit”, spune Tănasie, care a concurat în competiție cu numărul 12, despre momentul care a culminat cu ocuparea primului loc pe podium și care i-a crescut încrederea în sine, făcându-l să se simtă în același timp „copleșit și foarte mândru pentru că pasiunea și munca mea au fost apreciate de oamenii pe care îi respect cel mai mult: mari personalități și maeștri ai bucătăriei japoneze, foști campioni, oameni care pregătesc sushi de-o viață. Să le câștig respectul a însemnat enorm pentru mine.”

„M-am relaxat cu adevărat după ce am finalizat cu bine această probă. La a doua, cea în care a trebuit să tai contra cronometru ridichea extrem de subțire, am reușit să fiu singurul care a îndeplinit perfect misiunea, sub timpul alocat în concurs, în mai puțin de cinci minute. Cu Sorin sunt și bun prieten și chiar mă gândeam că el va câștiga anul acesta”, a adăugat Tănasie.

Vlad Tănasie s-a născut la Petroșani, în Valea Jiului. În copilărie își dorea să devină fotbalist, sport pe care l-a practicat de la vârsta de 6 ani până la 18 ani, trecând prin mai multe echipe de copii și juniori. A urmat Liceul Economic, apoi a plecat la Timișoara, unde a început studiile la Politehnică. După trei ani, a renunțat la facultate, realizând că domeniul nu i se potrivește. În acea perioadă, tatăl său, inginer, i-a spus să se întoarcă acasă și să își caute un loc de muncă.

Îndrăgostit de Timișoara și dorindu-și să rămână în oraș, Vlad s-a înscris la Facultatea de Administrare a Afacerilor, la specializarea contabilitate. Îi plăceau matematica, calculele și partea logică a acestui domeniu. Pentru că trebuia să se întrețină singur, a început să își caute un loc de muncă.

Prima slujbă avea să-i schimbe complet cursul vieții și parcursul profesional, fiind momentul în care și-a descoperit marea pasiune. Vlad a început să lucreze la o insulă de sushi, al cărei patron era din Cluj. Acesta l-a chemat să învețe meserie în restaurantul său din Cluj. Alături de Tsuchiya Naofumi, care i-a devenit mentor și care l-a învățat inclusiv despre cultura și eticheta japoneză, Vlad a început să se dezvolte și să se perfecționeze în acest domeniu.

S-a stabilit în Cluj și a lucrat timp de cinci ani într-un restaurant, sub îndrumarea lui Chef Alex Răcătău, câștigătorul locului al treilea în lume în 2014. Acesta i-a devenit mentor, prieten și naș de cununie. În 2019, după nașterea fiicei sale, Vlad a decis să demisioneze pentru a petrece mai mult timp alături de familie.

A urmat pandemia, iar Vlad s-a confruntat cu o problemă neașteptată. Și-a dat seama că știa să facă în principal sushi, iar în acea perioadă era foarte dificil să își găsească un alt loc de muncă. Cu cei 7.000 de euro pe care el și soția sa îi mai aveau de la nuntă, a decis să investească într-un proiect propriu.

Și-a amenajat o bucătărie profesională și a început să pregătească sushi, pe care îl livra prin aplicații. A lucrat singur aproximativ șase luni, după care s-a asociat cu nașul său. Din 2024, Vlad deține propriul restaurant de sushi în Cluj. Tot în 2024, după absolvirea unui curs teoretic în Japonia, a obținut centura maro în prepararea sushi.

În 2026, după ce a urmat cursuri practice de aprofundare, Vlad a susținut examenul pentru primul Dan și a obținut centura neagră în acest domeniu. Pentru viitor, își propune să urmeze un nou curs în Japonia, în 2027. Programul va dura două săptămâni și va fi dedicat bucătăriei japoneze în ansamblu.

Până atunci, Vlad se bucură de familia sa și de timpul petrecut alături de soția sa, Andreea, pe care a cunoscut-o în orașul natal când el avea 17 ani, iar ea 15 ani. Cei doi au împreună doi copii, o fetiță de 7 ani și un băiețel de 3 ani, precum și o pisică și doi căței.

Deși este specializat în bucătăria japoneză, Vlad apreciază în mod deosebit bucătăria franțuzească. Totuși, mâncarea lui preferată a rămas cea a copilăriei: cartofi prăjiți cu brânză rasă și cârnați.