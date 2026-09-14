Comenzile de pe Temu și Shein s-ar putea scumpi din nou. O nouă taxă pentru colete, pregătită de UE

Comenzile făcute de pe Temu, Shein și alte platforme din afara Uniunii Europene s-ar putea scumpi din nou în această toamnă. Pe lângă tariful vamal de 3 euro aplicat anumitor colete cu valoare de până la 150 de euro, Uniunea Europeană pregătește o taxă separată de procesare, care ar urma să fie introdusă cel târziu de la 1 noiembrie 2026.

Noua măsură face parte din reforma sistemului vamal european și vine pe fondul creșterii puternice a comerțului online cu produse provenite din afara UE. Numărul foarte mare de colete de mici dimensiuni care intră pe piața europeană a determinat autoritățile să pregătească noi reguli pentru procesarea acestora.

Informațiile apărute până acum indică posibilitatea unei taxe de procesare de 2 euro pentru fiecare colet. Valoarea nu a fost însă stabilită oficial, astfel că nivelul final urmează să fie anunțat de Comisia Europeană.

Noua taxă nu trebuie confundată cu tariful vamal aplicat deja coletelor ieftine. De la 1 iulie 2026, produsele comandate din afara Uniunii Europene și expediate în colete cu o valoare de cel mult 150 de euro nu mai beneficiază de vechea scutire de taxe vamale.

În prezent, se aplică un tarif de 3 euro, calculat în funcție de categoria tarifară a produselor aflate în colet. Din acest motiv, suma achitată poate fi mai mare de 3 euro atunci când o comandă conține produse încadrate în categorii diferite.

Astfel, pentru un colet care conține trei tipuri de produse încadrate în trei categorii vamale diferite, tariful total poate ajunge la 9 euro. Viitoarea taxă de procesare ar funcționa diferit, urmând să fie calculată pentru colet în ansamblu, indiferent de valoarea sau tipurile produselor din interior.

Tariful vamal de 3 euro are caracter temporar. Acesta ar urma să fie aplicat până când noul sistem vamal european destinat comerțului online va deveni operațional, termenul prevăzut fiind anul 2028.

Bruxelles-ul justifică modificarea regulilor prin dezvoltarea accelerată a comerțului electronic și prin volumul tot mai mare de mărfuri care trebuie verificate de autoritățile vamale.

Datele Comisiei Europene arată că aproape 5,9 miliarde de articole cu valoare redusă au intrat în Uniunea Europeană în 2025 prin intermediul comerțului electronic. Autoritățile europene consideră că vechiul sistem vamal nu mai poate face față unui asemenea volum.

Un alt argument pentru modificarea regulilor este concurența dintre comercianții din UE și cei din afara blocului comunitar. Bruxelles-ul consideră că firmele din state terțe au beneficiat de un avantaj față de comercianții europeni prin vechiul sistem aplicat coletelor cu valoare redusă.

Noile reguli sunt relevante în special pentru platformele cunoscute pentru vânzarea produselor ieftine, precum Temu și Shein. Măsura nu este însă destinată exclusiv companiilor chineze, ci vizează, în general, importurile realizate prin comerț electronic din țări aflate în afara Uniunii Europene.

Pentru cumpărători, costul suplimentar s-ar putea regăsi direct în valoarea finală a comenzilor. Chiar dacă taxa de procesare nu va fi achitată separat de client la vamă, aceasta ar putea fi inclusă de comercianți în prețul produselor sau în costurile de livrare.

Valoarea exactă a noii taxe urmează să fie stabilită înainte de termenul prevăzut pentru aplicarea acesteia. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, măsura ar urma să intre în vigoare cel târziu la 1 noiembrie 2026.