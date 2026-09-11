UE pregătește cel mai mare acord comercial cu India. Ce se va întâmpla cu 96% din exporturile europene

Comisia Europeană a transmis vineri Consiliului propunerile pentru semnarea și încheierea unui acord comercial între Uniunea Europeană și India. Documentul ar putea deveni cel mai amplu acord de acest tip încheiat vreodată de cele două părți. Măsurile prevăd reducerea tarifelor și eliminarea unor bariere care afectează schimburile comerciale și investițiile.

Acordul comercial propus de Comisia Europeană urmărește să îmbunătățească accesul companiilor pe cele două piețe, să reducă tarifele și să elimine obstacolele nejustificate din calea schimburilor. Documentul ar urma să introducă și reguli mai clare și previzibile pentru comerțul și investițiile dintre Uniunea Europeană și India.

„Astăzi, Comisia Europeană a prezentat Consiliului propunerile sale pentru semnarea şi încheierea Acordului de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană şi India, solicitând autorizarea semnării şi încheierii acestuia. Dacă va fi autorizat de Consiliu, acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE, cât şi de India”, arată Comisia Europeană, vineri, într-un comunicat de presă.

Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și India generează deja schimburi importante de bunuri și servicii. Valoarea acestora depășește 180 de miliarde de euro pe an, iar activitatea economică rezultată susține aproape 800.000 de locuri de muncă în UE.

Prin aplicarea noului acord, tarifele ar urma să fie eliminate sau diminuate pentru 96% din exporturile de bunuri ale Uniunii Europene către piața indiană. Comisia estimează că reducerile tarifare ar putea aduce economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an la taxele vamale aplicate produselor europene.

Prevederile acordului sunt concepute pentru a facilita accesul întreprinderilor europene în India și pentru a crea condiții de concurență mai echitabile. Consumatorii ar putea beneficia, la rândul lor, de o ofertă mai diversificată de produse și de prețuri mai competitive.

„Propunerea prezentată astăzi reprezintă un pas esenţial în direcţia asigurării faptului că întreprinderile şi consumatorii pot începe să beneficieze de avantajele acestui acord cât mai curând posibil. Acest lucru este în conformitate cu procedura accelerată stabilită de comisarul pentru comerţ şi securitate economică, Maroš Šefčovič, la începutul acestui an”, se precizează în comunicat.

Procedura stabilită la nivel european urmărește să reducă timpul necesar pentru punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Comisia consideră că accelerarea acestui proces este necesară în contextul incertitudinilor geopolitice și al presiunilor tot mai mari exercitate asupra sistemului comercial mondial.

Etapele următoare presupun obținerea acordului Consiliului pentru semnarea documentelor, urmată de aprobarea Parlamentului European. În același timp, autoritățile din India trebuie să parcurgă propriile proceduri interne de ratificare.