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UE pregătește cel mai mare acord comercial cu India. Ce se va întâmpla cu 96% din exporturile europene

UE pregătește cel mai mare acord comercial cu India. Ce se va întâmpla cu 96% din exporturile europene

SURSA FOTO: Dreamstime – Uniunea Europeană, India

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 11 septembrie 2026, 16:58
Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană a transmis vineri Consiliului propunerile pentru semnarea și încheierea unui acord comercial între Uniunea Europeană și India. Documentul ar putea deveni cel mai amplu acord de acest tip încheiat vreodată de cele două părți. Măsurile prevăd reducerea tarifelor și eliminarea unor bariere care afectează schimburile comerciale și investițiile.

Acordul comercial dintre UE și India trebuie autorizat de Consiliu

Acordul comercial propus de Comisia Europeană urmărește să îmbunătățească accesul companiilor pe cele două piețe, să reducă tarifele și să elimine obstacolele nejustificate din calea schimburilor. Documentul ar urma să introducă și reguli mai clare și previzibile pentru comerțul și investițiile dintre Uniunea Europeană și India.

„Astăzi, Comisia Europeană a prezentat Consiliului propunerile sale pentru semnarea şi încheierea Acordului de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană şi India, solicitând autorizarea semnării şi încheierii acestuia. Dacă va fi autorizat de Consiliu, acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE, cât şi de India”, arată Comisia Europeană, vineri, într-un comunicat de presă.

Schimburile dintre UE și India depășesc 180 de miliarde de euro anual

Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și India generează deja schimburi importante de bunuri și servicii. Valoarea acestora depășește 180 de miliarde de euro pe an, iar activitatea economică rezultată susține aproape 800.000 de locuri de muncă în UE.

angajat străin
SURSA FOTO: Dreamstime – Angajat străin

Prin aplicarea noului acord, tarifele ar urma să fie eliminate sau diminuate pentru 96% din exporturile de bunuri ale Uniunii Europene către piața indiană. Comisia estimează că reducerile tarifare ar putea aduce economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an la taxele vamale aplicate produselor europene.

Companiile europene ar urma să obțină un acces mai bun pe piața indiană

Prevederile acordului sunt concepute pentru a facilita accesul întreprinderilor europene în India și pentru a crea condiții de concurență mai echitabile. Consumatorii ar putea beneficia, la rândul lor, de o ofertă mai diversificată de produse și de prețuri mai competitive.

„Propunerea prezentată astăzi reprezintă un pas esenţial în direcţia asigurării faptului că întreprinderile şi consumatorii pot începe să beneficieze de avantajele acestui acord cât mai curând posibil. Acest lucru este în conformitate cu procedura accelerată stabilită de comisarul pentru comerţ şi securitate economică, Maroš Šefčovič, la începutul acestui an”, se precizează în comunicat.

UE aplică o procedură accelerată pentru acordurile de liber schimb

Procedura stabilită la nivel european urmărește să reducă timpul necesar pentru punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Comisia consideră că accelerarea acestui proces este necesară în contextul incertitudinilor geopolitice și al presiunilor tot mai mari exercitate asupra sistemului comercial mondial.

Etapele următoare presupun obținerea acordului Consiliului pentru semnarea documentelor, urmată de aprobarea Parlamentului European. În același timp, autoritățile din India trebuie să parcurgă propriile proceduri interne de ratificare.

„ALS UE-India reflectă angajamentul UE de a consolida legăturile economice cu parteneri-cheie din regiunea indo-pacifică. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European, înainte de încheierea şi intrarea în vigoare. În paralel, autorităţile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare”, se mai arată în comunicat.

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Publicat în: Economie, Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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