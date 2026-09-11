China pregătește o schimbare majoră în industria auto. Vehiculele autonome ar urma să fie implementate pe scară largă până în 2030

China își propune să ajungă la implementarea pe scară largă a vehiculelor autonome până în 2030, în cadrul unui plan destinat consolidării industriei de vehicule electrice inteligente și creșterii influenței sectorului auto chinez la nivel mondial.

Ministerul Industriei din China a prezentat joi o foaie de parcurs pentru dezvoltarea industriei, stabilind obiective și măsuri de politică prin care autoritățile urmăresc să consolideze poziția țării în domeniul vehiculelor electrice inteligente.

Potrivit planului, vehiculele dotate cu funcții de conducere autonomă urmează să fie implementate pe scară largă până în 2030. Conducerea automatizată va fi introdusă pe autostrăzi, drumuri urbane expres și anumite drumuri din orașe, conform Reuters.

Unul dintre obiectivele stabilite de autoritățile chineze este dezvoltarea mai multor producători auto care să ajungă în top 10 mondial în funcție de vânzări. Planul urmărește, de asemenea, creșterea atractivității globale a mărcilor auto chineze și consolidarea influenței Chinei în stabilirea standardelor internaționale din industria auto.

Ministerul Industriei intenționează să consolideze în același timp rolul sectorului auto ca pilon al economiei. În ceea ce privește vehiculele autonome, autoritățile urmăresc ca acestea să atingă niveluri de siguranță superioare celor oferite de șoferii umani.

China intenționează să înăsprească regulile privind producția de vehicule, siguranța rutieră, conducerea autonomă și actualizările software.

În paralel, autoritățile vor analiza posibilitatea unor proceduri speciale de aprobare pentru componentele considerate importante și pentru vehiculele produse în volume reduse.

Un alt obiectiv este consolidarea supravegherii capacităților de producție din industria auto și din sectorul bateriilor. Măsurile urmăresc limitarea investițiilor excesive, încurajarea consolidării industriei și eliminarea capacităților de producție ineficiente.

Ministerul Industriei intenționează, de asemenea, să consolideze aplicarea regulilor antitrust, să îmbunătățească supravegherea calității produselor și să promoveze concurența loială.

În același timp, autoritățile vor să limiteze stimulentele considerate necorespunzătoare acordate de administrațiile locale.

Planul prevede și introducerea unor orientări menite să ajute producătorii auto chinezi să respecte regulile atunci când își extind activitatea pe piețele externe.

Ministerul Industriei urmărește astfel să creeze un cadru care să sprijine extinderea internațională a companiilor auto chineze, în paralel cu consolidarea influenței mărcilor acestora la nivel global.

Autoritățile chineze intenționează totodată să încurajeze o cooperare mai profundă între companiile chineze și cele străine.

Cooperarea ar urma să vizeze cercetarea în domeniul vehiculelor și al componentelor esențiale, investițiile și extinderea pe piețele globale.