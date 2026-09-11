România primește încă un an pentru fondurile destinate școlilor. Guvernul a modificat acordul cu BIRD

Guvernul a aprobat vineri modificarea Acordului de împrumut încheiat de România cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru proiectul „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România”. Termenul pentru implementarea proiectului și tragerea fondurilor a fost prelungit cu un an, până la 30 iunie 2028.

Programul are o valoare totală de 100 de milioane de euro și este destinat modernizării infrastructurii școlare, creșterii siguranței în unitățile de învățământ preuniversitar și îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor.

Potrivit Executivului, până în prezent au fost semnate contracte care însumează 83,11 milioane de euro, echivalentul a 83,1% din valoarea împrumutului. Cheltuielile efectuate până acum se ridică la 47,96 milioane de euro.

Guvernul explică prelungirea termenului prin problemele întâmpinate în derularea investițiilor, printre care scumpirile din construcții, lipsa personalului calificat și întârzierile în obținerea unor autorizații și aprobări.

„Până în prezent, au fost semnate contracte în valoare de 83,11 milioane de euro, reprezentând 83,1% din valoarea împrumutului, iar cheltuielile efectuate se ridică la 47,96 milioane de euro. Extinderea perioadei de implementare este necesară pentru finalizarea investiţiilor în condiţii realiste, în contextul creşterii costurilor în sectorul construcţiilor, al deficitului de personal calificat şi al întârzierilor în obţinerea unor aprobări şi autorizaţii”, subliniază Guvernul.

Odată cu prelungirea termenului, proiectul este și restructurat, astfel încât banii disponibili să fie concentrați asupra investițiilor considerate prioritare.

Conform planului, vor putea fi finalizate 11 școli noi, care însumează 12 corpuri de clădire, împreună cu dotările necesare. De asemenea, proiectul prevede 18 școli modulare în care elevii să poată fi relocați temporar pe durata lucrărilor.

Pentru alte 11 școli incluse în prima tranșă vor fi realizate documentațiile tehnice necesare.

„Astfel, vor putea fi finalizate 11 şcoli noi, însumând 12 corpuri de clădire, cu dotările aferente, precum şi 18 şcoli modulare, destinate relocării temporare a elevilor pe durata lucrărilor. Pentru celelalte 11 şcoli din prima tranşă vor fi realizate documentaţiile tehnice necesare”, se menţionează în comunicat.

Ministerul Educației și Cercetării urmărește prin restructurarea proiectului finalizarea investițiilor prioritare, cu accent pe siguranța elevilor și profesorilor, modernizarea condițiilor de studiu și eficiența energetică a clădirilor.

Guvernul precizează că prelungirea cu un an a perioadei de implementare și celelalte modificări aprobate nu majorează obligațiile financiare asumate de România față de BIRD.