Guvernul a aprobat recent modificarea termenului de finalizare pentru 940 de locuințe destinate tinerilor, în cadrul proiectului finanțat printr-un acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Noua dată-limită stabilită pentru finalizarea lucrărilor este 31 martie 2027.

Proiectul beneficiază în mare parte de fonduri provenite dintr-un credit contractat încă din 2016, în valoare de 175 de milioane de euro, dintr-un cost total estimat la 250 de milioane de euro. Acest împrumut internațional a fost inițial destinat construcției unui număr mai mare de locuințe, iar modificările ulterioare au afectat atât suma disponibilă, cât și structura locuințelor incluse în proiect.

În anul 2022, Guvernul a redus valoarea împrumutului la jumătate, ceea ce a condus și la diminuarea numărului de locuințe planificate. De asemenea, în proiect au fost introduse și locuințe de serviciu, destinate angajaților statului, pentru a diversifica tipologia unităților locative incluse în program.

Demararea efectivă a lucrărilor pentru construcția locuințelor pentru tineri a fost amânată oficial până la data de 31 martie 2027. Această prorogare are rolul de a oferi autorităților mai mult timp pentru rezolvarea problemelor organizatorice și logistice, cum ar fi aprovizionarea cu materiale, încheierea contractelor și coordonarea între diferitele părți implicate.

Potrivit Guvernului, „calendarul lucrărilor a fost influențat de dificultăți întâmpinate de dezvoltatori, precum întreruperile în lanțurile de aprovizionare, inflația și creșterea costurilor în sectorul construcțiilor.

Acești factori au afectat desfășurarea proiectului, iar prorogarea termenului permite finalizarea celor 959 de unități locative, dintre care 940 sunt destinate tinerilor și 19 reprezintă locuințe de serviciu”.

Aceste ajustări reflectă și adaptarea proiectului la condițiile economice și de piață din sectorul construcțiilor, care au afectat mai multe programe de dezvoltare imobiliară finanțate internațional.

Până în prezent, din creditul acordat de BDCE au fost deblocate cinci tranșe de finanțare, însumând 63,33 milioane de euro. Aceste sume au fost utilizate pentru pregătirea proiectului, studiile preliminare, achizițiile de teren și alte etape necesare înainte de începerea lucrărilor efective.

Cea de-a șasea tranșă a împrumutului este programată să fie disponibilă până la data de 25 octombrie 2026. Deblocarea acestei tranșe va permite autorităților să continue pregătirile pentru construcția efectivă a locuințelor și să asigure respectarea termenului prelungit.

Guvernul subliniază că menținerea unei planificări clare a finanțării și a etapelor proiectului este esențială pentru realizarea obiectivului de a oferi locuințe accesibile tinerilor și angajaților statului, în contextul în care întârzierile anterioare au fost cauzate de factori externi și de ajustările bugetare necesare.