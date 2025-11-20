Proiectul NerveRepack, care reunește 27 de parteneri din 10 țări europene, își propune să revoluționeze domeniul neuroprotezării, prin dezvoltarea unor interfețe implantabile inteligente care permit o comunicare bidirecțională între sistemul nervos și dispozitive externe precum proteze sau exoschelete.

Dr. Carmen Moldovan, director al centrului de cerce­tare CINTECH din cadrul IMT București și conducătorul acestui proiect, ne-a oferit mai multe detalii în cadrul interviului acordat revistei Capital.

Capital: Care sunt obiectivele concrete ale proiectului internațional de cercetare NerveRepack?

Dr. Carmen Moldovan: Este un proiect european ambițios, coordonat de IMT București, care își propune revoluționarea domeniului neuroprotezării, prin dezvoltarea unor interfețe implantabile avansate, capabile să asigure o comunicare bidirecțională între sistemul nervos și dispozitivele externe. Această tehnologie de frontieră poate reda persoanelor cu amputații sau paralizii controlul motor și feedback-ul senzorial, restabilind legătura dintre creier și mișcare.

Este un pas decisiv către o nouă generație de soluții medicale inteligente, în care microtehnologia, neuroștiința și ingineria biomedicală lucrează împreună pentru a reda oamenilor independența și demnitatea pierdute în urma unor traume severe. Proiectul este rezultatul efortului comun al unui consorțiu internațional de cercetători, medici și ingineri, care demonstrează că inovația în sănătate nu are granițe atunci când este ghidată de o viziune comună: aceea de a transforma știința în speranță.

C: În ce constă caracterul revoluționar al proiectului?

CM: Tehnologia dezvoltată în cadrul proiectului deschide drumul către posibilitatea ca persoanele cu amputații sau paralizii să își recapete atât controlul motor, cât și senzațiile tactile, refăcând astfel conexiunea pierdută dintre creier și mișcare. Prin colaborarea strânsă dintre cercetători, medici și ingineri din mai multe țări europene, NerveRepack arată că inovația medicală nu este doar o promisiune a viitorului, ci o realitate în plină construcție. Una în care România joacă un rol de coordonator al unui proiect cu 27 de parteneri din 10 țări europene și de pionier în domeniul neuroprotezării.

C: Cât de dificilă a fost evoluția acestui proiect de la idee, la rezultate concrete?

CM: Cea mai mare provocare este să transformăm ideile promițătoare în rezultate aplicabile. În domeniul biomedical, drumul de la concept la aplicație clinică este lung și complex, presupunând nu doar excelență științifică, ci și colaborare între specialiști din domenii diferite: ingineri, medici, biologi, fizicieni. În cazul NerveRepack, provocarea a fost să sincronizăm aceste competențe diverse într-un demers comun, cu obiective ambițioase, dar realiste. Colaborarea este cheia succesului în cercetarea modernă: nicio descoperire semnificativă nu mai este rezultatul efortului individual, ci al unei echipe unite în jurul unei viziuni comune.

C: Care au fost principalele provocări pe care le-ați întâmpinat?

CM: Proiectele internaționale cer dinamism, rapiditate în decizii și capacitate administrativă, iar uneori procedurile interne pot încetini acest ritm. Sistemul public de cercetare oferă o bază solidă, dar are nevoie de mai multă flexibilitate și predictibilitate. Pe de altă parte, este important să menținem un echilibru între rigoarea controlului public și libertatea necesară inovării. IMT București a reușit să găsească acest echilibru, dar întotdeauna este loc de îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește infrastructura de cercetare și susținerea resursei umane tinere.

C: Ce aspecte considerați că ar putea fi îmbunătățite?

CM: Sunt încă multe aspecte care trebuie corectate în cercetare, îndeosebi în ceea ce privește predictibilitatea finanțării cercetării și reînnoirea infrastructurii de cercetare, pentru a fi competitivi cu centrele de cercetare din Europa, sau birocrația uneori excesivă în accesarea sau derularea unor proiecte. Totuși, proiectele mari cu impact semnificativ în calitatea vieții persoanelor și în dezvoltarea unor tehnologii inovatoare, așa cum este NerveRepack, aduc rezultate semnificative și vizibilitate la nivel mondial, cu potențial de valorificare. În același timp, ele asigură o finanțare corectă pentru grupurile implicate.