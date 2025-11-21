Meteorologii ANM au emis prognoza pentru intervalul vineri, ora 10.00-duminică, ora 14.00, indicând precipitații în aproape toate regiunile țării.

Cantitățile de apă estimate sunt de 10–15 litri pe metru pătrat pe arii extinse, în timp ce în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali valorile pot ajunge la 20–30 l/mp, izolat chiar peste 60 l/mp.

Inițial, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă, începând de sâmbătă seara, în Câmpia de Vest, nordul Moldovei și estul Transilvaniei, acestea vor trece treptat în lapoviță și ninsoare. În această etapă este posibil să apară polei, iar ulterior condițiile vor favoriza depunerea zăpezii.

Meteorologii recomandă atenție sporită participanților la trafic, deoarece trecerea rapidă de la ploaie la ninsoare poate favoriza formarea unor zone alunecoase pe drumuri.

În zonele montane, de sâmbătă spre duminică, ninsorile vor deveni constante, iar stratul de zăpadă se va depune în special pe creste. Meteorologii subliniază că acest prim episod de iarnă se va manifesta mai intens la altitudini mari, unde condițiile de circulație pot fi dificile.

În această perioadă, drumurile de acces spre zonele înalte vor necesita prudență, iar autoritățile locale recomandă verificarea stării carosabilului înainte de a porni la drum. Pe pârtiile montane, stratul de zăpadă acumulat poate facilita practicarea sporturilor de iarnă, însă riscul de alunecări și viscol este crescut.

Meteorologii au precizat că pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică, cantitatea de zăpadă poate crește semnificativ, iar rafalele de vânt pot spori senzația de frig la altitudini mari.

În următoarele două zile, vântul va prezenta intensificări în special în regiunile sud-estice ale țării, cu viteze de 45–50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, meteorologii așteaptă rafale mult mai puternice, care pot atinge 70–90 km/h.

Aceste intensificări vor amplifica senzația de frig și pot crea condiții pentru zăpadă spulberată pe creste. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele montane în timpul rafalelor puternice de vânt.

Meteorologii avertizează că astfel de intensificări pot afecta, de asemenea, activitățile în aer liber din sud-est și pot genera dificultăți pentru transportul rutier pe drumurile expuse vântului.

Potrivit ANM, sâmbătă vremea se va răci semnificativ în vestul, nordul și nord-estul țării, iar duminică scăderea temperaturilor va fi resimțită în toate regiunile. Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice normale pentru această perioadă a lunii noiembrie.

În Capitală, temperaturile maxime în weekend vor ajunge la 14 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult noros, cu ploi trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se va manifesta ceață.

De sâmbătă până duminică dimineața, regimul termic va rămâne similar, cu maxime de aproximativ 14 grade și minime de 7–8 grade. Începând de duminică, vremea se va răci, cu temperaturi maxime de 8–9 grade și ploi temporare.

ANM a informat că Bucureștiul va fi sub incidența unei informări meteorologice referitoare la precipitații și răcire până duminică.

Meteorologii au emis un Cod galben de ploi pentru intervalul vineri, ora 10.00, până sâmbătă, ora 10.00. Zonele vizate includ județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu.

În aceste regiuni montane, cantitățile de apă estimate sunt de 25–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp. Meteorologii recomandă populației și autorităților să monitorizeze evoluția ploilor pentru a preveni eventualele inundații locale sau afectarea infrastructurii.

Un val de frig arctic afectează în această săptămână întreaga Europă, iar Polonia se confruntă cu temperaturi care vor scădea până la minus 5 grade Celsius, cu aproape patru grade sub media perioadei. Aceasta pune la încercare sistemele de încălzire ale locuințelor, în special pentru familiile care au trecut de la boilere pe cărbune la panouri solare și pompe de căldură.

„Obişnuiam să ard cărbune”, a spus Jacek Owczarek, un rezident în vârstă de 58 de ani din Lewkow, în centrul-vestul Poloniei. Dar când preţurile pentru cel mai murdar combustibil fosil au crescut, după pandemia de Covid-19 şi invazia Rusiei în Ucraina, Owczarek a trecut la panouri solare, cu gaz natural ca soluţie de rezervă.

„Acum, pentru că produc de două ori mai multă electricitate decât consum, am adăugat o pompă de căldură la sistem”, a spus Owczarek.

În Polonia, capacitatea de producţie a energiei fotovoltaice şi eoliene a crescut de aproape nouă ori în ultimul deceniu, sursele regenerabile reprezentând peste 40% din energia ţării în 2024. Până la sfârşitul deceniului, autoritățile estimează că aceasta va fi triplată, pentru a se apropia de obiectivele stabilite la summitul COP.

„În ultimii 10 ani am fost martorii unei schimbări tehnologice absolut incredibile. Implementarea Acordului de la Paris a contribuit la consolidarea certitudinii pentru ca întreprinderile să investească”, a declarat Michal Kurtyka, fost ministru polonez pentru climă şi mediu şi preşedintele COP27, reuniune care a avut loc la Katowice, Polonia, în 2018.

Guvernul de la Varşovia susține investițiile în panouri fotovoltaice, pompe de căldură și izolarea locuințelor, iar Polonia a instalat peste 13 gigawaţi de panouri fotovoltaice pe acoperișuri în ultimii șapte ani. Totuși, țara rămâne în urma altor state europene în ceea ce privește numărul de pompe de căldură instalate, iar autoritățile discută măsuri pentru a stimula vânzările în continuare.