Începând de luni, vremea se va răci după o perioadă cu temperaturi ridicate, care au ajuns până la 19–20 de grade Celsius în regiunile de sud și vest. Răcirea va începe în nordul țării și se va extinde treptat în restul teritoriului. Conform declarațiilor Elenei Mateescu, în săptămâna următoare temperaturile vor ajunge, în general, la 6–8 grade Celsius, valori sub mediile normale pentru această perioadă, cu excepția zonelor sudice, unde se vor înregistra 10–12 grade Celsius.

„Astfel, în nordul teritoriului vom consemna valori sub normalul termic al datei din calendar, cel mult 6-8 grade Celsius, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 10-12 grade”, a declarat directorul ANM.

Elena Mateescu a declarat că la munte vor fi ninsori, iar în nordul și centrul țării nu sunt excluse precipitații mixte. Se estimează cantități de apă de 10–20 l/mp și intensificări puternice ale vântului pe creste, cu viteze de 80–100 km/h, iar în zonele joase de 60–80 km/h.

„Până la sfârşitul lunii noiembrie aşteptăm variaţii mici de temperatură de la o zi la alta, şi vor fi zile în care ne apropiem de normalul termic al datei din calendar”, a mai spus Mateescu la Digi 24, adăugând că au fost zile cu diferenţe mari de temperatură, mai ales în contextul fenomenului de inversiune termică.

În luna noiembrie ar putea apărea primele ninsori și în zonele joase din România. Săptămâna trecută, Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat că acest fenomen este posibil în această perioadă.

„Din punctul de vedere al temperaturilor, posibil ca, în medie, acestea să fie mai ridicate decât normalul, vedem că ţara noastră se încadrează în zona posibilei abateri de 1-2 grade faţă de media climatologică. Este o abatere relativ mică şi aceasta ne arată în clar mai degrabă posibilitatea să avem o evoluţie mai aproape de normal, ceea ce am şi avut până acum în luna noiembrie şi este foarte posibil să continuăm în aceeaşi notă. Trebuie să spun că un normal pentru luna noiembrie nu exclude probabilitatea ca pe durate scurte, vremea să fie mai severă. În luna noiembrie pot apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, deci să apară primele ninsori în zonele joase. Pe de altă parte, este posibil ca, în nopţile cele mai reci, temperaturile să coboare sub -10 grade C, adică să fie ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja”, a explicat Florinela Georgescu.

Datele climatologice din ultimele trei decenii indică faptul că, în luna decembrie, valorile maxime ale temperaturii variază între -1 și 6 grade Celsius, iar cele minime între -8 și 0 grade Celsius. Precipitațiile sunt ușor mai reduse decât în noiembrie, în special în regiunile estice ale țării.