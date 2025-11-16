Vremea din România intră, de luni, într-un proces accentuat de răcire, după perioada neobișnuit de caldă înregistrată în ultimele zile, când în sud și vest temperaturile au urcat până la 19-20 de grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, schimbarea va fi resimțită mai întâi în nordul țării, urmând ca până la mijlocul săptămânii răcirea să cuprindă toate regiunile.

Meteorologii estimează că, în următoarea perioadă, valorile termice vor scădea sub normalul specific sfârșitului de noiembrie. În jumătatea nordică a teritoriului, maximele nu vor depăși 6-8 grade Celsius, în timp ce sudul va înregistra valori ușor mai ridicate, de 10-12 grade.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că după intervalul cu temperaturi mult peste media perioadei, vremea intră în mod clar într-un proces de răcire, vizibil mai ales în nord, apoi treptat și în restul țării.

Ea a subliniat că valorile prognozate în următoarele zile vor fi inferioare celor obișnuite pentru această perioadă, iar variațiile termice vor fi relativ mici până la finalul lunii.

„Astfel, în nordul teritoriului vom consemna valori sub normalul termic al datei din calendar, cel mult 6-8 grade Celsius, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 10-12 grade”, afirmă Elena Mateescu.

La munte, răcirea va fi însoțită de ninsori, iar meteorologii ANM avertizează că precipitațiile mixte nu sunt excluse nici în nordul și centrul țării.

Cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 10-20 l/mp, iar vântul va sufla cu putere, mai ales la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 80-100 km/h. În zonele mai joase, intensificările vântului se vor situa între 60 și 80 km/h.

Elena Mateescu a mai precizat că diferențele recente de temperatură, inclusiv cele provocate de fenomene de inversiune termică, au accentuat senzația de instabilitate, însă evoluția vremii până la finalul lunii ar urma să fie una treptată, fără variații bruște.