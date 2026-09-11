EXCLUSIV. Marius Ghenea, despre începuturile sale în business și rolul studiilor: Ingineria mi-a dat o anumită structură de gândire care mă ajută

Marius Ghenea, Managing Partner Catalyst Romania, a fost prezent într-o nouă ediție a podcastului „Picătura de Business”, unde a vorbit despre formarea unui antreprenor și despre factorii care contribuie la dezvoltarea unei afaceri. Discuția a abordat parcursul de la o idee de business până la construirea unei companii capabile să supraviețuiască, cu accent pe rolul echipei, al cash-flow-ului, al mentorilor și al finanțării potrivite.

În cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” au fost abordate și teme precum experiența Arena Leilor, dezvoltarea fondurilor românești de venture capital care au ajuns la 100 de milioane de euro, business angels, mentoratul, exiturile și eșecurile asumate.

La începutul podcastului, Radu Preda l-a întrebat pe Marius Ghenea ce utilitate au avut studiile sale în raport cu evoluția profesională ulterioară și dacă a ajuns să profeseze în domeniul ingineriei, având în vedere că este absolvent de electronică.

„Vreau să ne întoarcem un pic în timp niște mulți ani și să te întreb la ce ți-a folosit ție, ținând cont de evoluția ulterioară, la ce ți-au folosit studiile pe care le-ai făcut? Ai apucat să profesezi ingineria? Tu ești absolvent de electronică”, a întrebat Radu Preda la începutul podcastului.

Marius Ghenea a explicat că specializarea de electronică sau electronică industrială pe care a studiat-o în facultate, în anii terminali, nu era strict legată de computere, domeniul în care avea să evolueze ulterior din punct de vedere al afacerilor. Cu toate acestea, studiile i-au fost foarte utile, în special cursurile referitoare la circuite integrate digitale și alte discipline din cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicație.

Aceste cunoștințe i-au fost de folos atât în activitatea de business, cât și în componenta tehnologică asociată afacerilor sale. Un alt beneficiu important al pregătirii sale a fost, în opinia lui Marius Ghenea, modul de gândire format prin studiile de inginerie.

El consideră că ingineria i-a oferit o anumită structură de gândire care continuă să îl ajute și în prezent. Din această perspectivă, consideră că există mulți ingineri care se pot regăsi în această experiență.

O astfel de structură este utilă și în business, unde capacitatea de a aborda problemele într-un mod organizat reprezintă un element important.

„Într-un fel, am mers exact în direcția pentru care teoretic m-am pregătit. Într-adevăr, sunt niște paranteze de făcut aici. Pe de o parte, electronică sau electronică industrială, pe care am studiat-o eu în facultate, în anii terminali, nu era neapărat strict legată de computere, domeniul în care am evoluat ulterior ca business, dar în același timp m-a ajutat foarte mult pentru că circuite integrate digitale și alte cursuri din Facultatea de Electronică și Telecomunicație chiar mi-au fost utile în activitatea de business, în activitatea tehnologică, să zicem, legată de business. Pe de altă parte, cred că ingineria mi-a dat o anumită structură de gândire care mă ajută și acum și cred că mulți ingineri rezonează cu mine din punctul ăsta de vedere. (…) În business ai nevoie de așa ceva”, a explicat Marius Ghenea în cadrul podcastului.

Studiile universitare i-au oferit lui Marius Ghenea și o rețea de relații care a avut un rol important de-a lungul timpului. Este vorba despre foști colegi, profesori și alte persoane cu care a interacționat în timpul facultății. Aceste relații au fost importante nu doar din perspectiva experienței universitare, ci și pentru anumite situații întâlnite ulterior în viață. Ghenea consideră că, din acest punct de vedere, facultatea i-a fost foarte utilă.

Un moment important pentru generația din care face parte Marius Ghenea a fost Revoluția din 1989. El a explicat că, pentru acea generație, inclusiv pentru colegii din armată, facultatea a fost practic împărțită în două.

În 1989, el se afla în anul al treilea din cei cinci ani de facultate, iar schimbările produse în urma Revoluției au reprezentat un moment important în ceea ce privește decizia de a continua sau nu studiile universitare. Unii dintre colegii săi au ales să se îndrepte mai repede către antreprenoriat, în timp ce Marius Ghenea a decis să își continue studiile.

„Nu în ultimul rând, e vorba despre o rețea de relații, care a fost și este și frumoasă și care m-a și ajutat în anumite situații în viață. Mă refer aici la fosti colegi, profesori, alți oameni cu care m-am întâlnit în timpul facultății, cu care am interacționat în timpul facultății. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, mi-a fost foarte utilă facultatea. A fost și un pic, poate nu neapărat un dezavantaj, dar a fost un moment important, pentru că noi fiind în aceeași generație și cumva inclusiv colegi din armată. Am fost în acea unică poziție în care facultatea a fost despicată în două, a fost înjumătățită de Revoluția din 1989. Practic eram în anul 3 din 5 ani de facultate în 1989 și a fost o decizie importantă să continui sau să nu continui studiile universitare pentru că au fost colegi care au decis să meargă repede sau mai repede decât mine către antreprenoriat. Eu am continuat studiile universitare, în același timp, având un job în facultate tot timpul, deci am fost ghid în turism, am făcut alte lucruri ca inițiative de tip freelance, să zicem, și în același timp am încercat totuși să finalizez studiile universitare înainte de a începe o activitate”, a completat Marius Ghenea.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.