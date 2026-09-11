Încă o țară africană este prezentată în Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea”: Zimbabwe. Revista și o bancnotă, de luni, la chioșcuri!

Țara aurului și a diamantelor

Numărul 26 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” are în prim plan Zimbabwe, țară vecină cu Zambia, protagonista numărului precedent. Istoria celor două prezintă multe similarități și este strâns legată de colonizarea britanică. Dacă Zambia are rezerve de cupru, Zimbabwe i-a atras pe coloniști cu resurse naturale și mai prețioase – aur și diamante.

O figură-cheie în exploatarea și colonizarea țării a fost omul de afaceri, exploratorul și politicianul britanic Cecil Rhodes (1853-1902). Acesta s-a stabilit în Africa de Sud pe când avea doar 17 ani și a început să exploateze diamantele din zonă. Ulterior a înființat Compania Britanică Sud-Africană, cu obiectiv extinderea spre nordul continentului. Pentru a prelua drepturile miniere pe o mare parte din actualul Zimbabwe, a făcut un acord cu Lobengula, fiul liderului ndebele, un popor bantu care stabilise un regat în acest teritoriu, oferind niște puști și o chirie lunară. Teritoriile ocupate acum de Zambia și Zimbabwe au fost incluse in Rodesia, nume dat în onoarea lui Rhodes. Citiți revista pentru a afla mai multe despre cum a evoluat Zimbabwe cât timp a fost colonie britanică, când și cum și-a câștigat independența și cu ce probleme se confruntă în zilele noastre.

Cascada Victoria și pe dolarul din Zimbabwe

Pentru colecționari, acest număr aduce bancnota de 1 dolar din Zimbabwe. Fața acestei bancnote prezintă o reproducere a așa-numitelor roci Chiremba, sau pietrele aflate în echilibru, formate în mod natural, o caracteristică geologică spectaculoasă. Pe verso, apare Cascada Victoria, situată la granița dintre Zimbabwe și Zambia.

Secțiunea “Colțul colecționarului” se ocupă de gradele de conservare ale monedelor, gradul de conservare fiind unul din factorii importanți în stabilirea valorii numismatice a unei piese. Descoperiți din articol cum se clasifică monedele în funcție de gradele de conservare, dar și care sunt ceilalți factori care determină dacă o monedă este sau nu valoroasă.

Numărul 26– Zimbabwe este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 14 septembrie, la prețul de 39.99 lei!

Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!