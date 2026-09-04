Ce apare pe noua bancnotă de 20 de dolari a Canadei. Decizia care marchează o premieră după mai bine de 70 de ani

Canada a prezentat o nouă bancnotă de 20 de dolari canadieni pe care apare portretul regelui Charles al III-lea. Este primul monarh nou reprezentat pe o bancnotă canadiană în mai bine de 70 de ani, după moartea reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

Noua bancnotă a fost dezvăluită joi, la un eveniment organizat de Banca Canadei. Guvernatorul băncii centrale, Tiff Macklem, a descris momentul drept o „zi foarte specială”.

Una dintre particularitățile noului design este orientarea verticală a bancnotei. Pe revers se află o imagine a memorialului Vimy Ridge din Franța, dedicat comemorării rolului Canadei în Primul Război Mondial.

Noua emisiune îl introduce astfel pe Charles al III-lea pe moneda de hârtie canadiană, după ce monarhul britanic a fost deja reprezentat pe monedele unor state din Commonwealth, printre care Noua Zeelandă și Australia, potrivit celor relatate de BBC.

Australia a anunțat că nu va include portretul regelui pe propriile bancnote. În schimb, autoritățile australiene au precizat că lucrează la lansarea unei noi bancnote de 5 dolari, care va aduce un omagiu „culturii și istoriei” australienilor aborigeni și va înlocui actualul design pe care apare regina Elisabeta a II-a.

Canada este prima țară din Commonwealth, în afara Marii Britanii, care îl include pe Charles al III-lea pe o bancnotă de la urcarea sa pe tron. Alegerea vine după schimbarea monarhului și reprezintă prima apariție a unui nou suveran pe o bancnotă canadiană după mai multe decenii.

Pe noua bancnotă apare și o tapiserie cu elemente florale și frunze. Potrivit Băncii Canadei, aceasta este „inspirată de dedicarea de-o viață a regelui față de mediu”.

Wayne Long, deputat liberal și secretar de stat la Agenția Fiscală a Canadei, a vorbit la evenimentul de prezentare despre semnificația elementelor grafice incluse pe bancnotă. Simbolurile „servesc ca o amintire puternică a cine suntem ca națiune și a ceea ce prețuim”, a declarat acesta.

Banca centrală a precizat că unele dintre elementele noului design au fost selectate în urma consultărilor cu un consiliu consultativ indigen. Bancnota combină astfel portretul regelui cu simboluri și reprezentări legate de istoria și identitatea Canadei.

Noua bancnotă de 20 de dolari este a doua bancnotă verticală emisă în Canada. Prima a fost bancnota de 10 dolari, care o prezintă pe Viola Desmond, activistă pentru drepturile civile de culoare.

Designul bancnotei de 10 dolari a fost desemnat în 2018 drept cel mai bun din lume de către Societatea Internațională a Bancnotelor. Noua emisiune de 20 de dolari continuă astfel utilizarea formatului vertical în sistemul canadian de numerar.

Banca Canadei a anunțat că noua bancnotă va intra în circulație la începutul anului viitor. Până atunci, actualele bancnote de 20 de dolari rămân parte a sistemului monetar canadian.

Introducerea portretului regelui pe noua bancnotă are loc într-o perioadă în care rolul monarhiei în Canada continuă să fie discutat. Sondajele indică faptul că mulți canadieni consideră că țara ar trebui să renunțe la legăturile formale cu monarhia britanică, opinia fiind deosebit de prezentă în provincia francofonă Quebec.

În același timp, popularitatea monarhiei a înregistrat o ușoară creștere pe fondul intensificării tensiunilor dintre Canada și Statele Unite. Printre acestea se numără războiul comercial în desfășurare dintre cele două țări și declarațiile președintelui american Donald Trump privind transformarea Canadei în „al 51-lea stat”.

Prim-ministrul canadian Mark Carney l-a invitat pe regele Charles să deschidă parlamentul Canadei în luna mai. La momentul respectiv, Carney a spus că vizita „subliniază în mod clar suveranitatea țării noastre”. Regele Charles al III-lea este șeful statului canadian, iar în Canada este reprezentat de guvernatorul general Louise Arbour.