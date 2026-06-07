Rusia testează un camuflaj special în lupta împotriva dronelor ucrainene

Forțele armate ruse au început să experimenteze un camuflaj cu dungi „zebră” pe unele dintre vehiculele lor militare, inclusiv pe camioanele Kamaz. Scopul acestei metode este de a induce în eroare dronele inamice, care sunt acum echipate cu inteligență artificială.

Deși această tehnică se bazează pe un concept folosit încă din Primul Război Mondial, eficiența sa în prezent este pusă sub semnul întrebării, în special dacă dronele folosesc camere termice pentru detectarea căldurii vehiculelor, caz în care camuflajul vizual devine inutil.

Camuflajul cu dungi geometrice și asimetrice, cunoscut sub denumirea de „zebră”, nu urmărește să ascundă complet vehiculul, ci să îngreuneze estimarea vitezei, distanței și direcției acestuia de către inamic. Această tehnică a fost folosită în trecut pentru a reduce precizia tirurilor inamice, în special împotriva navelor de război.

În contextul actual, dronele ucrainene utilizează tehnologii moderne, precum inteligența artificială și camerele termice, care nu se bazează pe percepția vizuală simplă. Astfel, camuflajul „zebră” aplicat pe vehiculele rusești ar putea avea o eficiență redusă sau chiar nulă în fața acestor sisteme avansate de detectare.

Conflictul din Ucraina, început în februarie 2022, a determinat armata rusă să caute noi metode pentru protejarea echipamentelor militare împotriva dronelor și altor tehnologii de supraveghere moderne. Camuflajul „zebră” aplicat pe camioanele Kamaz face parte din aceste experimente tactice menite să reducă vulnerabilitatea în fața inamicului.

Totuși, avansul tehnologic din domeniul apărării face ca metodele tradiționale de camuflaj să fie contestate, iar eficiența lor să depindă în mare măsură de tipul echipamentului de detectare folosit de forțele adverse.