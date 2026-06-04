Sistemul MADIS, soluția accesibilă a armatei SUA pentru doborârea dronelor fără rachete scumpe

Armata Statelor Unite testează o nouă metodă de combatere a dronelor, căutând o soluție eficientă și economică pentru a neutraliza aceste amenințări fără a folosi rachete cu prețuri exorbitante.

Pușcașii marini americani utilizează sistemul MADIS (Marine Air Defense Integrated System), o platformă mobilă concepută special pentru detectarea și distrugerea dronelor, compusă din două vehicule blindate JLTV, care au înlocuit modelele Humvee tradiționale.

Primul vehicul este echipat cu un radar avansat destinat să identifice dronele de la distanță, în timp ce al doilea transportă lansatoare de rachete Stinger. Ambele vehicule sunt dotate cu sisteme de război electronic, tunuri automate și mitraliere, oferind astfel multiple opțiuni pentru neutralizarea amenințărilor aeriene în funcție de tipul țintei și de costurile implicate.

Dronele au devenit arme eficiente și accesibile pe câmpul de luptă. De exemplu, dronele Shahed, utilizate în Orientul Mijlociu și în războiul din Ucraina, costă aproximativ 30.000 de dolari fiecare, iar dronele comerciale tip quadcopter pot avea prețuri între 1.500 și 5.000 de dolari.

În contrast, o rachetă aer-aer AIM-120 poate ajunge la un cost de circa 1 milion de dolari, iar o rachetă Stinger costă în jur de 430.000 de dolari, ceea ce face necesară căutarea unor metode mai economice de neutralizare a dronelor.

Un avantaj important al sistemului MADIS îl reprezintă utilizarea muniției speciale care explodează în apropierea țintei, eliminând necesitatea unei lovituri directe. Chiar dacă sunt necesare mai multe rafale trase de tunul automat pentru distrugerea unei drone, costul total al muniției este estimat la aproximativ 10.000 de dolari, mult sub prețul rachetelor tradiționale.

Totodată, sistemul poate folosi războiul electronic pentru a bruia sau prelua controlul dronelor inamice, reducând astfel și mai mult utilizarea armamentului costisitor.

Capabilitățile MADIS au fost puse la încercare în cadrul unui exercițiu militar desfășurat recent în Filipine, unde pușcașii marini americani au exersat detectarea și neutralizarea dronelor în condiții apropiate de cele reale. Dronele au fost doborâte atât cu tunurile automate, cât și cu rachetele Stinger.

Sergentul Noah Konie a declarat că, deși unele rafale au fost ratate, dronele au fost doborâte cu succes. El a subliniat varietatea mare a tipurilor de drone de pe câmpul de luptă, ceea ce impune pregătirea pentru orice scenariu.

Mobilitatea și versatilitatea sistemului MADIS sunt esențiale pentru Corpul Pușcașilor Marini, care se pregătește pentru posibile conflicte în regiunea Indo-Pacifică. Oficialii americani consideră că astfel de platforme vor avea un rol important în eventualele confruntări din zona Taiwanului sau Marea Chinei de Sud, unde dronele și războiul electronic reprezintă amenințări majore.

Experiențele din războiul din Ucraina și din conflictele din Orientul Mijlociu au arătat că dronele ieftine pot provoca daune semnificative echipamentelor militare costisitoare, determinând armatele să regândească strategiile de apărare aeriană.